Enrique Gómez se fue en contra de Vicky Dávila por sus “indirectas” a Abelardo de la Espriella: “sabe que sus calumnias no resisten una denuncia penal”

El precandidato presidencial señaló que los comentarios de la comunicadora no solo afectan la unidad del sector, sino que también podrían beneficiar a adversarios políticos en la carrera hacia la Casa de Nariño - crédito Camila Díaz - Colprensa

En el desarrollo de la carrera de los comicios del 2026, la precandidata presidencial Vicky Dávila ha manifestado críticas a Abelardo de la Espriella, quien igualmente busca llegar a la Casa de Nariño y comparte su identificación con la derecha política.

Esta postura no ha pasado desapercibida entre otros miembros de ese sector ideológico, y ha generado tanto comentarios como cuestionamientos dentro de las filas de la propia derecha.

En ese contexto, Enrique Gómez, jefe de debate en la campaña de Abelardo de la Espriella, se pronunció de manera crítica respecto a la actitud de Vicky Dávila hacia el aspirante presidencial.

Gómez afirmó: “Sabe que sus calumnias no resisten una denuncia penal”.

Gómez sugirió que Dávila evita mencionar directamente a De la Espriella porque, según él, sus afirmaciones no tendrían sustento en un proceso judicial, añadiendo que existe la posibilidad de que enfrente una demanda civil por sus comentarios.

Además, el precandidato presidencial afirmó que la actitud de Dávila, lejos de contribuir a la cohesión dentro de la derecha, favorece intereses contrarios a los que representa ese sector político.

Finalmente, puso en duda la independencia de la periodista al preguntarle públicamente sobre el origen de su financiamiento.

“La ‘valiente’ Vicky evita nombrar a Abelardo en sus indirectas porque sabe que sus calumnias no resisten una denuncia penal (y ya suma puntos para una civil). ¡Qué tristeza descubrir que el caballo de Troya del petrismo era ella! Esa no es la unión que reclama el pueblo colombiano. ¿@VickyDavilaH y quién te financia a ti?”, expresó Gómez en su mensaje.