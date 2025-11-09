Colombia

Colombia: las predicciones del tiempo en Medellín este 9 de noviembre

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Alcaldía de Medellín)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Medellín este domingo:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 29 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Medellín?

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

La ciudad colombiana cuenta
La ciudad colombiana cuenta principalmente con un estado del tiempo subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

Clima en Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

