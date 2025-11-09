Colombia

Petro pasó de ser presidente a ser un “romántico” que enamora en redes sociales: usuarios dedican ‘tuits’ del mandatario

El creador de contenido Sebas Sarmiento recopiló los post más notorios del presidente en TikTok que rápidamente se hizo viral, allí detalló las palabras del jefe de Estado con un toque humorístico

El creador de contenido Sebas Sarmiento, conocido como 'sarmivibess', se encargó de recopilar los mensajes más llamativos de Petro en un video viral - crédito @sarmivibes/TikTok

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de Colombia, en 2022, su presencia en la red social X es constante y polémica; a pesar de las críticas de la oposición, que incluso lo acusan de “gobernar desde X”, donde no pierde oportunidad para responder, aclarar y, en ocasiones, hacer comentarios de tono personal, lo cierto es que el mandatario logró captar la atención de miles de seguidores.

Pero lo más curioso no es solo su interacción política en esta red, sino el giro que dio en su estilo, donde ahora muchos lo ven como un “romántico digital”, un poeta tuitero que hace de sus mensajes algo casi cautivador.

A medida que los usuarios de X comenzaron a recordar algunos de los mensajes más llamativos y personales del presidente, la figura de Petro es distorsionada. En lugar de limitarse a los comentarios políticos y las reacciones institucionales, empezó a ganar notoriedad por frases que bien podrían ser vistas como dedicatorias de amor o reflexiones humanas.

El creador de contenido y tiktoker Sebas Sarmiento, conocido en redes como “sarmivibess”, fue uno de los primeros en notar el fenómeno y decidió recopilar los post más llamativos de Petro en un video.

Gustavo Petro, que fue criticado por gobernar desde X, logró crear un fenómeno digital con sus mensajes - crédito @infopresidencia/X

En una de sus publicaciones en TikTok, Sarmiento no solo resalta lo inusitado de estos mensajes, sino que juega con la idea de que Petro, con sus mensajes, podría dedicarlos a un ser querido. “Petro tuitero nunca falla”, dice Sarmiento en el video mientras hace un divertido análisis de los tuits del presidente.

“Nuestro presidente puede ser lo que sea, la peor chatarra del mundo —como me decían a mí también—, pero cuando ese man se pone a tuitear, ¡ja! Téngase. Por eso hoy le traigo tuits de Petro que sirven como dedicatoria en directo pa’ que los ponga de estado”, dijo el joven en el clip.

Uno de los mensajes que más resonó en la comunidad fue: “Quizás algún día tomo un trago de whisky, que acepto a pesar de mi gastritis, podamos hablar francamente de esto, pero es difícil”. Esta frase, en tono coloquial y aparentemente casual, se presenta como una declaración a medio camino entre la ironía y el deseo de un encuentro personal. Para Sarmiento, este mensaje no es solo una reflexión política o filosófica, sino una invitación implícita que podría entenderse como “Sí, sí, sí, un día de estos hablamos, pero qué pereza hablar con usted”.

Petro habla de política, pero sus palabras ahora son usadas como dedicatorias - crédito @petrogustavo/X

La recopilación que hizo Sarmiento en su video no solo muestra tuits de tono serio o polémico; también incluyó mensajes con tintes de humor y coqueteo.

“Lo que pase en mi corazón es asunto mío”, dice Petro en otro de sus tuits, algo que Sarmiento resume con una especie de consejo para aquellos que buscan sabiduría en las redes: “Sabias palabras. ‘Lo que pase en mi corazón es asunto mío’: No sean sapos, hijueputas”.

Es curioso ver cómo este tipo de frases, que en su mayoría podrían haber sido consideradas como triviales o polémicas en el ámbito político, ahora resuenan en el ámbito romántico y, sobre todo, en un espacio donde el humor es el motor de la conversación digital.

Petro habla de política, pero sus palabras ahora son usadas como dedicatorias - crédito @petrogustavo/X

Al parecer, Petro logró conectar de una manera inesperada con los jóvenes de Colombia y otros rincones del mundo que siguen sus publicaciones, y Sarmiento lo aclara en su video: “Pa’ la pelada que le cae mal. ‘Reina, usted es lo suficientemente inteligente’. Pero reina, es que usted es lo suficientemente inteligente; es que la manera en la que lo dice es lo que causa como que... ¡Ugh!”.

Aquí, Sarmiento explica cómo el tono del presidente y la manera en que se expresa causan una sensación particular entre sus seguidores, quienes se sienten identificados con los mensajes, casi como si fueran una especie de poema moderno.

El video de Sarmiento se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones entre los usuarios de X y TikTok. Tanto así, que el creador de contenido no dudó en crear una segunda parte. En esta nueva entrega, Sarmiento dedicó su análisis a los tuits más recientes de Petro, que no dejó de sorprender.

El creador de contenido Sebas Sarmiento se encargó de analizar los 'tuits' más populares de Petro - crédito @sarmivibes/X

Uno de los mensajes que Sarmiento destaca es el siguiente: “Jajajajaja piensas con el deseo”. Según el creador de contenido, este es un mensaje ideal para responder a un mensaje coqueto de una manera divertida y directa: “Uy, estás muy linda, estás muy lindo. Jajajaja piensas con el deseo. Las risas no van a faltar y donde entra la risa…”.

Para Sarmiento, los post de Petro no solo sirven para provocar reflexiones políticas o sociales, sino que son perfectos para poner como estados en redes sociales y generar conversaciones más ligeras y espontáneas.

En el video, el creador de contenido, también resalta las siguientes palabras de Petro, que en su contexto parece una respuesta directa a un comentario o situación incómoda: “‘Entonces, ¿quién será la primera dama de Colombia? - Tú no serás’. Ah, cualquiera, cualquiera, cualquiera, pero ‘tú no serás’”.

Petro habla de política, pero sus palabras ahora son usadas como dedicatorias - crédito @petrogustavo/X

Al final, el fenómeno Petro en redes sociales parece ir más allá de la política; aunque muchos lo ven como un mandatario controvertido, sus mensajes en X lograron humanizarlo ante una parte del público. Y en medio de todo esto, el presidente dejó de ser solo un político para convertirse en un “tuitero romántico” que, sin quererlo, conquistó el mundo digital.

Varios usuarios reaccionaron a los mensajes del video con: “alguien que cree stickers y los pase👏“; ”Sin visa…pero visajoso mi presi ✨“; ”faltó el de esta obsesionada conmigo"; “Esperando las siguientes 100 partes”; “yo solo tengo Twitter por los Tuits de Petro 😌“; ”El mejor es “si amiga? Cuéntanos más 🤣🤣“.

