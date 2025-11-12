Director del Inpec se refirió a la inminente extradición de alias Pipe Tuluá a EE. UU.

El Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de definir el paso final en el proceso de extradición tras el aval de la Corte Suprema - crédito composición fotográfica Infobae

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó el miércoles 12 de noviembre la extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia de alias Pipe Tuluá hacia Estados Unidos, y aclaró que el cabecilla de la banda La Inmaculada no está recluido en el penal de La Picota. Entre las personas extraditadas desde Colombia cada mes, una amplia mayoría tiene a Estados Unidos como destino, según expresó el funcionario.

Gutiérrez explicó que “cada mes se están extraditando alrededor de treinta a cuarenta personas. Salen de Colombia o de La Picota, más bien, a otros países. Casi el noventa por ciento son para los Estados Unidos”, afirmó en declaraciones recogidas por medios nacionales. El proceso, tras el aval de la Corte Suprema, pasa ahora al Ministerio de Justicia, instancia responsable de determinar el paso final de la extradición.

Sobre la situación exacta de alias Pipe Tuluá, el coronel señaló que actualmente “se encuentra recluido en la estación de policía de Mártires bajo la custodia de la Policía Nacional”. Gutiérrez destacó que, tras una decisión adoptada en segunda instancia por el tribunal, se autorizó que el detenido continuara privado de libertad en esa estación, considerando las condiciones de seguridad requeridas para su caso.

El director del Inpec reiteró que el proceso judicial y administrativo ahora corresponde a las autoridades del Ministerio de Justicia, mientras el instituto permanece atento a cualquier novedad relacionada con la seguridad y custodia del extraditable.

Noticia en desarrollo...