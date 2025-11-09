Colombia

Sandra Ramírez discutió con el abogado Iván Cancino por candidatos de derecha: “Usted ha demostrado que la paz no es posible”

Un comentario de la congresista sobre candidatos de derecha desató una discusión pública con el abogado, que defendió a los postulantes y cuestionó las afirmaciones sobre intereses personales y la viabilidad de la paz

Guardar
La publicación de la legisladora,
La publicación de la legisladora, cercana al gobierno Petro, calificó de vergonzosa la unión de figuras conservadoras, mientras el jurista respondió defendiendo la postura de los candidatos y criticando la visión de la senadora - crédito Colprensa

La senadora del partido Comunes, identificada como cercana al Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X tras observar la portada de la revista Semana, la cual presentaba a precandidatos presidenciales de la derecha y centroderecha mientras planteaba la hipótesis de una eventual alianza entre ellas.

Este comentario generó una rápida reacción del abogado Iván Cancino, que decidió responderle directamente, desencadenando así un cruce de declaraciones en la red social entre ambos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, la senadora expresó un fuerte rechazo hacia la agrupación de candidatos retratada por la revista, a quienes calificó como representantes de la política tradicional disfrazada con nuevos liderazgos. Además, cuestionó que, pese al número de precandidatos, procuran unirse no por intereses colectivos, sino para salvaguardar sus propios beneficios y oponerse al actual proyecto político, que según ella ha evidenciado que gobernar en beneficio de la ciudadanía es factible.

“Vergüenza nacional. En esta foto está la vieja y rancia política tradicional camuflada en nuevas caras. 15 precandidatos necesitan ‘unirse’ en defensa de sus intereses personales y económicos, para intentar ‘derrotar’ a un proyecto político que demostró que gobernar para la gente sí es posible. La paz sí es posible y vencerá en 2026”, aseveró Ramírez en su cuenta de la red social X.

Sandra Ramírez cuestionó a candidatos
Sandra Ramírez cuestionó a candidatos de derecha - crédito @SandraComunes

La respuesta del abogado Iván Cancino se centró en cuestionar la autoridad moral de la senadora para hablar de paz, señalando su papel como firmante del acuerdo con las antiguas Farc. En su mensaje, Cancino le reprochó que, a su juicio, no ha asumido responsabilidades por los hechos del pasado, ni ha reparado a las víctimas, ni cumplido sanciones, y aun así se pronuncia públicamente sobre el tema. El abogado subrayó que no permitirá que se olvide ese historial.

“Ud ha demostrado que La Paz NO es posible . No ha pedido perdón, vive negando sus innegables crímenes , no ha reparado una sola víctima , no ha cumplido pena de ninguna clase . Y si pontifica . No vamos a dejar que se olvide su pasado criminal (sic)”, contestó el abogado en un mensaje de la red social antes mencionada.

Iván Cancino contestó al mensaje
Iván Cancino contestó al mensaje de Sandra Ramírez - crédito @CancinoAbog

La senadora Ramírez no dejó el intercambio en ese punto y decidió replicar nuevamente al abogado, señalando lo que percibe como una actitud recurrente en él. En un mensaje breve, respondió: “A ver señor Cancino. Es la última respuesta que le doy porque es evidente su falta de autoestima, frustración (que espero no termine con un mal de estómago grave) y claro que entiendo que usted siempre le gusta llamar la atención”.

La legisladora defendió su proceder frente a los señalamientos sobre la ausencia de perdón, argumentando que en cada visita a diferentes regiones, realiza personalmente ese gesto frente a las comunidades. “En cada territorio que voy lo primero que hago es pedir perdón ante la gente que me acompaña en los escenarios. Lo invito a uno de estos espacios, y luego si tiene las agallas dirá lo contrario”, escribió Ramírez en su respuesta.

Y a lo anterior agregó: “Usted es uno de los que seguramente piensa que con cárcel y desapareciendo a los que piensan diferente se reconcilia el país”.

Sandra Ramírez no se quedó
Sandra Ramírez no se quedó callada y le contestó de regreso - crédito @SandraComunes

La senadora sostuvo que su contribución a la reparación se basa en “la verdad, el perdón, el diálogo, la reconciliación y las garantías de no repetición como lo hemos hecho”, e instó a que el resto de los actores que participaron en el conflicto sigan el mismo ejemplo.

Además, aclaró que la responsabilidad de la reparación económica recae en el Estado y cuestionó al abogado respecto a la gestión de ese proceso durante el gobierno anterior, preguntando: “La reparación económica es del Estado, usted lo sabe muy bien, pregúntele a su amigo Duque ¿qué hizo con los bienes que entregamos, entre estos el oro que vendió?”.

Y concluyó su mensaje diciendo lo siguiente: “Me extraña que usted no se haya informado sobre las sanciones que ya está emitiendo la JEP. Señor Cancino, para su paz espiritual desescale el lenguaje, desarme su corazón y su alma, prevenga posibles daños de estómago. No siga haciendo el ridículo al defender a sus amigos politiqueros. Recójase y coja oficio”.

Temas Relacionados

Sandra RamírezIván CancinoCandidatos derechaElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe arremetió contra Petro por la casa que adecuó para la Embajada en Arabia Saudita: “Derrochón”

El mandatario, en un foro para madres comunitarias en el sur de Bogotá, afirmó que hay otras prioridades para el Gobierno nacional

Álvaro Uribe arremetió contra Petro

Gustavo Petro respondió a Juan Carlos Pinzón por críticas a su discurso contra Estados Unidos: “Forjaron una diplomacia de dependencia”

El presidente Gustavo Petro aseguró que su propuesta de diplomacia ha traído resultados para Colombia

Gustavo Petro respondió a Juan

Dos ciudades colombianas quedaron entre las 100 mejores del mundo, según World’s Best Cities 2026

Las urbes destacaron por su renovación urbana constante, oferta cultural creciente y la consolidación como centros económicos y tecnológicos

Dos ciudades colombianas quedaron entre

Incautan 170 kilos de marihuana en la vía Bogotá-Girardot: dos personas fueron capturadas

El operativo fue realizado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte en el sector conocido como Chinauta

Incautan 170 kilos de marihuana

Este es el PMU que tiene instalado el Ejército Nacional para garantizar la seguridad en Santa Marta por Cumbre Celac-UE

EL Ejército Nacional reportó que soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia se distribuyeron por varios puntos de la ciudad samaria para garantizar el orden y la seguridad durante el evento multilateral

Este es el PMU que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Tensión máxima en ‘La mansión

Tensión máxima en ‘La mansión de Luinny’: Sofía Avendaño exige su creador intervenir tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y La Piry

Jhonny Rivera comparte sus mejores consejos para sanar un corazón roto y sorprende con su sinceridad: “Paciencia”

Yina Calderón y La Piry protagonizan el momento más tenso en ‘La mansión de Luinny’ tras un inesperado empujón

El miedo transforma la vida de Marcela Reyes: aseguró que teme por su vida y debió tomar algunas medidas pensando en su hijo

1280 Almas lanzaron versión renovada de su emblemático LP ‘Pueblo Alimaña’: “Reivindica lo que nosotros somos sin contradecirnos”

Deportes

Edwin Cardona, en medio de

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

Boca Juniors vs. River Plate: Juan Fernando Quintero iniciará como suplente el Superclásico de Argentina

David Alonso sube al podio por tercera vez consecutiva en el campeonato de Moto2: así le fue al colombiano en el GP de Portugal

Kevin Mier salió lesionado en su último partido con Cruz Azul: así fue la patada al jugador colombiano

Aplausos y ovación de pie: así fue despedido James Rodríguez en el último partido en el Club León