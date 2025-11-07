Washington respondió pulla de Petro a Trump desde la Cop30 en Brasil: “La Administración le impuso sanciones directas”

El presidente Gustavo Petro enfrentó críticas de EE.UU. por tachar a Donald Trump de “enemigo de la humanidad” - crédito Joel González/Presidencia

Las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, han desencadenado nuevos roces diplomáticos entre Bogotá y Washington por los señalamientos contra el exmandatario estadounidense Donald Trump y funcionarios del gobierno norteamericano.

Durante su participación en la cumbre climática COP30 en Brasil, Petro acusó a Trump de perseguirlo y calificó de infundada la política antidrogas de la anterior administración estadounidense.

“El que les habla aquí ha sido considerado por Trump como un líder del narcotráfico cuando en mi vida personal he sido el primer paladín de la lucha contra la droga en Colombia”, declaró Petro.

El mandatario colombiano defendió el balance de su Gobierno en materia de incautaciones: “He sido el que más cocaína ha decomisado”.

Declaraciones de Gustavo Petro en la COP30 que se lleva a cabo en Brasil - crédito Presidencia

En su intervención, Petro criticó los ataques estadounidenses a narcolanchas en el Caribe, advirtiendo sobre la criminalización de “pescadores o empleados de los narcos”.

“Los mismos misiles que caen sobre los niños en Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas. Van casi 60 asesinatos”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado también reprochó a Trump su ausencia en la COP30: “Su ausencia hace que el presidente Trump esté hoy contra la humanidad, lo que obliga a la humanidad olvidar a Trump y se dedique y priorice, no una agenda de guerra o migración, sino una agenda que priorice la vida”.

Tras estas afirmaciones y otros pronunciamientos recientes en los que Petro ha cuestionado a figuras como Marco Rubio, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a través de un mensaje dirigido a NTN24.

“La Administración Trump impuso sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y el ministro del Interior Benedetti, no contra el pueblo colombiano. A pesar de las diferencias políticas con el presidente colombiano Petro y sus ataques infundados contra el secretario Rubio, Estados Unidos sigue comprometido con su larga relación con el pueblo colombiano”, se lee en el comunicado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos le respondió a Gustavo Petro por acusaciones que hizo sobre Donald Trump - crédito Joel González/Presidencia

Petro siguió criticando a Trump por no asistir a la COP30, en Brasil

El presidente Gustavo Petro volvió a expresar duras críticas por la ausencia del mandatario estadounidense Donald Trump en la Cumbre Climática COP30, realizada en Belém do Pará, Brasil, y lo hizo patente tanto en su intervención como en múltiples publicaciones en redes sociales.

Al intervenir ante líderes globales, Petro arremetió contra autoridades estadounidenses y las acusó de actuar en contra de los intereses de la humanidad al eludir el diálogo frente a la crisis ambiental planetaria.

En uno de sus mensajes, el presidente colombiano argumentó que la decisión del gobierno federal norteamericano de marginarse del encuentro surge de “negacionismo climático”, al que identificó como un factor de alto riesgo.

“Dije ayer en mis discursos ante la COP 30, que la renuncia a asistir a un diálogo con la humanidad por simple negacionismo, ponía funcionarios del gobierno federal de los EEUU contra los intereses de la humanidad”, precisó Petro. Enfatizó que esta postura solo agravará la vulnerabilidad de estados como Texas, la Florida, California y Nueva York, los cuales ya padecen las consecuencias del cambio climático.

Mensaje de Gustavo Petro contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el gobierno norteamericano - crédito @petrogustavo/X

Petro planteó la necesidad de que América Latina, México y los estados estadounidenses con mayor demanda energética estructuren una agenda compartida para la cooperación y la transición hacia energías renovables.

Insistió en que “nosotros ofrecemos tener la capacidad potencial de generar la energía limpia que se necesita para descarbonizar la generación eléctrica en EEUU”.

El presidente colombiano también respondió a los señalamientos de funcionarios estadounidenses que consideran perjudiciales las propuestas latinoamericanas.

Contrapuso que la región puede producir energía renovable suficiente para impulsar la descarbonización, promover el desarrollo y reducir migraciones y narcotráfico, al tiempo que fortalece la democracia en el hemisferio.

Para Petro, la falta de eco en Washington evidencia falta de interés: “Estás tesis no tienen quien las escuche en el gobierno federal, están anestesiados entre strikes y fake news y el olor al petróleo”, denunció.