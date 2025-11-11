Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 11 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Estas son las canciones en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Top 10 Apple Colombia: Blessd

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 11 de noviembre

La restricción vehicular en Medellin cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como del último dígito de la placa

Así rotara el pico y

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 11 de noviembre

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Mafe Carrascal estalló contra el alcalde de Bogotá por “recortes contra las clases populares”: lanzó fuertes exigencias

La representante a la Cámara sostuvo que las reformas promovidas por Carlos Fernando Galán, bajo el discurso de “modernización social”, en realidad representan recortes presupuestarios que perjudican a los más desfavorecidos

Mafe Carrascal estalló contra el

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

El equipo antioqueño se había impuesto a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

Medellín se instaló en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara encendió las redes

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Independiente Santa Fe dio a

Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo