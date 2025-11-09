Miguel Uribe Londoño reprochó que en el Centro Democrático hayan filtrado cartas privadas: “El debate debe ser serio, no con politiquería”

Miguel Uribe Londoño reprochó que en el Centro Democrático hayan filtrado cartas privadas - crédito Fernando Vergara/AP

El Centro Democrático enfrenta una de sus mayores crisis internas en el proceso de selección de su candidato presidencial para las elecciones de 2026, tras un intercambio de cartas que expuso profundas divisiones en la colectividad fundada por Álvaro Uribe Vélez.

El precandidato Miguel Uribe Londoño manifestó su inconformidad por los señalamientos recibidos durante una reunión celebrada el martes 4 de noviembre en Bogotá. Según relató Uribe Londoño, en ese encuentro fue acusado de actuar de manera antiética debido a la conversación que sus asesores mantuvieron con Atlas Intel.

“Todavía sorprendido y con dolor procedo a dar respuesta a algunos de los planteamientos hechos en la noche de ayer por usted y por algunos de los precandidatos de nuestro partido en la reunión que sostuvimos acerca de una conversación que tuvieron mis asesores con la empresa encuestadora Atlas Intel y por la cual fui tildado, entre otras cosas, de ser una persona antiética”, expuso el aspirante presidencial.

La controversia se intensificó cuando Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del partido, respondió a las denuncias y reclamos de Miguel Uribe Londoño, uno de los precandidatos, en una comunicación fechada el 7 de noviembre de 2025.

Miguel Uribe Londoño y Gabriel Vallejo, protagonistas del más reciente enfrentamiento interno en el Centro Democrático por el proceso para elegir candidato presidencial en 2026 - crédito Centro Democrático

La misiva de Vallejo, lejos de confrontar abiertamente los señalamientos de Uribe Londoño, fue interpretada como un llamado a preservar la transparencia en el proceso interno. En su carta, el dirigente expresó: “Por el respeto y consideración que te tengo, y por respeto a los demás precandidatos, omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, dejando entrever el malestar generado por las palabras del exsenador.

A propósito, Vallejo planteó dos preguntas directas a Uribe Londoño, buscando esclarecer los hechos que originaron la controversia: primero, si después del diecisiete de octubre de 2025 —fecha en la que el partido solicitó formalmente a la firma Atlas Intel una propuesta para realizar la investigación que definiría al candidato presidencial—, algún asesor del precandidato contactó a la encuestadora para ofrecerle o solicitar sus servicios fuera del proceso oficial; y segundo, si el propio Uribe Londoño tenía conocimiento de esa gestión.

La respuesta a Miguel Uribe Londoño a su partido

Miguel Uribe Londoño habló sobre su carta filtrada a los medios de comunicación - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

El exsenador Miguel Uribe Londoño, lejos de cerrar el debate, expresó su inconformidad por la filtración de los comunicados. Desde su perspectiva, el país está en un punto en el que es necesario no centrarse en polémicas, sino centrar esfuerzos para solucionar los problemas que deja el actual Gobierno.

“He visto en los medios de comunicación y en las redes sociales que una comunicación privada que efectivamente envié ayer al director de nuestro partido, el Centro Democrático, y a mis compañeros precandidatos, para discutir un asunto interno, ha salido a la luz pública. En este momento tan delicado que vive Colombia, el debate debe ser con seriedad y no con politiquería”.

Y agregó: “Soy un empresario que he dedicado mi tiempo a producir y a criar y apoyar a mi hijo Miguel. Luego de su vil asesinato, asumí sus banderas y defiendo su programa de gobierno junto a los congresistas y equipos que lo apoyaban a él. Asumí este deber moral para que nunca más un padre tenga que enterrar a sus hijos por culpa de la violencia. No voy a fomentar ninguna pelea interna. Yo voy a cumplir con el legado que mi hijo Miguel nos encomendó”.

Las senadoras Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, conocidas como las 'generalas', compiten junto a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño - crédito redes sociales

Dicho esto, Uribe Londoño reiteró: “Estoy dispuesto a someterme a cualquier proceso de encuestas que decida mi partido. La honorabilidad y la transparencia del presidente Álvaro Uribe Vélez me dan total confianza. Acepto cualquier encuestadora que decida el partido”.