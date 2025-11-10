Un muerto y cuatro heridos dejó competencia de balineras en Nariño: el evento no contaba con los permisos requeridos

La carrera de balineras se realizó en la vía Panamericana sin permisos oficiales ni respaldo de la Policía o Invías - crédito Captura de Video Redes sociales

La celebración de las fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño, se vio marcada por la tragedia tras un accidente ocurrido durante una competencia de balineras que no contaba con autorización oficial.

Los hechos, ocurridos el sábado 8 de noviembre de 2025, dejó un saldo de una persona muerta y cuatro heridos, en un evento que se realizó en un tramo de la Vía Panamericana, específicamente en la vía que conecta Pasto con Ipiales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La secuencia del accidente quedó registrada en videos captados por asistentes.

En las imágenes se observa cómo el carrito número 21 pierde el control al tomar una curva peligrosa. El vehículo se sale de la trayectoria, provocando que piloto y copiloto rodaran varios metros sobre el asfalto.

El desconcierto y la alarma se apoderaron de los presentes, mientras una mujer, desde una vivienda cercana, exclamaba: “Dios mío, Diosito, corran, corran, la ambulancia, llamen la ambulancia”.

El impacto fue tan severo que, según testigos citados por El Tiempo, el hombre que conducía este carro artesanal falleció de manera instantánea. Su copiloto, aunque herido, fue trasladado a un centro hospitalario y logró sobrevivir.

La víctima fue identificada como Adrián Maya Paz, un reconocido docente y líder deportivo de la región.

Según reportó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, el evento no contaba con el permiso de la institución, sino que la alcaldía de Tangua fue la que asumió la responsabilidad del mismo.

“En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, declaró el oficial.