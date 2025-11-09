Colombia

Tolimense desaparecida en Bogotá habría amenazado con suicidarse: familiares están desesperados

La ciudadana envió un mensaje preocupante a su hijo, lo que incrementó la preocupación de sus familiares

Guardar
Los familiares tienen la esperanza
Los familiares tienen la esperanza de encontrar a su ser querido - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La preocupación crece entre los familiares de Jimena María Mendoza, una mujer de 50 años originaria del departamento del Tolima, que está desaparecida en Bogotá desde el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con información entregada a Infobae Colombia por sus familiares.

De acuerdo con el reporte de los hechos, la familia, que vive en Ibagué, perdió todo contacto con ella y teme por su integridad, teniendo en cuenta que Mendoza le envió un mensaje alarmante a su hijo en el que expresaba su deseo de no continuar con su vida, por lo que sus allegados están preocupados por lo que pudo pasarle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató una de sus familiares, identificada como Ángela Liseth Pardo Vargas, la ciudadana salió de su vivienda en el sector Mártires, cerca de Eduardo Santos en Bogotá, a las 7:00 a. m. del día de su desaparición.

Sobre la 1:00 p. m. de ese día, la mujer se comunicó con sus familiares por última vez: “Le envió un mensaje al hijo pidiéndole perdón y diciendo que ella ya no quería vivir más que la perdonáramos todos, por lo que ella iba a hacer”, dijo Ángela Liseth Pardo Vargas, prima de la víctima a este medio.

La mujer se encuentra sola
La mujer se encuentra sola en la capital del país - crédito Alcaldía de Bogotá

La situación tiene en alerta a sus seres queridos porque, de acuerdo con la denuncia, Mendoza no cuenta con familiares en Bogotá, lo que dificulta las labores de búsqueda y seguimiento.

La familia indicó que, desde el momento en que recibieron el mensaje, no han logrado establecer ninguna comunicación con Mendoza: “Ya llevamos dos días donde no sabemos absolutamente nada de ella, no hay comunicación. La línea telefónica de ella está completamente deshabilitada”, explicó la familiar, demostrando la angustia que atraviesan ante la falta de información sobre su paradero.

Ante la incertidumbre, los allegados de Jimena María Mendoza solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que permita ubicarla y así evitar un desenlace fatal. Para este fin, los familiares pusieron a disposición los números 310 6776074 y 322 8113337 para que se comuniquen aquellos que puedan aportar información relevante sobre la mujer desaparecida.

Los allegados piden apoyo de
Los allegados piden apoyo de la comunidad para encontrarla - crédito EFE

Otro caso de una mujer desaparecida

La aparición de Claudia Clevez Rivera en la vereda Piedras Blancas de San Juan de la China puso fin a la preocupación que se había extendido en Ibagué durante varios días. La mujer, que había sido reportada como desaparecida tras salir de su vivienda en el sector de El Salado acompañada por sus dos perros, fue hallada desorientada, pero en buen estado de salud, según informó el diario local El Nuevo Día.

El caso se remonta al sábado 8 de noviembre, cuando Claudia Clevez Rivera fue vista por última vez alrededor de las 7:25 p. m. al abandonar el conjunto residencial Veracruz, ubicado en la Calle 133 #8-61. La información sobre su desaparición se difundió rápidamente, en parte gracias a la descripción de los animales que la acompañaban: un pitbull color café llamado Drako y un poodle blanco de nombre Droki.

La movilización para localizar a Claudia Clevez Rivera involucró a las autoridades de Ibagué, familiares y miembros de la comunidad. Los parientes compartieron datos precisos sobre su aspecto físico y habilitaron líneas de contacto para recibir cualquier información relevante.

Las autoridades contribuyeron a la
Las autoridades contribuyeron a la búsqueda - crédito @PoliciaIbague / X

Esto demuestra que la colaboración ciudadana, sumada al trabajo coordinado con la Policía Metropolitana de Ibagué, permitió que la búsqueda terminara de manera positiva. El hallazgo de Claudia Clevez Rivera devolvió la tranquilidad tanto a sus familiares como a la comunidad que había seguido de cerca el desarrollo del caso, por lo que se espera que este sea el mismo desenlace para el caso de la tolimense desaparecida en Bogotá.

Temas Relacionados

Jimena María MendozaDesaparecidaDenunciaIbaguéTolimaBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Carlos Pinzón le salió al paso a dardos de Gustavo Petro sobre manejo de relaciones con EE. UU. y lo acusó de vivir “en un mundo de fantasía”

El exembajador en el país norteamericano respondió al jefe de Estado sus señalamientos sobre la manera en la que se desarrolló la relación bilateral y lo señaló de no entender las dimensiones de lo que representaría una ruptura total de las relaciones con esta potencia

Juan Carlos Pinzón le salió

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

El golero de la selección Colombia se aprestaba a hacer un pase largo cuando el panameño Adalberto Carrasquilla se barrió a pocos metros de dónde permanecía, obligándolo a salir del terreno de juego

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Así puede consultar los resultados de las pruebas Saber Pro y TyT realizadas el domingo 9 de noviembre de 2025

Las evaluaciones se realizaron en más de 400 sedes a nivel nacional, mientras que en Tunja fueron suspendidas por motivos de seguridad, según informaron el Icfes y la Alcaldía local

Así puede consultar los resultados

Salario mínimo de 2026: dan a conocer el aumento que conviene y la mentira con la que llegará el próximo gobierno

Diego Guevara, exministro de Hacienda, analizó los retos que enfrenta la economía nacional. Destacó la necesidad de ajustes estratégicos y nuevas fuentes de ingresos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas estatales

Salario mínimo de 2026: dan

Entre lágrimas, familiares de niños con muerte cerebral tras el aparatoso accidente en San Cristóbal piden justicia: hay nuevo video del momento

Los allegados esperan la recuperación de los afectados mientras crece la indignación por el siniestro causado por un taxista bajo efectos del alcohol

Entre lágrimas, familiares de niños
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein”

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas del momento

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre