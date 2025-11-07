Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

Tras acumular 336.595 reproducciones, «COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» de Blessd se mantiene en primer lugar.

2. DIOMEDEZ (w GeezyDee)

Blessd

«DIOMEDEZ (w GeezyDee)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el segundo puesto, con 227.539 reproducciones.

3. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd va en descenso: ya llega al tercer lugar. Sus 217.200 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» se ubica en la cuarta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 192.963, lo que marca un hito en la carrera musical de Blessd.

5. quédate

Beéle

«quédate» de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 192.672 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición quinta.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 188.356 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 187.029 reproducciones.

8. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

Un número tan favorable como 172.855 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Kybba va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto.

9. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 159.129 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido», interpretado por Beéle, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 156.081 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.