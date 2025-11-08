Paola Jara y Jessi Uribe no van a mostrar el rostro de Emilia en redes sociales: “Tener la gente contenta es muy difícil”

Paola Jara y Jessi Uribe están a la expectativa por el nacimiento de su hija Emilia, en noviembre - crédito @paolajarapj/Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe tienen en vilo a sus seguidores desde hace meses, cuando se rumoró y luego se confirmó que la cantante antioqueña estaba embarazada de su colega santandereano, por lo que estaban esperando a su primera hija como pareja (quinta para Jessi).

Como dedicatoria a su hija, producto de varios intentos previos infructuosos por parte de la pareja, esta semana estrenaron Emilia, tema en el que plasmaron el momento de euforia y felicidad que siente la pareja ante este acontecimiento.

No obstante, a diferencia de lo que otras celebridades hicieron en el pasado, Paola más allá de mostrar su entusiasmo por la llegada de su hija o relatar la historia que atravesó el matrimonio antes de esta gestación, centró sus publicaciones en redes sociales principalmente en su actividad musical, que se mantuvo hasta bien avanzado octubre con presentaciones en vivo en solitario, con Jessi o como parte de la gira Entre Tres que adelanta con Arelys Henao y Francy.

Por eso, durante una interacción en vivo difundida por cuentas de fans de Paola Jara, la pareja respondió inquietudes de sus seguidores, entre las que se incluyó si mostrarían el rostro de Emilia al nacer o, por el contrario, seguirían la tendencia de artistas como Camilo o J Balvin que optaron por no subir imágenes del rostro de sus bebés a la red.

Al leer la inquietud, la pareja estuvo de acuerdo al manifestar que no tenían intenciones de mostrar el rostro de su hija una vez naciese. El argumento esgrimido por ambos, se relacionaba con la propia experiencia que tienen con los hijos de Jessi Uribe, fruto de su matrimonio anterior con Sandra Barrios.

“Seguramente la mayoría de personas que están en las redes lo han visto”, afirmó Paola, a lo que añadió Jessi: “Tener la gente contenta es muy difícil. Yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia. Y cuando muestro a mis hijos, no me gusta la energía que tiran ni los comentarios, y cuando no los muestro, que por qué no los muestro”.

Ante esto, Jessi aseguró que la de Emilia no sería una ausencia total de las redes sociales. “Le mostramos los piececitos, las manitas, y esas cosas”, recalcó.

Paola Jara y Jessi Uribe hablaron del susto que se llevaron durante el embarazo de la cantante

En diálogo con Infobae Colombia, y con motivo del lanzamiento de su canción Emilia, la pareja recordó una situación peculiar que se presentó en octubre pasado, cuando pensaron que la antioqueña iba a entrar en labores de parto.

El matrimonio se tomó con gracia el episodio, y explicó que se debió a las contracciones reiteradas que sufría Paola. “Todo el embarazo le dieron contracciones, todo el tiempo, entonces le toca a uno estar pendiente. Y la última fue: ‘Ay, amor, ahora sí fue. Me está dando duro’. Y tal. ‘Mira en ChatGPT cuánto es que debe durar’”, relató el santandereano. “Estábamos ahí... ‘¿Cuánto dura?’ ‘Dele’. ‘¿Cuánto dura?’ ‘No, un minuto’. ‘Ay, Dios mío’. Y pues pendiente. Yo me puse los calzoncillos, me puse todo ya listo para salir", recordó entre risas.

En líneas generales, Paola Jara ratificó la versión de su esposo. “Realmente me han dado muchas contracciones falsas que les llaman, y esa sí fue como más larga, y muy incómoda. Y fue como bien tarde en la noche. Entonces, Jessi sufre mucho del sistema nervioso y yo también, pues como que dije ‘ay, mamá, esta sí está como un poquito más fuerte que todas las que me han dado’. Pero, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada”, aclaró.