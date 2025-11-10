Hombre denunció a su esposa tras encontrar videos explícitos de su hija de 6 años en su celular: los vendía en Internet

La mujer fue enviada a prisión por cometer el brutal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los casos de abuso sexual en contra de menores de edad en el territorio nacional tienen en alerta a las autoridades. Uno de estos desató indignación entre la comunidad, debido al hallazgo de material audiovisual explícito en un teléfono móvil, lo que permitió a las autoridades de Cali descubrir una serie de abusos sexuales cometidos contra una niña de 6 años, cuya madre fue señalada como la responsable de estos ataques.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía General de la Nación, reveló que la mujer no solo perpetró los abusos, sino que además comercializó los videos de las agresiones, lo que agravó la situación y motivó la intervención judicial.

El caso salió a la luz cuando el padre de la menor encontró en un dispositivo móvil el contenido gráfico que documentaba los hechos. Tras dar aviso a las autoridades, se inició una investigación que permitió identificar al menos 13 grabaciones almacenadas en distintos dispositivos electrónicos incautados, en las que se evidenciaba la reiteración de los abusos sufridos por la niña.

Según la Fiscalía General de la Nación, “la procesada, al parecer, abusó de su hija en varias oportunidades entre 2024 y junio de 2025 en su lugar de residencia”.

Las pesquisas confirmaron que el material audiovisual encontrado había sido objeto de comercialización, lo que llevó a la intervención de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Cali.

El fiscal imputó a la mujer los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

Durante la audiencia, el representante del ente acusador enfatizó la gravedad de los hechos al afirmar: “Esto no es un caso cualquiera, señora juez, es un caso sumamente grave porque se atentó contra la libertad e integridad sexual de una menor de escasos 6 años de edad”, según consta en la comparecencia ante el juez de garantías.

El fiscal argumentó que se trató de un caso de violencia sexual sistemática, asegurando que este tipo de delitos “conmueve profundamente a nuestra sociedad y que han sido reconocidos como de especial gravedad por los instrumentos internacionales de protección de derechos de la infancia”.

Además, destacó que la acusada se aprovechó de la relación de confianza derivada del vínculo maternal, lo que incrementó la vulnerabilidad de la víctima. En palabras del fiscal delegado: “La imputada se valió de la confianza que la menor había depositado en ella, como madre de esa menor que tenía a su cargo el cuidado de la niña en virtud del vínculo maternofilial”.

Del mismo modo, el representante del Ministerio Público señaló que la presunta responsable instrumentalizó ese vínculo para vulnerar la integridad de la niña “en un entorno que debía ser seguro”.

A pesar de la contundencia de las pruebas y la gravedad de los cargos, la mujer procesada no aceptó su responsabilidad durante las audiencias concentradas. Por decisión judicial, se le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso en su contra, según informó la Fiscalía General de la Nación.

