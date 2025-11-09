Sandra Ramírez discutió con el abogado Iván Cancino por candidatos de derecha: “Usted ha demostrado que la paz no es posible”

La publicación de la legisladora, cercana al gobierno Petro, calificó de vergonzosa la unión de figuras conservadoras, mientras el jurista respondió defendiendo la postura de los candidatos y criticando la visión de la senadora - crédito Colprensa

La senadora del partido Comunes, identificada como cercana al Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X tras observar la portada de la revista Semana, la cual presentaba a precandidatos presidenciales de la derecha y centroderecha mientras planteaba la hipótesis de una eventual alianza entre ellas.

Este comentario generó una rápida reacción del abogado Iván Cancino, que decidió responderle directamente, desencadenando así un cruce de declaraciones en la red social entre ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, la senadora expresó un fuerte rechazo hacia la agrupación de candidatos retratada por la revista, a quienes calificó como representantes de la política tradicional disfrazada con nuevos liderazgos. Además, cuestionó que, pese al número de precandidatos, procuran unirse no por intereses colectivos, sino para salvaguardar sus propios beneficios y oponerse al actual proyecto político, que según ella ha evidenciado que gobernar en beneficio de la ciudadanía es factible.

“Vergüenza nacional. En esta foto está la vieja y rancia política tradicional camuflada en nuevas caras. 15 precandidatos necesitan ‘unirse’ en defensa de sus intereses personales y económicos, para intentar ‘derrotar’ a un proyecto político que demostró que gobernar para la gente sí es posible. La paz sí es posible y vencerá en 2026”, aseveró Ramírez en su cuenta de la red social X.

Sandra Ramírez cuestionó a candidatos de derecha - crédito @SandraComunes

La respuesta del abogado Iván Cancino se centró en cuestionar la autoridad moral de la senadora para hablar de paz, señalando su papel como firmante del acuerdo con las antiguas Farc. En su mensaje, Cancino le reprochó que, a su juicio, no ha asumido responsabilidades por los hechos del pasado, ni ha reparado a las víctimas, ni cumplido sanciones, y aun así se pronuncia públicamente sobre el tema. El abogado subrayó que no permitirá que se olvide ese historial.

“Ud ha demostrado que La Paz NO es posible . No ha pedido perdón, vive negando sus innegables crímenes , no ha reparado una sola víctima , no ha cumplido pena de ninguna clase . Y si pontifica . No vamos a dejar que se olvide su pasado criminal (sic)”, contestó el abogado en un mensaje de la red social antes mencionada.

Iván Cancino contestó al mensaje de Sandra Ramírez - crédito @CancinoAbog

La senadora Ramírez no dejó el intercambio en ese punto y decidió replicar nuevamente al abogado, señalando lo que percibe como una actitud recurrente en él. En un mensaje breve, respondió: “A ver señor Cancino. Es la última respuesta que le doy porque es evidente su falta de autoestima, frustración (que espero no termine con un mal de estómago grave) y claro que entiendo que usted siempre le gusta llamar la atención”.

La legisladora defendió su proceder frente a los señalamientos sobre la ausencia de perdón, argumentando que en cada visita a diferentes regiones, realiza personalmente ese gesto frente a las comunidades. “En cada territorio que voy lo primero que hago es pedir perdón ante la gente que me acompaña en los escenarios. Lo invito a uno de estos espacios, y luego si tiene las agallas dirá lo contrario”, escribió Ramírez en su respuesta.

Y a lo anterior agregó: “Usted es uno de los que seguramente piensa que con cárcel y desapareciendo a los que piensan diferente se reconcilia el país”.

Sandra Ramírez no se quedó callada y le contestó de regreso - crédito @SandraComunes

La senadora sostuvo que su contribución a la reparación se basa en “la verdad, el perdón, el diálogo, la reconciliación y las garantías de no repetición como lo hemos hecho”, e instó a que el resto de los actores que participaron en el conflicto sigan el mismo ejemplo.

Además, aclaró que la responsabilidad de la reparación económica recae en el Estado y cuestionó al abogado respecto a la gestión de ese proceso durante el gobierno anterior, preguntando: “La reparación económica es del Estado, usted lo sabe muy bien, pregúntele a su amigo Duque ¿qué hizo con los bienes que entregamos, entre estos el oro que vendió?”.

Y concluyó su mensaje diciendo lo siguiente: “Me extraña que usted no se haya informado sobre las sanciones que ya está emitiendo la JEP. Señor Cancino, para su paz espiritual desescale el lenguaje, desarme su corazón y su alma, prevenga posibles daños de estómago. No siga haciendo el ridículo al defender a sus amigos politiqueros. Recójase y coja oficio”.