Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Blessd lidera el top 10 de Apple en Colombia, colocando muchos de sus éxitos en cada uno de los puestos del ranking. (@blessd/ Instagram)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. DIOMEDEZ

Blessd y GeezyDee

"DIOMEDEZ" de Blessd, se queda con el primer lugar del ranking colombiano. (@blessd/Instagram)

DIOMEDEZ se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Blessd y GeezyDee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

"MIU MIU" se cuela en la segunda posición del listado. (crédito @blessd / Instagram)

MIU MIU (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) de Blessd se mantiene en segundo lugar.

3. BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

"BUENOS DIAS" se coloca en la tercera posición del listado. (@blessd / Instagram)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Blessd. Quizás por esto es que BUENOS DIAS (feat. Anuel AA, Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) debuta en el ranking directamente en el tercer puesto.

4. 40 DE DICIEMBRE (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

"40 DE DICIEMBRE" se posiciona como la cuarta canción más escuchada de Apple en Colombia. (@blessd/Instagram)

Lo más nuevo de Blessd, 40 DE DICIEMBRE (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3), entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. BOQUISUCIO (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

"BOQUISUCIO" se mete en el quinto sitio del ranking colombiano. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

En quinto lugar, continúa BOQUISUCIO (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee, CARABIN3) de Blessd.

6. QUITATELOTO (feat. Kris R., Young Fatty, Bad Milk, Tury, GeezyDee, CARABIN3)

Blessd

"QUITATELOTO" se mete en la sexta posición del listado de Apple en Colombia. (Instagram @blessd)

QUITATELOTO (feat. Kris R., Young Fatty, Bad Milk, Tury, GeezyDee, CARABIN3) de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

"COMO OREO" se queda con el séptimo sitio del ranking colombiano. (@blessd/Instagram)

COMO OREO no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

"La Plena" de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums, sigue siendo una de las canciones más reproducidas en Colombia. (Instagram/@westcol)

El que fuera un exitazo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

9. POPERCITO (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee)

Blessd

"POPERCITO" del reggaetonero Blessd se mete en el noveno lugar del listado. (@blessd/Instagram)

Cosechar éxitos es sinónimo de Blessd. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada POPERCITO (feat. Kris R., Young Fatty, Tury, GeezyDee), debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. top diesel

Beéle

"top diesel" de Beéle desciende al décimo y último lugar del ranking. (Ricardo Rubio - Europa Press)

top diesel de Beéle se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.