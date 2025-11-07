Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 7 de noviembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este viernes 7 de noviembre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus trabajadores y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios La Colina, Altos de la Villa, Altos de la Colina, Santamore II, Las Palmeras, Palmeras II, Playa Real; y sectores de Bella Isla y la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Belén, así como sectores de los barrios Santa Isabel, Jerusalén y veredas Campo Gala, Las Galias, Las Chavas y Km 1 Chaparral Vía El Llanito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas San José, Santa Rita, Bejarana Bajo, Santa Barbara, Hoya de Monas, así como sectores de Jaral San Pedro, El Jobito y Bejarana Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Nuevo Hospital San Juan De Dios San Jorge, Barrios 1 De Mayo, Alpes Campestre, Angulito, Balcones De Galicia, Brisas De Rio Frio, Brisas Del Campo, Almenares de San Juan, Ciudadela Villamil, Corviandi I, El Consuelo, Girón Campestre y Valle de Los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Moral, La Laguna, La Lajita, Juan Curí, La Palmita, Pedregal Arriba, así como sectores de El Palmar y Palmarito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Veredas Agua Fría, El Hatillo, así como sectores de Las Flores y Olvido Monchia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Hacienda La Meseta, Los Bambúes, Lomas Del Viento, Los Cámbulos, Meseta II, Portal Campestre, Prados De Cataluña, Puerto Madero, Rio Prado, Vida En Primavera, Villa Linda, Villa Sofia, Villanpiss, Villas De Don Juan I, Villas De Don Juan II, así como sectores de Meseta III, Villa Campestre y la vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Monchia, Santa Lucia y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Veredas Llano Grande; y sectores de El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Casco urbano, Veredas Santa Teresa La Esmeralda, San Antonio, Cerro Mango, El Hoyo, Guacal, Cerro Monas, Piedra De Rayo, Morro Recobo, Llano Hondo, Santa Teresa El Molino, San Isidro, Vega De Plazas y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Cedro, así como sectores de La Parroquia, Motoso y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Renta, Uribe Uribe, San Gabriel, San Pacho, San Joaquín, Canoas, Chinigua, Cuzaman, Centenario, La Cuchilla, Mirabel, El Cristal, Angelinos, Portugal, El Líbano, El Tesoro, La Girona, Rio Sucio Alto, El Pórtico, San Lorenzo, Santo Domingo, San Benito, Cerro De La Aurora, Lisboa, San Nicolás Alto, Río Sucio Bajo, La Floresta, San Silvestre, La Cabaña, así como sectores de La Cutiga, La Estrella y Montevideo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, Santa Helena, Bellavista, San Rafael De La Arenosa, así como sectores de El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial La Vega de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 71 27 11 Barrio La Libertad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 73 28 La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Altos de Bellavista sector 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Urbanización Jose Antonio Galán sectores de las carreras 25,26 y 27 con calles 1 y 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Casco urbano sectores de la carrera 7 con calles 15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vered Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Jose Antonio Galán sectores de las carreras 27,28 y 29 con calles 1 y 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Altos de Bellavista sector 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio San Martin sectores de la carrera 7 con calle 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gaitán sectores de las calles 15 y 16 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 57 27 36 Edificio Barrio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Calle 72 24 50 La Libertad - Antena de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Barrio San Martín sectores de las carreras 6 y 7 con calles 15, 16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Altos de Bellavista sector 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): casco urbano sectores de la carrera 12 y 12a con calles 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Resina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Villa Helena sectores de la calle 16N, 17N y 18 con carreras 21, 21A y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Carrera 21 54 64 Torcoroma - Autoservicio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tierra Adentro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sector de la carrera 17 con calle 43a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantabria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrios Carvajal y 20 de Julio sectores de la Avenida Castillo Reyes y carrera 11 con calles 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano sector de la calle 54 con carrera 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Casco urbano sector de la carrera 12 con calle 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Hato.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hoya Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Carrera 6 14 42 Antenas de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Pesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera del Llano algunos sectores de la carrera 34 con calle 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización 9 de agosto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo, Piedras Negras, Motoso y Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Nuevo Hospital San Juan De Dios San Jorge, Barrios 1 De Mayo, Alpes Campestre, Angulito, Balcones De Galicia, Brisas De Rio Frio, Brisas Del Campo, Almenares de San Juan, Ciudadela Villamil, Corviandi I, El Consuelo, Girón Campestre y Valle de Los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Barranco Amarillo, La Laguna, Alto Cascajales y algunos sectores de Villa de Leyva, Islanda y La Victoria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas La Colorada y algunos sectores de Cuatro Bocas, Ciénaga del Opón y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Ciudadela Villamil, El Consuelo y Portal Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Bellavista y sectores de Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Hacienda La Meseta, Los Bambúes, Lomas Del Viento, Los Cámbulos, Meseta II, Portal Campestre, Prados De Cataluña, Puerto Madero, Rio Prado, Vida En Primavera, Villa Linda, Villa Sofia, Villanpiss, Villas De Don Juan I, Villas De Don Juan II, así como sectores de Meseta III, Villa Campestre y la vereda Rio Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pacho Díaz y Los Tendidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Manchadores, Cantabria, Santo Domingo y San Nicolás Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Gomez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Veredas Cedro, así como sectores de La Parroquia, Motoso y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Renta, Uribe Uribe, San Gabriel, San Pacho, San Joaquín, Canoas, Chinigua, Cuzaman, Centenario, La Cuchilla, Mirabel, El Cristal, Angelinos, Portugal, El Líbano, El Tesoro, La Girona, Rio Sucio Alto, El Pórtico, San Lorenzo, Santo Domingo, San Benito, Cerro De La Aurora, Lisboa, San Nicolás Alto, Río Sucio Bajo, La Floresta, San Silvestre, La Cabaña, así como sectores de La Cutiga, La Estrella y Montevideo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Mata De Piña, Caño Fieras, Santa Helena, Bellavista, San Rafael De La Arenosa, así como sectores de El Almendro y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Traviata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Los Rosales y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jamaica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 15 con calle 54A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Cerro de las Villas sectores de las carreras 11 y 12 con calles 52,52A,52B y 53.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Gad y Simeon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Potrero Grande y Las Nieves.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios La Colina, Altos de la Villa, Altos de la Colina, Santamore II, Las Palmeras, Palmeras II, Playa Real; y sectores de Bella Isla y la vereda Bejarana Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrios Nueva Baeza, José Antonio Galán, Altos de la Playa y La Juliana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mata de Piña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Veredas San José, Santa Rita, Bejarana Bajo, Santa Barbara, Hoya de Monas, así como sectores de Jaral San Pedro, El Jobito y Bejarana Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Francisco, Magueyes, Capilla Baja y Capilla Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palestina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Moral, La Laguna, La Lajita, Juan Curí, La Palmita, Pedregal Arriba, así como sectores de El Palmar y Palmarito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Vueltas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ropero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Veredas Agua Fría, El Hatillo, así como sectores de Las Flores y Olvido Monchia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Veredas Monchia, Santa Lucia y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas, Sardinas Baja y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Flora y Los Pozos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Veredas Llano Grande; y sectores de El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Canime y El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chanchon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Colegio Belethmitas, Edificio Palmeto, barrio La Floresta sectores de las calles 71, 73, 74 y 75 entre carreras 28 y 33.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Casco urbano, Veredas Santa Teresa La Esmeralda, San Antonio, Cerro Mango, El Hoyo, Guacal, Cerro Monas, Piedra De Rayo, Morro Recobo, Llano Hondo, Santa Teresa El Molino, San Isidro, Vega De Plazas y Los Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatigal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Belén, así como sectores de los barrios Santa Isabel, Jerusalén y veredas Campo Gala, Las Galias, Las Chavas y Km 1 Chaparral Vía El Llanito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 24 39 13 Edificio Escocia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Solferino, San Antonio, San Vicente, Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montecitos Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rehoya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Casco urbano barrios Nueva Juventud, 07 de agosto, 05 de julio, La Unión y algunos sectores del Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Doradas, Puerto Santos y algunos sectores de Provincia y La Robada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Victoria sectores de las calles 37, 38 y 39 con carreras 20 y 21.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:45 - 17:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Poveda y Salitre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.