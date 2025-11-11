Colombia

En video quedó ladrón que se trepó a un poste para hurtar una bombilla, en Bogotá: “Ahora toca alambre de púas alrededor”

El sujeto subió el poste y luego forcejeó el cabezote que contiene la luminaria. Fue grabado por un usuario, desde un bus

El sujeto se logró subir
El sujeto se logró subir hasta el tope de un poste para intentar quitar el foco de la estructura de alumbrado público - crédito pantallazo @jnietoblanco/X

Persiste en Bogotá el robo de cableado del alumbrado público, una situación que deja a numerosas calles en penumbra y permite ambientes propicios para hechos delictivos, especialmente en las horas nocturnas.

Un video que se está viralizando en redes sociales muestra a un sujeto que, para lograr hurtar la bombilla y el cableado de un poste de la ciudad, se trepó por el pilar de concreto liso, sin miedo a nada, frente a la mirada de transeúntes que lo vieron y los grabaron con sus celulares.

El video fue compartido por el periodista Johnatan Nieto, de Citytv, que compartió un mensaje al respecto en su perfil de X.

“Robar o morir. Esa parece la consigna de este delincuente en Bogotá. Si usted se pregunta la causa tanta oscuridad en las calles capitalinas, aquí está la respuesta. Al parecer no es el único, pues en la ciudad se han robado 22 mil, según una denuncia del Concejo. A plena luz del día, ¿Dónde están las autoridades en ciudad?”, cuestionó el presentador de noticias.

Un ladrón se trepó un poste de luz para robar la luminaria - crédito @jnietoblanco/X

Y es que los robos ocurren incluso en horarios diurnos y han provocado cuestionamientos sobre la reacción y presencia de las autoridades para enfrentar la problemática en los distintos sectores de la capital.

Al respecto, los comentarios incluyeron señalamientos a las autoridades, al alcalde Carlos Fernando Galán y a la cultura ciudadana de los habitantes de la capital.

Se leyeron comentarios como estos: “¿Y los policías? chateando o echando chisme"; “¿Y los policías? Tragando empanada y coqueteando con las de los tintos"; “Durmiendo como tu Alcalde”; “Te apuesto a que detrás de ese robo continuo a la infraestructura de Bogotá hay algo más que un simple chirrete suicida (sic)”; “Las autoridades hacen lo que pueden. Lo que se necesita es actitud ciudadana. Reportar, denunciar, actuar hasta donde las circunstancias lo permitan y no limitarse a filmar. Frente a delito o injusticia filmar nos hace partícipes pasivos de esa mala acción o delito“, escribió otro usuario.

Robos de cables y asaltos armados agravan la inseguridad en el sur de Bogotá

El incremento de los delitos en Bogotá quedó registrado nuevamente en video, luego de que residentes de la localidad Rafael Uribe Uribe denunciaran un caso donde sujetos trepan postes para extraer cables de telecomunicaciones.

El hecho fue difundido en junio de 2025 por Noticias Caracol a través de una denuncia ciudadana presentada en la sección El periodista soy yo.

Robo de cables en localidad
Robo de cables en localidad Rafael Uribe Uribe - crédito Noticias Caracol

Quisiera poder denunciar la problemática que se está presentando hoy en día: personas terceras se están colgando en postes para sustraer el material correspondiente a las redes de telecomunicaciones, saliendo así afectadas las personas que tienen contratados servicios respectivos como internet o telefonía”, expresó Josman Castro, testigo del incidente.

En las imágenes, se observa cómo los delincuentes utilizan diferentes estructuras para trepar y lograr arrancar cables de las viviendas del barrio El Portal, dentro de la misma localidad.

Agradezco por favor puedan tener en cuenta estos videos correspondientes para que, asimismo, la Policía haga constantemente pasadas o para que puedan dar seguridad a la gente que vive en los sectores. En este caso en la localidad Rafael Uribe, cerca del colegio San Agustín”, pidió el denunciante en diálogo recogido por Noticias Caracol.

La víctima fue amenazada con un arma sin importar que hay una menor de edad - crédito redes sociales

La problemática no se limita a ese sector. En la localidad de Ciudad Bolívar, también situada en el sur de Bogotá, se reportó otro caso que quedó registrado en video, donde dos individuos armados ingresaron abruptamente a una tienda de barrio, intimidaron a los empleados y sustrajeron el dinero de la caja registradora. Uno de los sujetos amenazó a la cajera, que estaba acompañada por su hija menor, apuntándole con un arma de fuego.

A pesar de la presencia de la menor, los delincuentes cometieron el robo y huyeron en bicicleta, tal como lo narró una de las víctimas: “Se llevó los billetes de $50.000. Se llevó como unos 300.000 pesos. La moneda no quiso llevársela y después se fugó en una bicicleta”.

Los habitantes de Ciudad Bolívar y comerciantes de la zona han advertido que los robos ocurren con frecuencia y han solicitado una intervención efectiva por parte de las autoridades para capturar a los responsables.

