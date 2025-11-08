Petro informó que Distrito Capital se bajó del Tren de Zipaquirá, y lanzó dura pulla a Carlos Fernando Galán: “Lamentablemente”

Gustavo Petro indicó que el tren de Zipaquirá será la conexión férrea entre Bogotá y el mar - crédito Colprensa

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey,confirmó en sus redes sociales que la Gobernación, en conjunto con el Gobierno de Colombia, lograron firmar el convenio que servirá como punto de partida del proyecto del tren de Zipaquirá.

“Hemos firmado con el Gobierno Nacional el convenio de cofinanciación para la construcción del tren de #Zipaquirá, el proyecto ferroviario regional más grande en la historia de Colombia, con una inversión de 15,4 billones de pesos”, dijo Rey.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, aunque celebró la noticia, se enfocó en criticar a la Alcaldía de Bogotá que, al parecer, estuvo al margen del convenio y, además, agregó que esta ruta se expandiría hacia el norte, pese a que el gobernador no confirmó esta última información.

“Lamentablemente sin la alcaldía de Bogotá, iniciamos la salida de Bogotá en tren hasta el agua navegable”, dijo.

Gustavo Petro informó que alcaldía de Bogotá no fue incluida en el plan de inversión del Tren de Zipaquirá - crédito @petrogustavo/X

De la misma manera, vaticinó que “será una revolución económica para Bogotá bajar los costos de transporte de su producción, de tal manera, que podrá producir y exportar mucho más”.

En los detalles que ofreció, Petro dijo que “la primera fase, el tren de pasajeros y de carga hasta Zipaquirá; segunda fase: tren de pasajeros y de carga hasta el el Carare, Magdalena medio, rumbo al mar. Son 15,4 billones de inversión (sic)”, dijo.

Incluso, adicionó que en sus proyectos está, “el tren de pasajeros y carga de Buenaventura a Yumbo, y en el de Villavicencio/rio Meta también hacia el mar”.

Qué fue lo que dijo el gobernador de Cundinamarca

Por su parte, al cierre de la jornada del 7 de noviembre de 2025, Jorge Emilio Rey detalló esta noticia, en su perfil de X.

Confirmó que esta línea férrea “conectará #Zipaquirá, #Cajicá y #Chía con #Bogotá y que también servirá para atender el transporte urbano de esta ciudad”, indicó.

El nuevo tren contará con 49 kilómetros de extensión, 17 estaciones y conectará Zipaquirá, Cajicá, Chía y Bogotá hasta el sector de Salitre - crédito @JorgeEmilioRey / X

Incluso detalló que el tren tendrá un trazado de 49 kilómetros de longitud y 17 estaciones. “Este se integrará con RegioTram de Occidente y formarán parte del sistema de troncales férreas de cercanías”.

De la misma manera, extendió un mensaje de agradecimiento al presidente Petro, a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al Departamento de Planeación Nacional (DNP) “por hacer posible esta aspiración de contar con un sistema de movilidad sostenible”, continuó.

En principio, el Distrito Capital estaba involucrado

El 1 de noviembre de 2025 la Gobernación emitió un comunicado en el que informó la contemplación del convenio que, en primera instancia, sí incluyó a la Alcaldía de Bogotá, y también refirió un monto de inversión superior al actualmente reportado.

En esa misiva confirmaron la aprobación del documento Conpes 4171, declaratoria de Importancia Estratégica, que garantiza el respaldo técnico y financiero de un proyecto que aspira a movilizar más de 187.000 pasajeros diarios, integrando los sistemas de transporte de Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá.

Según la Gobernación de Cundinamarca, el tren reducirá los tiempos de viaje hasta en 60 minutos por persona.

Planificación del tren de Zipaquirá - crédito Gobernación de Cundinamarca

Ahí afirmaron que la obra, catalogada como un proyecto de interés nacional, contará con una inversión total aproximada de $17,45 billones, frente a los actuales 15,8 billones. De este monto, la nación financiará el 68,48% ($11,95 billones), mientras que Cundinamarca y Bogotá D.C. asumirán el 31,52% restante, mediante aportes de $3,1 billones y $2,3 billones, respectivamente.

Estos recursos serían desembolsados entre 2026 y 2039 a través del mecanismo de vigencias futuras, lo que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Entre las ventajas que detallaron las autoridades a través de la comunicación destacan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora en la calidad del aire y la salud pública, y la creación de aproximadamente 31.000 empleos directos e indirectos asociados a las obras y a la operación del sistema