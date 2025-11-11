Yina Calderón reveló la propuesta que le hizo La Liendra en ‘La casa de los famosos Colombia’ y que ella rechazó: “Ni por un millón de pesos”

El hecho se presentó durante la participación de los dos en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @notitalencol/IG

La reciente participación de Yina Calderón en un reality de República Dominicana ha vuelto a poner su nombre en el centro de la conversación en redes sociales, luego de que la influencer revelara una propuesta inesperada que recibió de La Liendra durante su estancia en La casa de los famosos Colombia.

La confesión, realizada en La mansión de Luinny, formato en el que la DJ y empresaria de fajas participa, ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los seguidores de ambos personajes.

En el contexto de este nuevo reality, donde comparte escenario con figuras como la modelo Karina García, Yina Calderón se ha destacado no solo por su carácter polémico y los conflictos que ha protagonizado con otros participantes, sino también por las declaraciones que ha hecho sobre experiencias pasadas.

Durante una conversación con uno de sus compañeros, Calderón relató que, en su paso por La casa de los famosos Colombia, La Liendra le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de su ración de comida.

Según sus palabras, “él me decía te doy 500 mil pesos, haga de cuenta unos 110 dólares y me das tu almuerzo”, reveló la influencer huilense en el reality dominicano. La propuesta, de acuerdo con la DJ, consistía en ceder su plato de comida, independientemente de su contenido, a cambio de la cantidad ofrecida por La Liendra.

Detalló que en ocasiones la comida era tan sencilla como “mitad de un huevo, arroz y frijol”. A pesar de la tentadora oferta, la empresaria aseguró que la rechazó sin dudarlo, argumentando que, en el contexto del reality, el dinero carecía de utilidad frente a la necesidad de alimentarse para resistir más tiempo en la competencia.

“En este momento no me sirve esa plata, me sirve más la comida para poder sobrevivir. Yo decía ni porque me dé un millón de pesos porque acá la plata no sirve”, afirmó Calderón frente a las cámaras de La mansión de Luinny.

La decisión de Calderón de anteponer la comida al dinero resalta las dinámicas particulares que se viven dentro de los realities, donde los recursos básicos adquieren un valor superior al económico. La influenciadora enfatizó que, incluso si la suma hubiera superado el millón de pesos, no habría aceptado la propuesta de La Liendra.

Además de esta anécdota, Yina Calderón ha compartido otros aspectos de su experiencia en La casa de los famosos Colombia. Fiel a su estilo, ha revelado detalles sobre su vida personal y las tensiones que mantuvo con varios participantes, entre ellos Melissa Gate y Karina García.

La relación con esta última ha sido motivo de especial interés para sus compañeros en el reality dominicano, aunque Calderón se limitó a explicar que la amistad con la antioqueña se rompió por cuestiones relacionadas con los números.

Esto dijo después del ataque a La Piry

Mientras se resolvía su situación, Calderón se dirigió a las cámaras para expresar su versión de los hechos y enviar un mensaje a su familia.

“Yo no voy a decir que soy una perita en dulce, yo no lo soy. Pero la gente que me sigue en mi país sabe que aquí he sido demasiado noble”, afirmó la colombiana, quien también reconoció la dificultad del momento.

En su declaración, Calderón señaló a una de las participantes como la principal fuente de hostigamiento dentro del programa.

“Me ha maldecido, me ha echado enfermedades encima, me ha hecho brujería en las cámaras, vive con un palo que me va a pegar. La pájara desde que llegó me ataca seguido, dos contra uno”, relató la creadora de contenido.