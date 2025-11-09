Colombia

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este 9 de noviembre

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Cali)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Cali.

El tiempo para este domingo en Cali alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 90%, con una nubosidad del 92%, durante el día; y del 97%, con una nubosidad del 100%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 17 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, la ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las noches hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

Cali tiene un clima
Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cali mañanaClima para hoy en CaliEl Clima en CaliComo esta el clima en Calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Temperaturas en Cartagena de Indias:

Colombia: las predicciones del tiempo en Medellín este 9 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Colombia: las predicciones del tiempo

Colombia: el pronóstico del tiempo en Barranquilla este 9 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Colombia: el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son

Cigarrillos de contrabando en Colombia: ilegalidad que financia al crimen y genera pérdidas millonarias

La Policía y Aduanera ha incautado más de 5,8 millones de cajetillas, mientras que la Gobernación del Valle del Cauca advirtió que el aumento de impuestos en la Ley de Financiamiento podría impulsar aún más este mercado ilícito

Cigarrillos de contrabando en Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

YouTube en Colombia: la lista

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Aura Cristina Geithner se destapó sobre romance que tuvo con Miguel Varoni mientras ambos tenían pareja: “La gente no nos dejaba”

Los mejores podcasts de Spotify Colombia para escuchar este día

Feid deja atrás el verde y habla de “renacimiento” mientras crecen las dudas sobre su relación con Karol G

Las 10 producciones más exitosas de Disney+ Colombia de esta semana

Deportes

James Rodríguez hizo una enorme

James Rodríguez hizo una enorme asistencia para despedirse de León ante Puebla: vea el pase de lujo en la Liga MX

Hora y dónde ver Boca vs. River: tres colombianos jugarán el superclásico argentino

Millonarios no terminaría la temporada 2025 en Colombia: este sería su último partido ante un rival internacional

Atlético Nacional le diría adiós a una de sus figuras para 2026: no le renovaría el contrato

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid: este fue su golazo desde propia cancha en la Liga F