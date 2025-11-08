Mañana violenta en Tunja: Tiroteo habría dejado varias personas muertas

Tiroteo en Tunja dejo varios muertos - crédito Sin Control Noticias/Facebook

Crece la tensión en la ciudadanía de Tunja, luego de que varios hechos violentos se presentaran en horas de la mañana del 8 de noviembre de 2025. El más reciente se dio luego de que se presentó un enfrentamiento entre uniformados de la Policía del municipio y algunos delincuentes, en el sector Cinco Esquinas, del barrio El Topo (Tunja, capital del departamento de Boyacá), que habría dejado como saldo el fallecimiento de varios de los sospechosos.

De acuerdo con declaraciones de algunos ciudadanos, dos personas que se movilizaban en un vehículo motorizado habrían cometido un presunto acto ilícito, momento en el que fueron sorprendidos por los oficiales; hecho que habría desencadenado el ataque con arma de fuego de los delincuentes a los policías, terminando en un enfrentamiento, que habría acabado con la vida de ambos ocupantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En horas de la mañana del 8 de noviembre de 2025 se habría presentado un enfrentamiento entre uniformados de la Policía del municipio y algunos delincuentes, en el sector Cinco Esquinas, del barrio El Topo (Tunja, capital del departamento de Boyacá), que habría dejado como saldo el fallecimiento de varios de los sospechosos - crédito redes sociales/Facebook

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, se está verificando si este automóvil guarda relación directa con el caso que analizan los especialistas, y confirmado el número de fallecidos, que se estima en primera instancia que habrían sido tres.

Efectivos de la Policía Nacional, así como personal de Tránsito y organismos de emergencia, mantienen acordonada la escena para facilitar las labores de los investigadores. El acceso al lugar permanece restringido, con el objetivo de resguardar posibles evidencias y avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, las autoridades no han entregado el balance oficial de lo sucedido, por lo que todo se estaría manejando bajo el concepto de presunción.

Explosión en el Batallón Simón Bolívar y operativo por volqueta sospechosa

Mientras avanzaba la investigación sobre una volqueta abandonada con objetos dudosos cerca del Batallón Simón Bolívar, una segunda detonación dentro de las instalaciones militares elevó la inquietud en Tunja este sábado. De acuerdo con información confirmada por la Policía Metropolitana de Tunja a Infobae Colombia, ambas situaciones ocurrieron con muy poca diferencia de tiempo, pero corresponden a incidentes independientes, a pesar de su proximidad geográfica y el ambiente de emergencia que generaron.

Autoridades acordonaron el sector de Prados de Alcalá, en Tunja, tras el hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos cerca del Batallón Simón Bolívar - crédito red social X

A primeras horas del día, residentes del barrio Prados de Alcalá notaron que un vehículo de carga había sido estacionado de manera poco habitual. Al detectar que llevaba una carga que consideraron riesgosa, avisaron de inmediato a la policía.

Las fuerzas de seguridad respondieron desplegando un operativo: aislaron el área y recomendaron a los vecinos mantener la calma mientras el equipo antiexplosivos inspeccionaba la volqueta. El procedimiento obligó a evacuar a decenas de personas, según la información suministrada por las autoridades a Infobae Colombia.

Mientras los técnicos realizaban una explosión controlada de varios tatucos hallados en el interior del vehículo, dentro del batallón militar próximo se produjo una explosión adicional, reportaron medios regionales. Ese segundo estallido incrementó el nerviosismo en la población y orquestó un refuerzo de los dispositivos de revisión y patrullaje en ambos escenarios.

Fuerte explosión en el Batallón Bolívar en Tunja - crédito red social X

Las autoridades analizaron material fílmico procedente de cámaras de seguridad, en el que se observa a varios individuos que abandonan la volqueta en una calle del barrio. Estas imágenes forman parte esencial de la investigación, pues resultan claves para identificar a los responsables y precisar si existe conexión entre el vehículo y el atentado reportado dentro del batallón.

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Tunja sostiene que “se trata de dos casos distintos, aunque inicialmente se pensó que estaban relacionados por la cercanía entre los puntos”, según señaló la institución a Infobae Colombia. El despliegue policial se mantiene mientras se recopilan más pistas y se busca esclarecer el carácter y la coordinación de ambos episodios.