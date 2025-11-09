Armada Nacional rescató a trabajadores marítimos que casi naufragan en el Pacífico: viajaban de Buenaventura hacia Chocó

Estos fueron los hombres rescatados en el Pacífico - crédito Armada Nacional

La Armada de Colombia informó que rescató a seis pescadores artesanales que quedaron a la deriva en aguas del mar Pacífico, cerca de Bocas del Río San Juan y Punta Charambira, a unas tres millas náuticas de la costa del Distrito Especial de Buenaventura.

El operativo, informado por dado a conocer por Blu Radio, y se conoce que se inició tras una alerta de un habitante de la región sobre la desaparición de dos embarcaciones que se dirigían rumbo al municipio de Docordó, en el departamento de Chocó.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, capitán de corbeta Camilo Larrota, explicó que las motonaves se quedaron sin combustible en medio de condiciones adversas.

“Las motonaves se quedaron sin combustible en medio de fuertes condiciones meteomarinas. Inmediatamente se desplegó una Unidad de Reacción Rápida para localizarlas y poner a salvo a sus tripulantes”, afirmó el oficial, citado por el medio.

Este es el momento en que los guardacostas de la Armada Nacional participan en las labores de rescate de otra embarcación hundida en aguas de Buenaventura. Foto Armada Nacional

Tras varias horas de búsqueda, las autoridades localizaron ambas embarcaciones y efectuaron el rescate de los seis pescadores. El personal naval evaluó a los tripulantes y confirmó que se encontraban en buen estado de salud. Las motonaves fueron remolcadas hasta un puerto seguro.

Uno de los capitanes rescatados, Segundo Bonilla Castro, relató: “Nos quedamos sin gasolina cuando intentábamos regresar. El mar estaba muy fuerte y no podíamos avanzar. Gracias a Dios y a la Armada estamos vivos”, dijo.

Por su parte, Francisco Javier Lozano Paz, capitán de la segunda embarcación, destacó la rápida respuesta de los uniformados. “Pensamos que íbamos a pasar la noche en el mar, pero llegaron justo a tiempo. Nos ayudaron y remolcaron hasta Buenaventura”.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad marítima e instó a los navegantes a cumplir con las medidas de prevención antes de zarpar, como parte del protocolo para salvaguardar la vida de quienes transitan por el litoral Pacífico.

Tres ciudadanos de Nicaragua fueron rescatados en San Andrés

Tres ciudadanos de Nicaragua, víctimas de presunta trata de personas con fines de explotación laboral, fueron rescatados por autoridades de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El operativo concluyó el 8 de noviembre de 2025 e incluyó la intervención de Migración Colombia y la Armada Nacional, que activaron protocolos de protección y gestionaron el retorno humanitario para los afectados.

La acción oficial se produjo tras la detección de una embarcación no autorizada realizando faenas de pesca en aguas colombianas.

Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias- crédito Migración Colombia

Durante la inspección, la Armada identificó a cuatro ciudadanos nicaragüenses, de los cuales tres serían víctimas de explotación laboral. El capitán de la nave permanece bajo investigación por su presunta participación en los hechos relacionados con la trata de personas.

A partir del hallazgo, Migración Colombia, en conjunto con entidades territoriales, implementó medidas de asistencia que incluyeron alojamiento temporal, kits de aseo, alimentación y acompañamiento continuo brindado por la Red de Apoyo Migrante. En el proceso participó el pastor Alberto Gordon, que facilitó la comunicación en lengua mizquita y proveyó un entorno seguro a los rescatados.

Según informó la autoridad migratoria, la expedición de documentos de viaje fue coordinada con la Embajada de Nicaragua en Colombia, para aprobar la salida voluntaria de las víctimas. El retorno humanitario se realizó conforme a estándares internacionales de derechos humanos.

Migración Colombia y la Armada Nacional intervinieron tras identificar a tres personas sometidas a trabajos forzados, gestionando su regreso seguro y garantizando atención integral durante el proceso, mientras el capitán de la embarcación es investigado - crédito Migración Colombia

La Directora General de Migración Colombia, Gloria Arriero, recalcó que el caso reafirma el compromiso institucional con la protección de la vida y la lucha contra la trata de personas.

El episodio revela los desafíos persistentes en la protección de migrantes frente a situaciones de explotación laboral. Según datos oficiales citados en el informe más reciente del Ministerio del Interior, hasta el 29 de julio de 2025 se han reportado 277 sobrevivientes de trata de personas en Colombia, el 79,30% de los cuales son mujeres.