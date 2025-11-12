Atención dueños de mascotas: Bogotá abrió más de 6.000 cupos gratis para esterilizar perros y gatos antes de fin de año

Bogotá ofrece más de 6.000 cupos gratuitos para esterilización de perros y gatos en jornada de bienestar animal - crédito AP

Bogotá cerrará el año con una nueva jornada de bienestar animal que busca dejar huella. Miles de perros y gatos, de todas las edades y tamaños, podrán ser esterilizados de manera gratuita gracias a la estrategia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), que abrió más de 6.000 cupos disponibles entre noviembre y diciembre.

Detrás de esta iniciativa existe el propósito de reducir la sobrepoblación, mejorar la calidad de vida de los animales y reforzar una cultura de tenencia responsable en los barrios de la capital. Las jornadas se concentrarán en dos puntos, la Universidad Nacional, en Teusaquillo, y la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en el barrio El Muelle, en Engativá. En ambos lugares, equipos veterinarios estarán listos para realizar las cirugías con protocolos seguros y completamente gratuitos.

El programa está dirigido a hogares de estratos 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle. Según el Idpyba, esta política pública permite que, en los últimos meses, miles de perros y gatos sean intervenidos sin costo alguno, lo que tuvo un impacto directo en la salud pública y en el bienestar de las comunidades. En una ciudad donde cada día aparecen más animales abandonados, las esterilizaciones se convierten en una herramienta concreta para frenar ese ciclo.

“Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente de estas jornadas, que no solo promueven el bienestar de los animales, sino que también contribuyen a una ciudad más solidaria con todas las formas de vida. Tenemos una gran deuda con estos animales y esterilizarlos va en el camino correcto”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba.

El proceso para acceder al servicio es sencillo, aunque requiere planificación. Las personas interesadas deben solicitar su turno en el portal https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos o acudir a los SuperCADE de Manitas, Suba y Américas, donde el trámite puede hacerse de forma presencial. Se solicita llevar copia de la cédula y del recibo de un servicio público para verificar la residencia. También existe la opción de comunicarse con la línea 6477117 o acercarse directamente a la sede del Idpyba, ubicada en la carrera 10 No. 26-51, Torre Sur, piso 8, del edificio Residencias Tequendama.

El día de la cirugía, el responsable debe ser una persona mayor de edad, presentar el comprobante del turno y cumplir con las indicaciones previas del equipo veterinario. Se recomienda que los animales lleguen en ayuno, ocho horas sin alimentos sólidos y tres sin líquidos, y con correa o guacal, según el caso. Cada procedimiento incluye revisión médica, anestesia, control postoperatorio y recomendaciones para la recuperación.

Las jornadas se realizan de manera continua en los puntos habilitados, pero la demanda suele ser alta, por lo que las autoridades aconsejan agendar con tiempo. Los cupos se asignan por orden de solicitud y el sistema permite seleccionar la fecha y el lugar más conveniente. En muchos casos, los vecinos de las localidades cercanas organizan grupos para asistir juntos, lo que refuerza el carácter comunitario del programa.

Además del beneficio directo para las mascotas, la Alcaldía destaca que las esterilizaciones ayudan a prevenir problemas sanitarios y reducen el número de animales abandonados que terminan en la calle. La estrategia también busca aliviar la carga de los refugios y fundaciones, que suelen operar con recursos limitados y sobrecupos constantes.

El Idpyba insiste en que la esterilización es un acto de responsabilidad y de amor hacia los animales, no una decisión drástica. Con este esfuerzo de fin de año, la entidad espera que más familias se sumen a la iniciativa y que la ciudad avance hacia una convivencia más consciente con los seres que la habitan.