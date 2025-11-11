Lina Garrido arremetió contra María José Pizarro y Mafe Carrascal tras los insultos de Armando Benedetti a Cristina Lombana: “Están mudas”

La representante a la Cámara Lina María Garrido arremetió contra el ministro del Interior, tras los insultos a la magistrada Cristina Lombana - crédito Colprensa - Presidencia

En declaraciones que causaron indignación nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó en la tarde del martes 11 de noviembre fuertes insultos contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Y todo tras ordenar el allanamiento de su residencia en Barranquilla (Atlántico), en las investigaciones que cursan por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La controversia en torno al ministro se centró, principalmente, en los insultos que profirió en los medios de comunicación, en los que utilizó epitetos como “loca” contra Lombana, además de mentarle la madre en vivo. Esto motivó a la representante a la Cámara Lina María Garrido a elevar un fuerte reclamo no solo contra Benedetti, sino a las congresistas del Pacto Histórico que, según ella, han guardado silencio en el caso.

La representante a la Cámara criticó el silencio de figuras feministas ante la conducta de Benedetti, en especial la de la senadora María José Pizarro y su colega en la corporación, María Fernanda Carrascal, que frente a esta situación no habrían expresado sus reparos en sus redes sociales; a diferencia de otras ocasiones, en las que sí elevaron su voz de protesta frente a lo que serían vulneraciones de derechos.

Con este mensaje en sus redes sociales, la representante Lina María Garrido enfatizó en sus sus señalamientos a la senadora María José Pizarro y la representante María Fernanda Carrascal - crédito @linamariagarri1/X

“Feministas @MafeCarrascal y @PizarroMariaJo, pásenme el número de una cuenta de Nequi, les consigno 20 mil para que recarguen datos… porque parece que se les acabó justo cuando su ‘superministro’ @AABenedetti volvió a agredir a una mujer. Y no a cualquiera: a una magistrada, a Cristina Lombana”, escribió Garrido en redes sociales, en el inicio de una fuerte crítica contra las parlamentarias de corte oficialista.

Lina María Garrido denunció aparentes incongruencias en la lucha feminista del Pacto Histórico

En su mensaje, apuntó de firma directa sobre el aparente desinterés de los que suelen abanderar la defensa de los derechos de las mujeres. “¿Será que el feminismo se les desconecta cuando el agresor es del gobierno que defienden de @petrogustavo?”, cuestionó Garrido en su perfil de X, frente a la falta de pronunciamiento de ambas congresistas, que siguen sin pronunciarse en las plataformas digitales.

La Corte Suprema, a través de su presidente, Octavio Tejeiro, salió en apoyo de la magistrada Cristina Lombana - crédito Corte Suprema de Justicia

En el centro de la polémica se encuentra el procedimiento judicial que involucra a Benedetti. El alto tribunal investiga al ministro en virtud del fuero constitucional, que otorga un régimen especial de investigación y juzgamiento a congresistas y altos funcionarios por hechos ocurridos durante su ejercicio o en su cargo actual, según la Constitución Política de Colombia en su artículo 235, numeral 3.

La reacción de Benedetti fue vehemente tras el allanamiento ordenado. “Vea lo que hace esta loca hijue...(sic) Es una loca, una loca completamente (...) Quién me salva de ese monstruo de loca”, afirmó a W Radio. Y sostuvo que la magistrada carece de competencia para investigarlo, al argumentar que fue senador hasta 2022, y lo trata como si aún fuera congresista, investigándolo por hechos -según él- de 2023.

Los señalamientos del ministro Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana no son nuevos; vienen de vieja data - crédito Fernanda Torres/Colprensa

El funcionario fue más allá al denunciar una persecución personal que, según él, se extiende a su entorno familiar. “Ha investigado a 50 familiares míos: mis padres, mis hijos menores, tíos, tías, esposos, esposas e hijos de ellos. Me metió en extinción de dominio. Eso es una persecución de esta loca, demente y delincuente”, declaró el ministro en el citado medio de comunicación, en el que arremetió en sus afirmaciones.

Finalmente, el ministro acusó a la magistrada de colaborar con autoridades extranjeras para fabricar un caso en su contra. “Se conecta con el FBI, encierra testigos cuatro horas diciéndoles que si hablan conmigo los extraditan. Esta señora está loca (...) Le retiro lo de hijueputa (sic) si quiere”, concluyó Benedetti en su intervención en W Radio, que acrecentó la polémica frente a las competencias de la togada.