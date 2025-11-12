Colombia

Beneficiaria de salud militar denunció maltrato por parte de un coronel médico durante cita médica: “Está muy gorda, cierre el pico”

La denunciante afirmó que el médico militar no la pesó ni le realizó una consulta sobre su estado de salud antes de comentar sobre su estado físico

El coronel habría lanzado comentarios
Mayra Alejandra Cotero Delgada es la beneficiaria del sistema de salud de las Fuerzas Militares que denunció públicamente al coronel José Benedicto Solano Vargas, jefe del dispensario médico en Medellín, por presuntos comentarios ofensivos y discriminatorios hacia personal femenino en repetidas ocasiones.

Según el testimonio presentado por la víctima, el oficial habría expresado la frase: “Usted está muy gorda, cierre el pico”, durante una cita médica, como parte de una brigada de salud hecha bajo su mando, mientras cumple el curso previo a su posible ascenso a brigadier General.

De hecho, Cotero Delgada publicó su denuncia en redes sociales, que generó reacciones de rechazo tanto en la institución como fuera de ella. La mujer, en su video, indicó que no se trata de un incidente aislado y afirmó que el coronel utilizó expresiones similares en reiteradas ocasiones, además, con diferentes mujeres del entorno laboral.

