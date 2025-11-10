Colombia

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
Cuál será la temperatura más
Cuál será la temperatura más alta en la ciudad (Alcaldía de Medellín)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este lunes 10 de noviembre, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Medellín.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al encontrarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Durante el día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va entre los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los meses de enero y febrero.

La ciudad colombiana tiene
La ciudad colombiana tiene principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el clima en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima MedellínClima para hoy MedellínClima hoy en MedellínClima actual en Medellíncolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Juan Carlos Pinzón propone nuevo acuerdo estratégico con EE. UU.: “Estoy listo para ejercer el mando de Colombia”

El candidato presidencial presentó su plan de fortalecer la seguridad, consolidar una coalición democrática de centroderecha y fomentar programas educativos internacionales

Juan Carlos Pinzón propone nuevo

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

La artista se presentará el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, en un espectáculo único que combinará sus éxitos con clásicos de la cumbia y el porro

Juliana, la colombiana celebra su

Conoce el clima de este día en Cali

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Conoce el clima de este

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Barranquilla: cuál será

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Temperaturas en Cartagena de Indias:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Juliana, la colombiana celebra su

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

De las calles de Bogotá a portada de revista: creadora de contenido cambia la percepción de la belleza en TikTok

Katiuska se fue del país tras el escándalo por su eliminación del ‘Desafío Siglo XXI’

Carin León reveló, a su parecer, el mejor maestro de la música colombiana

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

James Rodríguez no fue ajeno

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío no es el único interesado en el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe