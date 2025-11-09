Tolimense desaparecida en Bogotá habría amenazado con suicidarse: familiares están desesperados

Los familiares tienen la esperanza de encontrar a su ser querido - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La preocupación crece entre los familiares de Jimena María Mendoza, una mujer de 50 años originaria del departamento del Tolima, que está desaparecida en Bogotá desde el 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con información entregada a Infobae Colombia por sus familiares.

De acuerdo con el reporte de los hechos, la familia, que vive en Ibagué, perdió todo contacto con ella y teme por su integridad, teniendo en cuenta que Mendoza le envió un mensaje alarmante a su hijo en el que expresaba su deseo de no continuar con su vida, por lo que sus allegados están preocupados por lo que pudo pasarle.

Según relató una de sus familiares, identificada como Ángela Liseth Pardo Vargas, la ciudadana salió de su vivienda en el sector Mártires, cerca de Eduardo Santos en Bogotá, a las 7:00 a. m. del día de su desaparición.

Sobre la 1:00 p. m. de ese día, la mujer se comunicó con sus familiares por última vez: “Le envió un mensaje al hijo pidiéndole perdón y diciendo que ella ya no quería vivir más que la perdonáramos todos, por lo que ella iba a hacer”, dijo Ángela Liseth Pardo Vargas, prima de la víctima a este medio.

La mujer se encuentra sola en la capital del país

La situación tiene en alerta a sus seres queridos porque, de acuerdo con la denuncia, Mendoza no cuenta con familiares en Bogotá, lo que dificulta las labores de búsqueda y seguimiento.

La familia indicó que, desde el momento en que recibieron el mensaje, no han logrado establecer ninguna comunicación con Mendoza: “Ya llevamos dos días donde no sabemos absolutamente nada de ella, no hay comunicación. La línea telefónica de ella está completamente deshabilitada”, explicó la familiar, demostrando la angustia que atraviesan ante la falta de información sobre su paradero.

Ante la incertidumbre, los allegados de Jimena María Mendoza solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener cualquier dato que permita ubicarla y así evitar un desenlace fatal. Para este fin, los familiares pusieron a disposición los números 310 6776074 y 322 8113337 para que se comuniquen aquellos que puedan aportar información relevante sobre la mujer desaparecida.

Los allegados piden apoyo de la comunidad para encontrarla

Otro caso de una mujer desaparecida

La aparición de Claudia Clevez Rivera en la vereda Piedras Blancas de San Juan de la China puso fin a la preocupación que se había extendido en Ibagué durante varios días. La mujer, que había sido reportada como desaparecida tras salir de su vivienda en el sector de El Salado acompañada por sus dos perros, fue hallada desorientada, pero en buen estado de salud, según informó el diario local El Nuevo Día.

El caso se remonta al sábado 8 de noviembre, cuando Claudia Clevez Rivera fue vista por última vez alrededor de las 7:25 p. m. al abandonar el conjunto residencial Veracruz, ubicado en la Calle 133 #8-61. La información sobre su desaparición se difundió rápidamente, en parte gracias a la descripción de los animales que la acompañaban: un pitbull color café llamado Drako y un poodle blanco de nombre Droki.

La movilización para localizar a Claudia Clevez Rivera involucró a las autoridades de Ibagué, familiares y miembros de la comunidad. Los parientes compartieron datos precisos sobre su aspecto físico y habilitaron líneas de contacto para recibir cualquier información relevante.

Las autoridades contribuyeron a la búsqueda

Esto demuestra que la colaboración ciudadana, sumada al trabajo coordinado con la Policía Metropolitana de Ibagué, permitió que la búsqueda terminara de manera positiva. El hallazgo de Claudia Clevez Rivera devolvió la tranquilidad tanto a sus familiares como a la comunidad que había seguido de cerca el desarrollo del caso, por lo que se espera que este sea el mismo desenlace para el caso de la tolimense desaparecida en Bogotá.