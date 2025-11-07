Yina Calderón protagonizó nuevo altercado en La mansión de Luinny: “Maldita transformer”

Yina protagoniza nueva pelea con Chanel - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

Las recientes jornadas en La mansión de Luinny han estado marcadas por la intensidad de los enfrentamientos y las polémicas protagonizadas por Yina Calderón, que se ha convertido en uno de los focos principales de atención del reality.

En episodio reciente, la empresaria y creadora de contenido sostuvo un altercado con Chanel, en el que los insultos y las descalificaciones personales alcanzaron un nuevo nivel, llegando a ser llamada “transformer” por su rival.

El conflicto entre Yina Calderón y Chanel no es nuevo dentro del programa, pero en esta ocasión la disputa escaló rápidamente después de que Calderón cuestionara la educación de Chanel en una conversación con otra participante, refiriéndose a ella como “arrabalera”.

La propia Calderón manifestó: “Yo me doy cuenta de que Chanel no tiene educación por su manera arrabalera de tratar. Ahí es donde te digo que la educación sí es muy importante”.

Ante estas palabras, Chanel, de nacionalidad dominicana, respondió con firmeza y dejó clara su postura, evitando inicialmente caer en provocaciones físicas, pero defendiendo su dignidad. Chanel expresó: “No voy a irme a los pelucazos de la noche a la mañana, la única persona que sí me sacó de mi círculo fue esta tipa (...) Yo prefiero mil veces no haber terminado la escuela y no ser una viciosa, sucia y rastrera como eres tú porque eso es lo que tú haces”.

La tensión aumentó cuando Calderón replicó con críticas dirigidas al físico de Chanel, lo que desencadenó una serie de gritos y acusaciones mutuas sobre la personalidad y la apariencia de cada una. En medio de la discusión, Calderón lanzó frases como: “Lámbeme el culo, malparida. Que me den para que la saquen. Yo no soy tan bruta como tú de dejarme sacar por un golpe y en RD tienes a la patrona al frente”. Chanel, por su parte, respondió con el calificativo de “maldita”.

La pelea escaló cuando Chanel se refirió a las intervenciones que se ha hecho Calderón en los glúteos. “Deja de buscarme y ve a buscarte tú entre la nalga tuya mal hecha, maldita transformer y tu cirujano si te odia”, dijo la dominicana.

Mientras tanto, la participación de Yina Calderón en el reality continúa generando reacciones tanto dentro como fuera de la casa. La empresaria ha mantenido una presencia constante en los primeros lugares de la tabla de posiciones, donde la influenciadora Karina García se mantiene como líder.

En paralelo a los enfrentamientos, la vida personal de Yina Calderón dentro del programa también ha sido motivo de conversación. En otro episodio, la influenciadora sorprendió a sus compañeros al declararse a “Futuro”, uno de los participantes con quien ha compartido una buena relación durante la competencia.

La situación se complicó por el hecho de que “Futuro” mantiene un vínculo sentimental con Ana Carolina, amiga de Calderón dentro del reality, lo que llevó a la huilense a pedirle que no revelara la conversación. Posteriormente, ambos compartieron un momento de cercanía en la habitación, escena que fue captada por las cámaras y se viralizó en redes sociales, mostrando a Calderón en actitud cariñosa y a ‘Futuro’ visiblemente sorprendido.

Las reacciones del público ante estos episodios han sido diversas. Algunos seguidores consideran que Calderón debería seguir el consejo de sus hermanas y evitar el consumo de alcohol en el programa, ya que esto ha provocado situaciones de descontrol en varias ocasiones.

Otros, en cambio, valoran la espontaneidad y la faceta más auténtica que muestra la empresaria en el reality, mientras que un sector de la audiencia no ha dudado en recordarle sus críticas pasadas hacia Karina García por sus demostraciones de afecto en otro programa.

A pesar de las controversias, Yina Calderón continúa siendo una de las figuras más comentadas y seguidas de La mansión de Luinny.