Colombia

Mañana violenta en Tunja: Tiroteo habría dejado varias personas muertas

Los hechos se habrían presentado luego de que uniformados de la Policía sorprendieran a un par de hombres en un intento por cometer un acto delictivo

Guardar
Tiroteo en Tunja dejo varios
Tiroteo en Tunja dejo varios muertos - crédito Sin Control Noticias/Facebook

Crece la tensión en la ciudadanía de Tunja, luego de que varios hechos violentos se presentaran en horas de la mañana del 8 de noviembre de 2025. El más reciente se dio luego de que se presentó un enfrentamiento entre uniformados de la Policía del municipio y algunos delincuentes, en el sector Cinco Esquinas, del barrio El Topo (Tunja, capital del departamento de Boyacá), que habría dejado como saldo el fallecimiento de varios de los sospechosos.

De acuerdo con declaraciones de algunos ciudadanos, dos personas que se movilizaban en un vehículo motorizado habrían cometido un presunto acto ilícito, momento en el que fueron sorprendidos por los oficiales; hecho que habría desencadenado el ataque con arma de fuego de los delincuentes a los policías, terminando en un enfrentamiento, que habría acabado con la vida de ambos ocupantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En horas de la mañana del 8 de noviembre de 2025 se habría presentado un enfrentamiento entre uniformados de la Policía del municipio y algunos delincuentes, en el sector Cinco Esquinas, del barrio El Topo (Tunja, capital del departamento de Boyacá), que habría dejado como saldo el fallecimiento de varios de los sospechosos - crédito redes sociales/Facebook

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, se está verificando si este automóvil guarda relación directa con el caso que analizan los especialistas, y confirmado el número de fallecidos, que se estima en primera instancia que habrían sido tres.

Efectivos de la Policía Nacional, así como personal de Tránsito y organismos de emergencia, mantienen acordonada la escena para facilitar las labores de los investigadores. El acceso al lugar permanece restringido, con el objetivo de resguardar posibles evidencias y avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, las autoridades no han entregado el balance oficial de lo sucedido, por lo que todo se estaría manejando bajo el concepto de presunción.

Explosión en el Batallón Simón Bolívar y operativo por volqueta sospechosa

Mientras avanzaba la investigación sobre una volqueta abandonada con objetos dudosos cerca del Batallón Simón Bolívar, una segunda detonación dentro de las instalaciones militares elevó la inquietud en Tunja este sábado. De acuerdo con información confirmada por la Policía Metropolitana de Tunja a Infobae Colombia, ambas situaciones ocurrieron con muy poca diferencia de tiempo, pero corresponden a incidentes independientes, a pesar de su proximidad geográfica y el ambiente de emergencia que generaron.

Autoridades acordonaron el sector de
Autoridades acordonaron el sector de Prados de Alcalá, en Tunja, tras el hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos cerca del Batallón Simón Bolívar - crédito red social X

A primeras horas del día, residentes del barrio Prados de Alcalá notaron que un vehículo de carga había sido estacionado de manera poco habitual. Al detectar que llevaba una carga que consideraron riesgosa, avisaron de inmediato a la policía.

Las fuerzas de seguridad respondieron desplegando un operativo: aislaron el área y recomendaron a los vecinos mantener la calma mientras el equipo antiexplosivos inspeccionaba la volqueta. El procedimiento obligó a evacuar a decenas de personas, según la información suministrada por las autoridades a Infobae Colombia.

Mientras los técnicos realizaban una explosión controlada de varios tatucos hallados en el interior del vehículo, dentro del batallón militar próximo se produjo una explosión adicional, reportaron medios regionales. Ese segundo estallido incrementó el nerviosismo en la población y orquestó un refuerzo de los dispositivos de revisión y patrullaje en ambos escenarios.

Fuerte explosión en el Batallón Bolívar en Tunja - crédito red social X

Las autoridades analizaron material fílmico procedente de cámaras de seguridad, en el que se observa a varios individuos que abandonan la volqueta en una calle del barrio. Estas imágenes forman parte esencial de la investigación, pues resultan claves para identificar a los responsables y precisar si existe conexión entre el vehículo y el atentado reportado dentro del batallón.

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Tunja sostiene que “se trata de dos casos distintos, aunque inicialmente se pensó que estaban relacionados por la cercanía entre los puntos”, según señaló la institución a Infobae Colombia. El despliegue policial se mantiene mientras se recopilan más pistas y se busca esclarecer el carácter y la coordinación de ambos episodios.

Temas Relacionados

Tiroteo en TuijaVarios MuertosIntento de acto ilicitoEnfrentamientoColombia-Noticias

Más Noticias

En imágenes |Daños en las instalaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja tras el atentado; ofrecen 100 millones por información de los responsables

El hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Prados de Alcalá y la explosión dentro del Batallón Simón Bolívar mantienen en máxima alerta a Tunja

En imágenes |Daños en las

Canciller destacó que la IV Cumbre Celac–UE avanzará gracias a la apuesta de Colombia por los países de la región

Santa Marta asume un papel protagónico como punto de encuentro para diplomáticos y líderes, que llegan a la ciudad atraídos por la oportunidad de fortalecer la cooperación birregional

Canciller destacó que la IV

La Segura muestra la cicatriz de su cirugía y habla sin filtros sobre el doloroso postoperatorio: “Me duele hasta el pelo”

Con su característico humor y franqueza, Natalia Segura relató a sus seguidores el impacto físico y emocional de la cirugía, dejando claro que el camino hacia la recuperación no ha sido nada fácil

La Segura muestra la cicatriz

Integración Tigo–Movistar en Colombia genera alerta en operadores alternativos por posible impacto competitivo

Empresas de menor escala advierten que la integración de los gigantes de telecomunicaciones podría concentrar el mercado y afectar la competencia, por lo que piden condicionamientos claros y efectivos a la operación

Integración Tigo–Movistar en Colombia genera

Los más buscados en Colombia por el delito de feminicidio: tras anuncio del cartel que reveló la Policía Nacional

Atlántico, Cundinamarca y Santander concentran los puntos en donde se registraron los actos de violencia en contra de las mujeres

Los más buscados en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

ENTRETENIMIENTO

La Segura muestra la cicatriz

La Segura muestra la cicatriz de su cirugía y habla sin filtros sobre el doloroso postoperatorio: “Me duele hasta el pelo”

Así fue el duro regaño de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ tras un complicado reto creativo: “Ninguno está al nivel del top 7”

Desafío, convivencia y estrategias: este es el tercer grupo de aspirantes que se preparan para la votación en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García reveló la millonada que cobra en tan solo dos horas: “Depende del evento”

Aída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

Deportes

Con gol de Luis Díaz,

Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich empata ante Unión Berlín: 2-2 por la fecha 10 de la Bundesliga

La fiesta de Atlético Nacional en la semifinal de la Copa Colombia tuvo consecuencias: la millonaria sanción que recibió el verde

Hernán Torres analizó la eliminación de Millonarios y habló de su continuidad para la temporada 2026: “Tomar decisiones”

Union Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver Luis Díaz por la fecha 10 de la Bundesliga

Juan Fernando Quintero, la baja más sensible de la selección Colombia en los amistosos: esta es la razón