Miguel Polo Polo dijo cuántas retractaciones ha hecho, y Esmeralda Hernández le contestó: “Es demasiado”

La senadora del Pacto Histórico reaccionó al mensaje del representante, quien comparó sus cifras de proyectos y rectificaciones con las del presidente Petro, generando debate en el escenario político colombiano - crédito @EsmeHernandezSi / X - @CCongresoCol / X

Un reciente mensaje publicado por el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en su cuenta de X generó debate en el ámbito político colombiano, luego de que el congresista realizara un balance público entre los proyectos de ley en los que ha participado y las ocasiones en que se ha visto obligado a rectificar declaraciones.

Esta publicación provocó una inmediata reacción por parte de la senadora Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico, quien utilizó la misma red social para responderle de manera directa.

“Es demasiado”, dijo al respecto la legisladora cercana a la administración de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta de X, el congresista opositor presentó un balance en el que detalló que ha participado en 46 proyectos de ley y ha tenido que retractarse en cinco ocasiones.

En ese mismo mensaje, comparó sus cifras con las del presidente Petro, a quien atribuyó 12 retractaciones y, según sus palabras, ningún logro de gobierno. Con esto, buscó evidenciar una diferencia marcada entre el desempeño propio y el del mandatario, enfocándose en los números para sustentar su argumento.

“Proyectos de ley Polo Polo: 47✍️ Retractaciones de Polo Polo: 5🤥 Retractaciones de Petro: 12💀 Logros del gobierno Petro: 0 Las cifras hablan solas", escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.