Santander: estos son los cortes de la luz este domingo 9 de noviembre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este domingo 9 de noviembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los consumidores.

El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjuntos Residenciales Monte Verdi, Monte Blanco, Bosques de San Sebastian, Morada del Viento, Prados de San Sebastian, Barrios Colina Campestre, Carrizal Campestre, San Antonio Del Carrizal, Miradores De San Juan, Villa Paula y Altos De San Antonio Del Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas Culebrosa, Saltico y algunos sectores de Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Hacienda San Antonio, San Antonio del Carrizal Estoraques, Carrizal La Nueva, Bosquecitos, El Palenque, Industrial Chimita, Altos Del Carrizal, Miradores De San Antonio, Las Palmas, La Pradera, Convivir y algunos sectores de El Poblado y las Veredas Carrizal y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Alfonso López, Centro, La Concordia, García Rovira, La Joya y Zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Morada San Juan, Ciudadela Comfenalco, La Esmeralda, Industrial Chimita y algunos sectores de El Palenque y la vereda Río Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio García Rovira sectores de las calles 42 y 43 con carreras 9,10, 11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Alfonso López, Centro, La Concordia, García Rovira, La Joya y Zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Conjuntos Residenciales Monte Verdi, Monte Blanco, Bosques de San Sebastian, Morada del Viento, Prados de San Sebastian, Barrios Colina Campestre, Carrizal Campestre, San Antonio Del Carrizal, Miradores De San Juan, Villa Paula y Altos De San Antonio Del Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Hacienda San Antonio, San Antonio del Carrizal Estoraques, Carrizal La Nueva, Bosquecitos, El Palenque, Industrial Chimita, Altos Del Carrizal, Miradores De San Antonio, Las Palmas, La Pradera, Convivir y algunos sectores de El Poblado y las Veredas Carrizal y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Jardín Limoncito sectores de las carreras 15A y 15B entre calles 2 y 4A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Centro sectores de las carreras 7 y 8 entre calles 10 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pirigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Clinica Bucaramanga, barrio Cabecera Del Llano sectores de las carreras 33 y 34 entre calles 54 y 56.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Casco urbano y algunos sectores de la vereda San Luis.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas Culebrosa, Saltico y algunos sectores de Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Porvenir, La Pava, Alto Tesorito, Indostan, Alto Minero y San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.