Colombia

Un muerto y cuatro heridos dejó competencia de balineras en Nariño: el evento no contaba con los permisos requeridos

La competencia se realizó durante las festividades en un municipio del suroccidente colombiano; la víctima era un reconocido docente y líder deportivo de la región

Guardar
La carrera de balineras se
La carrera de balineras se realizó en la vía Panamericana sin permisos oficiales ni respaldo de la Policía o Invías - crédito Captura de Video Redes sociales

La celebración de las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño, se vio marcada por la tragedia tras un accidente ocurrido durante una competencia de balineras que no contaba con autorización oficial.

Los hechos, ocurridos el sábado 8 de noviembre de 2025, dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridos, en un evento que se realizó en un tramo de la Vía Panamericana, específicamente en la vía que conecta Pasto con Ipiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La secuencia del accidente quedó registrada en videos captados por asistentes.

En las imágenes se observa cómo el carrito número 21 pierde el control al tomar una curva peligrosa. El vehículo se sale de la trayectoria, provocando que piloto y copiloto rodaran varios metros sobre el asfalto.

El desconcierto y la alarma se apoderaron de los presentes, mientras una mujer, desde una vivienda cercana, exclamaba: “Dios mío, Diosito, corran, corran, la ambulancia, llamen la ambulancia”.

El impacto fue tan severo que, según testigos citados por El Tiempo, el hombre que conducía este carro artesanal falleció de manera instantánea. Su copiloto, aunque herido, fue trasladado a un centro hospitalario y logró sobrevivir.

La víctima fue identificada como Adrián Maya Paz, un reconocido docente y líder deportivo de la región.

Según reportó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, el evento no contaba con el permiso de la institución, sino que la alcaldía de Tangua fue la que asumió la responsabilidad del mismo.

“En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, declaró el oficial.

Temas Relacionados

BalinerasAccidenteTanguaNariñoAdrián Maya PazAlcaldia de TanguaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro denunció codicia internacional y rechazó acusaciones sobre el manejo de Venezuela: “La espada de Bolívar nunca se unto de cocaína”

El presidente colombiano se refirió a las acusaciones de varios sectores que lo señalan por intentar favorecer la continuidad de un régimen autoritario en Venezuela o por estar involucrado en posibles beneficios obtenidos del narcotráfico

Petro denunció codicia internacional y

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: siga aquí el último partido de la Tricolor en el grupo G, de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

EN VIVO - Colombia vs.

Petro llama a consultas al embajador en Estados Unidos Daniel García-Peña tras la supuesta “Doctrina Trump”

El presidente tomó la decisión tras la difusión de un documento estadounidense que propone sanciones y medidas contra su gobierno

Petro llama a consultas al

Juan Carlos Pinzón propone nuevo acuerdo estratégico con EE. UU.: “Estoy listo para ejercer el mando de Colombia”

El candidato presidencial presentó su plan de fortalecer la seguridad, consolidar una coalición democrática de centroderecha y fomentar programas educativos internacionales

Juan Carlos Pinzón propone nuevo

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

La artista se presentará el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, en un espectáculo único que combinará sus éxitos con clásicos de la cumbia y el porro

Juliana, la colombiana celebra su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Juliana, la colombiana celebra su

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

De las calles de Bogotá a portada de revista: creadora de contenido cambia la percepción de la belleza en TikTok

Katiuska se fue del país tras el escándalo por su eliminación del ‘Desafío Siglo XXI’

Carin León reveló, a su parecer, el mejor maestro de la música colombiana

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: siga aquí el último partido de la Tricolor en el grupo G, de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A