Colombia

Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
El dólar extendió su caída
El dólar extendió su caída frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este miércoles (REUTERS/Luisa González)

El dólar se mantiene en una tasa histórica en más de tres años después de la apertura de mercados de este miércoles 12 de noviembre después de que el Banco Central de Colombia colocó la Tasa Representativa del Mercado de 3.760,93 pesos, la misma tarifa que registró el día anterior.

En el mercado de Dow Jones el tipo de cambio dólar-peso colombiano en la apertura amaneció en el mismo nivel que cerró durante la jornada de ayer, en medio de las expectativas de la reapertura de Gobierno de Estados Unidos.

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 3.731,72 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 8039187,73% comparado con el valor de la jornada previa, que fue de 3.731,72 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,24%, de modo que desde hace un año aún acumula una disminución del 9,24%.

En relación a días pasados, suma tres jornadas sucesivas de bajada. La volatilidad de esta semana es notoriamente inferior a los datos conseguidos para el último año (10,09%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Adelina Guerrero reprochó a Armando Benedetti por tratar de ‘loca’ y ‘delincuente’ a la magistrada Cristina Lombana: “Fue un error”

La esposa del ministro del Interior aseguró que, aunque no comparte las opiniones de su compañero sentimental, justifició sus palabras por las supuestas presiones de la magistrada contra su familia

Adelina Guerrero reprochó a Armando

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

El actor vivió una noche llena de emociones tras su eliminación, compartiendo palabras de gratitud y reflexiones sobre el aprendizaje y las amistades que forjó durante su paso por la famosa cocina

Raúl Ocampo se despidió de

Según creadora de contenido inglesa hay un procedimiento odontológico que solo se hacen los colombianos

En el video deja en evidencia cómo un procedimiento tan común puede ser visto como algo complejo y de gravedad en otros lugares del mundo

Según creadora de contenido inglesa

Exministro Wilson Ruiz contestó a Juliana Guerrero después de decir que ya no aspiraba al cargo de viceministra: “No es momento de hacerse la víctima”

El exministro de Justicia criticó la decisión de Juliana Guerrero de retirarse como candidata al Viceministerio de Juventud, luego de que se anulara su título profesional por inconsistencias académicas

Exministro Wilson Ruiz contestó a

Daniel Briceño aseguró que Armando Benedetti es uno de los políticos que más daño le ha hecho a Colombia: “Defender un personaje tan siniestro no se hace gratis”

El concejal de Bogotá señaló al ministro del Interior como una figura perjudicial para el país y cuestionó los motivos de quienes lo respaldan públicamente

Daniel Briceño aseguró que Armando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Asi despidieron a James Rodríguez

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato