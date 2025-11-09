Colombia

Jota Pe Hernández criticó al Gobierno de Gustavo Petro por atentado en Tunja: “Tiene que alentarnos para el 2026”

El senador expresó su inconformidad con la respuesta oficial al ataque con explosivos en Boyacá, advirtiendo sobre el aumento de la violencia y la necesidad de un cambio político en las próximas elecciones

Guardar
Jota Pe Hernández cuestionó la
Jota Pe Hernández cuestionó la estrategia del Ejecutivo tras la detonación de artefactos en Tunja, señalando riesgos para regiones tradicionalmente pacíficas y pidiendo atención ante el avance de la violencia armada - crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram

El sábado 8 de noviembre de 2025, las autoridades recibieron información sobre la presencia de un automóvil con explosivos dejado en las inmediaciones del batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja. Un equipo especializado en desactivación procedió a intervenir la escena para neutralizar los peligros, pero durante la operación se produjo la detonación fortuita de cuatro artefactos, impactando también las instalaciones del Batallón Bolívar.

Ante estos acontecimientos, el senador Jota Pe Hernández manifestó su descontento con la gestión del Gobierno encabezado por Gustavo Petro. A través de su cuenta en la red social X, el legislador expresó: “Tiene que alentarnos para el 2026”, mostrando así su postura crítica frente al manejo de la situación y sugiriendo la necesidad de un cambio en las próximas elecciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El senador Jota Pe Hernández reaccionó enérgicamente a lo sucedido en Tunja, utilizando su cuenta de X para pedir atención ante el panorama nacional. En su mensaje, subrayó: “IMPRESIONANTE!! LO QUE SUCEDIÓ AYER EN TUNJA TIENE QUE ALERTARNOS PARA EL 2026!!”, aludiendo a la gravedad del evento y la necesidad de mantener la alerta de cara al futuro político del país.

Jota Pe Hernández habló
Jota Pe Hernández habló de lo ocurrido en Tunja en sus redes sociales y habló de las elecciones en 2026 - crédito @JotaPeHernandez

Junto a su publicación, el senador Jota Pe Hernández compartió un video en el que profundizó sobre su preocupación respecto al atentado y advirtió sobre el avance de la violencia en regiones que se habían mantenido al margen del conflicto. En su intervención señaló la gravedad que implica el ataque para Boyacá y para otras zonas tradicionalmente tranquilas, cuestionando el futuro inmediato de la seguridad ciudadana.

“¿Quién será el próximo colombiano que tendrá en la puerta de su casa un carro bomba? Ojalá que no sea usted. Lo que sucedió ayer en Tunja no puede simplemente despertarnos dolor y ya, rabia y ya, tristeza y ya. No señor, lo que sucedió ayer en Tunja es muy grave. La guerrilla se metió a las ciudades y a esos territorios que históricamente han sido pacíficos, como por ejemplo, Boyacá”, comentó el legislador contradictor del Gobierno Petro.

En el mismo video, el senador Jota Pe Hernández cargó contra el presidente Gustavo Petro y cuestionó las políticas implementadas respecto al ELN. Además, arremetió directamente contra la candidatura de Iván Cepeda, a quien acusó de favorecer a los actores armados en los procesos de diálogo.

Jota Pe Hernández subió un video en sus redes sociales criticando al Gobierno Petro por lo sucedido en Tunja - crédito @JotaPeHernandez

“¿Qué está pasando? Pues que Gustavo Petro trampeó a Colombia. Le dijo que el ELN se acabaría a los tres meses de él ser presidente. ¿Y qué sucedió? Llegó a la presidencia sencillamente a beneficiar a los bandidos, a los guerrilleros. Allí puso a Iván Cepeda, el abrazabandidos, para que estuviera dialogando con ellos, llegando a acuerdos y por supuesto, entregándoles múltiples beneficios”, comentó el congresista en el material audiovisual.

Y agregó lo siguiente: “¿A cuál grupo guerrillero es al que le entregaron camionetas, escoltas y gasolina? Al ELN. ¿A cuál grupo guerrillero es al que le levantaron órdenes de captura? Al ELN. ¿A cuál grupo guerrillero es el que a pesar de sus violaciones le siguieron el cese al fuego? Al ELN. ¿A cuál grupo guerrillero es al que están investigando por recibir presuntamente financiación del Estado a través de la Ungrd? Al ELN".

El senador continuó su intervención alertando sobre la importancia de las próximas elecciones presidenciales, según él, al advertir sobre las implicaciones de optar por determinados candidatos. Así lo expresó: “Señores, lo que vamos a elegir en el 2026 no es un personero. Lo que vamos a elegir en el 2026 es el presidente de la República. Y si, por ejemplo, el país decide votar mayoritariamente por un sujeto despreciable y peligroso como Iván Cepeda, pues aquí van a continuar los diálogos. Él lo dijo”.

El senador cerró su pronunciamiento reiterando su llamado de atención sobre el crecimiento de los grupos armados y las decisiones políticas que se avecinan.

Altos mandos de las Fuerzas
Altos mandos de las Fuerzas Militares viajaron a Tunja tras el atentado terrorista por parte del ELN - crédito Fuerzas Militares

Enfatizó: “Y esto no es cualquier cosa para Colombia. Esto es que estos grupos guerrilleros se sigan multiplicando y fortaleciendo en los territorios y en sus filas. Cuidado, señores, lo que sucedió ayer en Tunja no es para tener simple rabia. Lo que sucedió ayer en Tunja es para abrir los ojos y que sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sepan elegir en el 2026”.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezTunjaAtentado en TunjuaGustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

El colombiano fue uno de los invitados al concierto y sorprendió a los asistentes con su show

La famosa canción de vallenato

En vivo| IV Cumbre de la Celac-UE: Representantes de más de 40 países de América, el Caribe y Europa se reúnen en privado en Santa Marta, Colombia

El evento concentra a 13 jefes de Estado y un gran número de delegaciones que arrancarán el encuentro haciendo un balance de los acuerdos obtenidos en 2023 durante el último encuentro de naciones en materia de comercio y transición verde

En vivo| IV Cumbre de

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

En el conjunto italiano, el defensor central de la selección Colombia acumula 55 partidos, en donde ha visto nueve tarjetas amarillas y una tarjeta roja

Yerry Mina sacó de quicio

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

El cuadro Matecaña afronta una delicada situación económica que ha obligado a sus dueños a buscar la venta del club tras una serie de incumplimientos en sus obligaciones

Grupo de Orlando Berrío se

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La actriz colombiana compartió los aprendizajes y emociones que dejó su paso por la competencia de cocina, y reafirmó que su motivación fue cumplir metas personales, no buscar fama ni sumarse a otros realities

Patricia Grisales respondió si participaría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

La famosa canción de vallenato

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Hijo de J Balvin conmovió las redes sociales en conversación con su madre Valentina Ferrer: “No me voy a ir de tu lado”

Deportes

Yerry Mina sacó de quicio

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe

Estos son los primeros jugadores que llegaron a la concentración de la selección Colombia para los amistosos de noviembre

Edwin Cardona, en medio de lágrimas, dedicó su gol con Atlético Nacional ante Águilas Doradas a su perro fallecido días atrás

Boca Juniors vs. River Plate: Juan Fernando Quintero iniciará como suplente el Superclásico de Argentina