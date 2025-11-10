Colombia

Miguel Polo Polo dijo cuántas retractaciones ha hecho, y Esmeralda Hernández le contestó: “Es demasiado”

El congresista compartió en redes sociales un balance de su gestión legislativa y las veces que ha rectificado declaraciones, lo que desató una respuesta crítica de la senadora Hernández

Guardar
La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico reaccionó al mensaje del representante, quien comparó sus cifras de proyectos y rectificaciones con las del presidente Petro, generando debate en el escenario político colombiano - crédito @EsmeHernandezSi / X - @CCongresoCol / X

Un reciente mensaje publicado por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en su cuenta de X generó debate en el ámbito político colombiano, luego de que el congresista realizara un balance público entre los proyectos de ley en los que ha participado y las ocasiones en que se ha visto obligado a rectificar declaraciones.

Esta publicación provocó una inmediata reacción por parte de la senadora Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico, quien utilizó la misma red social para responderle de manera directa.

“Es demasiado”, dijo al respecto la legisladora cercana a la administración de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, el congresista opositor presentó un balance en el que detalló que ha participado en 46 proyectos de ley y ha tenido que retractarse en cinco ocasiones.

En ese mismo mensaje, comparó sus cifras con las del presidente Petro, a quien atribuyó 12 retractaciones y, según sus palabras, ningún logro de gobierno. Con esto, buscó evidenciar una diferencia marcada entre el desempeño propio y el del mandatario, enfocándose en los números para sustentar su argumento.

“Proyectos de ley Polo Polo: 47✍️ Retractaciones de Polo Polo: 5🤥 Retractaciones de Petro: 12💀 Logros del gobierno Petro: 0 Las cifras hablan solas", escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloEsmeralda HernándezRetractaciones Polo PoloCongreso de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Comercio plantea un gravamen del 40% para automóviles y 35% para motos a gasolina o diésel, excluyendo los amparados por TLC

El borrador de decreto que busca elevar gravámenes a autos y motos de gasolina o diésel ha provocado reacciones encontradas entre expertos, quienes advierten sobre posibles alzas de precios y efectos en la demanda

Ministerio de Comercio plantea un

Superada la crisis entre las droguerías Colsubsidio y Nueva EPS que tenía en vilo la entrega de medicamentos: este fue el acuerdo

Tras semanas de incertidumbre por deudas millonarias, el acuerdo entre Nueva EPS y Colsubsidio garantiza que los pacientes seguirán recibiendo sus medicamentos sin interrupciones

Superada la crisis entre las

Resultados Chontico Dia 10 de noviembre de 2025

Esta popular lotería entrega cientos de millones de pesos todos los días

Resultados Chontico Dia 10 de

Cuál es la diferencia entre la mesada 14 y la mesada 13: estos son sus beneficiarios

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, aclaró lo que pasará con ambos beneficios ante la entrada en vigencia de la reforma pensional

Cuál es la diferencia entre

Los horarios permitidos por ley para hacer ruido por arreglos en casas en conjuntos residenciales y edificios

Aunque la ley establece horarios específicos, las normas también se pueden ajustar dependiendo la necesidad de cada conjunto residencial

Los horarios permitidos por ley
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

Este es el tiempo que

Este es el tiempo que estaría por fuera Kevin Mier por la fractura de tibia: está en riesgo su participación en el Mundial 2026

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales