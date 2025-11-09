Por reclamo, hombre fue asesinado por supuesto policía que habría usado su arma de dotación en Cartagena

Testigos señalan a un patrullero fuera de servicio como presunto responsable del disparo mortal - crédito Colprensa

La madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025, una fiesta familiar en el barrio Nuevo Bosque, ubicado en Cartagena, terminó en tragedia cuando Álvaro Luis Zambrano Padilla, de 32 años, fue asesinado tras recibir un disparo durante una riña.

El hecho, que ocurrió sobre la vía principal de la Diagonal 29B, lo que generó indignación entre los allegados de la víctima, que expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales como Facebook: “El corazón de muchos se enfrió... Qué dolor tu partida Alvarito, muy buen muchacho” y “Mi amigo, cuánto duele tu partida. Qué Dios te acobija en su Santo Reino”.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Metropolitana de Cartagena, Zambrano Padilla fue asesinado en una vivienda mientras compartía con familiares y amigos.

El altercado durante una celebración en Nuevo Bosque terminó con la muerte de Álvaro Luis Zambrano Padilla - crédito Colprensa

El reporte oficial indica que el incidente se produjo alrededor de las 4:30 a. m., en medio de un acto de intolerancia. Tras recibir el impacto de bala, los presentes trasladaron a Zambrano de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso al recinto médico.

Aunque las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre el crimen, diversos medios digitales locales han señalado que el presunto responsable sería un patrullero de la Policía que se encontraba de civil participando en la celebración. El Universal consultó a la Policía Metropolitana sobre esta versión, y la institución respondió que el caso permanece bajo investigación.

Respecto a los motivos que desencadenaron la discusión, versiones preliminares sostienen que Zambrano habría increpado al uniformado por supuestas insinuaciones hacia su pareja sentimental, lo que habría provocado la pelea fatal.

El medio digital Cartagena Caliente indicó que, presuntamente, el policía habría sacado su arma de dotación para impactar a la víctima en repetidas ocasiones ante la mirada de sus allegados, que intervinieron para trasladarlo al hospital.

Las autoridades analizan el caso que tiene en alerta a la población - crédito Colprensa

El Universal intentó obtener declaraciones de los familiares de Zambrano para esclarecer el origen exacto de la riña y confirmar si efectivamente estuvo involucrado un miembro activo de la Policía, pero los allegados manifestaron que no disponían de mayor información sobre lo ocurrido.

Por su parte, la Policía Metropolitana precisó en un comunicado oficial lo siguiente: “Con relación al caso de la persona fallecida esta madrugada en el barrio Nuevo Bosque, se establece que se trató de una riña, al parecer originada por diferencias personales entre el hoy fallecido y el uniformado involucrado. Se descarta que el hecho corresponda a un caso de sicariato”.

Sobre la víctima de este suceso, se sabe que es oriundo de Cartagena y exalumno de Comfenalco,. Además, se indicó que residía junto a su familia en el sector de Villa Rosita, al suroriente de la ciudad.

El fallecimiento de un joven durante una disputa en una vivienda ha puesto en el centro de la atención a un patrullero - crédito Colprensa

