La polémica entre Yina Calderón y Chanel sube de nivel: salud, sanciones y rumores de brujería en ‘La mansión de Luinny’

La influencer huilense vivió un episodio de gastritis aguda justo después de una misteriosa orden de Chanel, lo que encendió las redes y terminó con una fuerte penalización para Yina en el reality dominicano

Los comentarios aseguran que habría sido víctima de brujería por parte de la Bella Chanel - crédito @lenguardiendo.13/TikTok

El reciente episodio en el que Yina Calderón sufrió un fuerte quebranto de salud dentro de La mansión de Luinny ha intensificado la controversia que la enfrenta con Chanel, otra de las participantes del reality internacional grabado en República Dominicana.

La preocupación de los seguidores de la influencer huilense creció tras la difusión de un video en redes sociales, donde Chanel emite una orden enigmática que muchos interpretaron como un posible acto de brujería dirigido a su rival.

Yina Calderón aceptó el reto
Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

La grabación muestra a la dominicana hablando directamente a una de las cámaras de la mansión y pronunciando:

“Llama a Rafael, tírale a Rafael y dile que prenda, que él va a entender todo. Dale a Rafael el último con el que trabajaste. Rafael, con el que tú trabajaste los últimos días aquí en Dominicana… dile que prenda mama, que ya es tiempo”.

Estas palabras, que circularon ampliamente en plataformas digitales, coincidieron en el tiempo con el repentino malestar de Yina Calderón, lo que desató una ola de especulaciones entre los internautas.

Poco después de la intervención de Chanel, la empresaria de fajas y DJ manifestó un intenso dolor físico y solicitó atención médica dentro del formato de telerrealidad transmitido vía streaming.

El diagnóstico fue un episodio de gastritis aguda, por el que debió ser inyectada. La propia Yina relató que, tras recibir el tratamiento, su estado mejoró considerablemente y expresó su agradecimiento al equipo médico del programa por la atención recibida.

Este fue el atuendo de
Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

A pesar de la recuperación de la influencer, la secuencia de los hechos alimentó las sospechas de los usuarios en redes sociales, que consideran llamativo que el problema de salud de Yina se produjera justo después de la misteriosa orden de Chanel de “prender”.

Muchos seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se movilizaron para enviarle mensajes de apoyo y energía positiva, con la esperanza de que la situación no se agrave.

La rivalidad entre Yina Calderón y Chanel se ha consolidado como uno de los ejes centrales del reality, razón por la que la dominicana se ha convertido en una adversaria declarada de Yina, dificultando su permanencia en la competencia.

La trayectoria de Yina en realities ya había estado marcada por polémicas en Colombia, especialmente por sus enfrentamientos con Melissa Gate y Karina García, lo que ha contribuido a la notoriedad de su participación en La mansión de Luinny.

El conflicto entre ambas participantes alcanzó tal intensidad que la producción del programa se vio obligada a intervenir para evitar que la situación se desbordara.

Yina Calderón y ‘La Diabla’
Yina Calderón y ‘La Diabla’ protagonizan la pelea más explosiva en La Mansión de Luinny - crédito @yinacalderontv/IG

Como resultado de una discusión particularmente tensa con Chanel, Yina Calderón fue sancionada con la deducción de 50 puntos en la competencia, una penalización que deberá asumir hasta el final del programa de convivencia.

Además, tras este incidente, la influencer quedó bajo la amenaza de una posible expulsión, lo que añade presión a su ya complicada situación dentro del programa.

El conflicto entre Yina Calderón y la Bella Chanel

El conflicto entre Yina Calderón y Chanel no es nuevo dentro del programa, pero en esta ocasión la disputa escaló rápidamente después de que Calderón cuestionara la educación de Chanel en una conversación con otra participante, refiriéndose a ella como “arrabalera”.

La propia Calderón manifestó: “Yo me doy cuenta de que Chanel no tiene educación por su manera arrabalera de tratar. Ahí es donde te digo que la educación sí es muy importante”.

Las participantes de La mansión de Luinny volvieron a protagonizar un nuevo encontrón - crédito @andresjoseat/ TikTok

Ante estas palabras, Chanel, de nacionalidad dominicana, respondió con firmeza y dejó clara su postura, evitando inicialmente caer en provocaciones físicas, pero defendiendo su dignidad.

Chanel expresó:“No voy a irme a los pelucazos de la noche a la mañana, la única persona que sí me sacó de mi círculo fue esta tipa (...)Yo prefiero mil veces no haber terminado la escuela y no ser una viciosa, sucia y rastrera como eres tú porque eso es lo que tú haces”.

