Colombia

Petro propuso reto: lista de asistentes a la cumbre Celac–UE y a acto de perdón a la UP será “más grande que la lista Epstein”

El presidente colombiano respondió al expresidente Andrés Pastrana, que afirmó que, en comparación con la asistencia a la COP30, Petro estará solo en la Celac

Gustavo Petro desafió a sus
Gustavo Petro desafió a sus detractores a que la lista de asistentes va a ser mayor que "la lista Epstein" - crédito Joel González/Presidencia

Gustavo Petro les respondió al expresidente Andrés Pastrana y a la precandidata presidencial Vicky Dávila unas críticas sobre el apoyo internacional que recibiría el mandatario en cuanto a la asistencia a la Cuarta Cumbre Celac-UE, en Santa Marta.

Resulta que el anterior jefe de Estado inicialmente le escribió al actual presidente que “mientras Brasil congrega a más de 140 países y 50 líderes mundiales para la COP 30, @petrogustavo se queda cada vez más solo con su Cumbre de Celac - UE y aisla a Colombia a nivel Internacional. Ese es su legado. La política internacional y sus liderazgos no se improvisan”.

A este mensaje se unió Vicky Dávila, que replicó que “Petro y las langostas acaban con todo a donde llegan. Una vergüenza mundial para los colombianos”.

Entonces el mandatario los retó con este mensaje: “Vamos a ver si la lista de jefes de estado y cancilleres que llegan a Santa Marta, ya van más de cien mil visitantes a la Celac/Europa, y al acto de perdón que pide el Estado por participar en el genocidio político de 6.200 militantes de la Unión Patriótica asesinados, es más grande que la lista Epstein“.

Noticia en desarrollo...

