Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este lunes 10 de noviembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: San José de Bavaria, Villa Del Prado, Nueva Zelanda.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de medidor

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Barbara Oriental.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.