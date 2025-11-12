Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

El dólar extendió su caída frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este miércoles (REUTERS/Luisa González)

El dólar se mantiene en una tasa histórica en más de tres años después de la apertura de mercados de este miércoles 12 de noviembre después de que el Banco Central de Colombia colocó la Tasa Representativa del Mercado de 3.760,93 pesos, la misma tarifa que registró el día anterior.

En el mercado de Dow Jones el tipo de cambio dólar-peso colombiano en la apertura amaneció en el mismo nivel que cerró durante la jornada de ayer, en medio de las expectativas de la reapertura de Gobierno de Estados Unidos.

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 3.731,72 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 8039187,73% comparado con el valor de la jornada previa, que fue de 3.731,72 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,24%, de modo que desde hace un año aún acumula una disminución del 9,24%.

En relación a días pasados, suma tres jornadas sucesivas de bajada. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (10,09%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.