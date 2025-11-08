Aiída Merlano pidió respeto por la privacidad de su nieto y le hizo reclamo a su hija Aida Victoria y a Juan David Tejada: “Ese niño no pidió venir al mundo”

La excongresista Aída Merlano, a través de sus redes sociales, lanzó un comunicado refiriéndose al escándalo que rodea la ruptura de su hija Aida Victoria con Juan David Tejada - crédito Colprensa y @aidavictoriam/Instagram

Las repercusiones de la separación de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada, pocas semanas después de que la creadora de contenido diera a luz a su hijo Emiliano, nacido el pasado 29 de julio, todavía se sienten.

Las especulaciones relacionadas con las ausencias de Tejada en las publicaciones de la barranquillera interactuando con el recién nacido fueron en aumento hasta que el pasado 27 de septiembre cuando ambos anunciaron una separación que parecía ser en buenos términos, pero que no tardó en transformarse en un intercambio de declaraciones a las que se sumaron allegados a la pareja y creadores de contenido.

Para agravar el panorama, Aida Victoria compartió una serie de conversaciones privadas con Tejada, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas contra ella y de no asumir sus responsabilidades como padre.

En respuesta, Tejada acusó a Aida de no dejarle ver a su hijo, de tener problemas mentales y hasta de un dinero adeudado por apariciones en pautas publicitarias previas, mientras seguían exponiéndose el uno al otro con distintas publicaciones. A la polémica se sumaron personas cercanas a Aida, desde su prima hasta Valentino Lázaro.

En ese contexto se pronunció la madre de Aida Victoria, la excongresista Aída Merlano, que publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que expresó su preocupación por la tranquilidad y bienestar de su familia producto de los rumores que rodean a su hija y su nieto.

Aída Merlano pidió que se respeten los derechos de su nieto y le hizo una dura advertencia a su hija y a Juan David Tejada

“Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, afirmó en primer lugar.

Desde el cantón militar en Atlántico donde permanece recluida por su papel en la compra de votos en el departamento durante las elecciones legislativas de 2018, en las que fue elegida como senadora por el partido Conservador, Merlano afirmó haber intentado mantener el silencio para evitar controversias, mientras los conflictos se resolvían en privado. Sin embargo, ante lo que consideró como divulgación de informaciones falsas y mensajes malintencionados en redes sociales, decidió hablar.

La excongresista apuntó contra Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada y les hizo una severa advertencia. “Tanto Aida Victoria como Juan David son responsables de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que merece crecer con sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”, apuntó.

Merlano reveló que en medio de esta situación “se produjo un acercamiento con personas equivocadas que intentaron aprovecharse de nuestras circunstancias familiares”, asegurando que el entorno familiar fue objeto de “intimidaciones y amenazas”. Ante esto, la excongresista aseguró que las autoridades ya están al tanto de la situación.

Finalmente, Merlano lamentó la situación y la afectación social y mediática que esto ha generado, pero reiteró su decisión de no contribuir al conflicto, pidiendo a los entornos familiares, judiciales y a los medios de comunicación que se preserve la integridad del menor y se eviten situaciones que vulneren sus derechos.

Juan David Tejada reapareció junto a su hijo Emiliano, en medio de las polémicas con Aida Victoria Merlano

En medio de la controversia que ha rodeado la separación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, el empresario, conocido como el ‘rey de los agropecuarios’, volvió a captar la atención en redes sociales por una emotiva publicación con su hijo pequeño.

En un video difundido desde las instalaciones de un centro comercial, Tejada se mostró cargando a Emiliano, su hijo en común con Merlano, acompañado también de su hija mayor.

La secuencia, acompañada por la frase “Te extrañaba muchísimo”, marca su reencuentro reciente con el menor, en medio de intensos desacuerdos familiares y exposición mediática en plataformas digitales.

La reciente publicación de Juan David Tejada con Emiliano que enterneció las redes sociales

La aparente cordialidad que muestra el video contrasta con el escenario de enfrentamientos públicos que ha caracterizado la relación entre Tejada y Merlano durante los últimos meses.