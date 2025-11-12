Colombia

Abelardo de la Espriella se despachó contra Benedetti y pidió a la justicia actuar de inmediato: “Un prontuario que mezcla drogas”

La polémica declaración del abogado sumó presión para que las autoridades respondan por las investigaciones abiertas contra el ministro del Interior

Abelardo de la Espriella exige
Abelardo de la Espriella exige sanciones inmediatas contra Armando Benedetti - crédito Montaje Infobae

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella intensificó sus críticas contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en medio de la polémica generada por el allanamiento a la residencia del funcionario y las duras críticas que hizo a la magistrada Cristinas Lombana llamándola “loca, demente y delincuente”.

Tras lo anterior, De la Espriella utilizó su cuenta oficial en X para emitir declaraciones en las que cuestionó el perfil público y la trayectoria del ministro.

Según publicó el abogado, "Benedetti es la síntesis del petrismo: un prontuario que mezcla drogas, abuso de mujeres, corrupción, degenere, alcohol y mala educación“.

De la Espriella atribuyó al actual gobierno lo que llamó una crisis ética y de valores: “El régimen huele a podredumbre, a peste moral y política”.

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se despachó contra Armando Benedetti en X - crédito @ABDELAESPRIELLA

En esa misma red social, el precandidato aseguró que confía en la llegada de un cambio político en el país. “Pero todo ocaso anuncia un amanecer: el Tigre traerá orden, decencia y esperanza”, escribió.

Sus declaraciones se dan en medio de las investigaciones judiciales que enfrenta Benedetti y las acusaciones cruzadas entre distintos sectores políticos.

De la Espriella pidió respuestas inmediatas del sistema judicial colombiano al señalar: "La justicia penal y disciplinaria debe actuar ya, sin dilaciones, contra Benedetti“.

Las declaraciones de Abelardo de la Espriella dirigidas a Armando Benedetti generaron respaldo entre usuarios de redes sociales, quienes manifestaron su acuerdo con los señalamientos.

Respuestas como “así es mi Doctor Abelardo, el comportamiento de Benedetti es cada día más deplorable” y “esperamos que la Procuraduría haga lo que corresponde ante esa barbaridad” reflejan el sentir de varios seguidores. Otros señalaron que “la magistrada Lombana no persigue a nadie. Cumple su deber constitucional”.

Varios comentarios apuntaron a Benedetti como “la representación más fiel de la secta petrista” y criticaron su proceder público.

Muchos usuarios respaldaron postura de
Muchos usuarios respaldaron postura de Abelardo de la Espriella y se fueron contra Armando Benedetti - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Katherine Miranda y Daniel Briceño también se despacharon contra Benedetti por tratar de “loca, demente y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana

El pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana el 11 de noviembre de 2025 por el allanamiento en la residencia del funcionario en Atlántico ha desencadenado una ola de reacciones en el escenario político colombiano.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, condenó enérgicamente las palabras utilizadas por el funcionario, calificando la agresión verbal de “inaceptable”.

La congresista manifestó: “Que Armando Benedetti haya tratado de loca, demente, hijueputa y delincuente a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia porque lo está investigando, es realmente inaceptable”.

Miranda enmarcó el episodio dentro de una dimensión más amplia, señalando que estas hostilidades no son nuevas en el actuar del Gobierno nacional.

Katherine Miranda calificó de “inaceptable” la reacción de Armando Benedetti ante el allanamiento de su vivienda - crédito @KatheMirandaP/X

Recordó actitudes previas del presidente Gustavo Petro hacia mujeres en cargos de relevancia, refiriendo episodios que quedaron registrados en reuniones oficiales.

Entre los casos rememorados figura la ocasión en la que el mandatario expresó: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. Además, relató cómo el jefe de Estado calificó a las periodistas de “muñecas de la mafia”.

Luego de exponer estos antecedentes, Miranda advirtió: “Esto también es una afrenta directa a la independencia judicial, a las cortes. Este Gobierno vulnera una y otra vez la separación de poderes. Desde el Congreso de la República, rechazamos con firmeza esta violencia verbal y política y exigimos respeto a la justicia, a las mujeres y a las instituciones del Estado”.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado donde señaló que las decisiones judiciales corresponden exclusivamente a los magistrados responsables de cada caso y remarcó que expresiones como la de Benedetti perjudican la legitimidad de las investigaciones.

Daniel Briceño aseveró que Benedetti
Daniel Briceño aseveró que Benedetti le ha hecho mucho daño a Colombia - crédito @Danielbricen

La corporación advirtió que “los insultos del ministro en contra de la magistrada pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia” y exhortó a la ciudadanía a “desescalar el lenguaje” y reforzar la institucionalidad democrática.

Por su parte, el concejal bogotano Daniel Briceño sustentó sus críticas hacia Benedetti desde la red social X.

El dirigente local fue enfático al afirmar: “Armando Benedetti es uno de los políticos que más daño le ha hecho a Colombia”.

Briceño puso en duda la legitimidad de quienes respaldan públicamente al ministro: “Defender un personaje tan siniestro no se hace gratis o de manera voluntaria”.

María Fernanda Cabal denuncia maniobras

Karina García respondió contundente a

La historia de Omayra Sánchez,

Resultados Chontico Día 12 de

Reconocida actriz reveló cómo le
Se registra un ataque armado

Karina García respondió contundente a

Técnico de Nueva Zelanda habló

