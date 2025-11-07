Colombia

Federico Gutiérrez: “Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”

Durante los actos por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, Federico Gutiérrez pidió contar la historia con verdad y sin distorsiones

Guardar
Federico Gutiérrez - Gustavo Petro
Federico Gutiérrez - Gustavo Petro | crédito Colprensa - Presidencia

En el marco de la conmemoración nacional por los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un fuerte pronunciamiento sobre los hechos de 1985 y la manera como se han relatado a lo largo del tiempo. En declaraciones recogidas por Blu Radio, el mandatario expresó: “Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”.

Gutiérrez sostuvo que el país tiene una deuda pendiente con la verdad y que las nuevas generaciones deben conocer los hechos sin tergiversaciones.

Federico Gutiérrez, alcalde de
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hace cuarenta años, el M-19 generó esta tragedia, donde murieron muchas personas. El problema es que en Colombia los victimarios fueron quienes se dedicaron a contar la historia, y pasaron de victimarios a posar de víctimas. En gran parte, por eso están hoy en el poder”, declaró el alcalde.

El dirigente insistió en que el relato histórico debe concentrarse en las víctimas y no en quienes protagonizaron los hechos armados. Sus declaraciones se produjeron mientras distintas instituciones y familiares de las víctimas rendían homenaje a quienes murieron en el ataque y posterior retoma del edificio del Palacio de Justicia.

La toma, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, fue perpetrada por 35 guerrilleros del M-19, quienes ingresaron al edificio con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1984 y someter a juicio político al entonces presidente Belisario Betancur.

El grupo guerrillero tenía la
El grupo guerrillero tenía la intención de enjuiciar al presidente Belisario Betancur - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre los insurgentes y la fuerza pública se prolongó por casi 28 horas, dejando un saldo de 94 personas muertas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como un número indeterminado de desaparecidos.

A las palabras de Gutiérrez se sumaron las del concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien señaló: “No se puede olvidar la verdad incómoda, el M-19, grupo al que perteneció Gustavo Petro, se alió con Pablo Escobar, el mayor asesino y narcotraficante de nuestra historia. Dos caras del mismo odio que bañaron de sangre al país y dejaron miles de muertos, incluyendo a jueces, periodistas y policías”.

En el mismo sentido, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, también cuestionó al jefe de Estado. “Gustavo Petro lleva 40 años tratando de justificar lo injustificable. Hoy, desde el poder, pretende imponer su versión sobre el Palacio de Justicia. La historia no se reescribe con discursos. Responsabilícese de los actos terroristas del M-19, grupo al que usted pertenecía”, manifestó López.

Petro y la bandera del
Petro y la bandera del M-19

Durante la jornada de conmemoración, familiares de víctimas, organizaciones judiciales y académicos recordaron a quienes perdieron la vida en la toma, al tiempo que reiteraron los llamados a mantener viva la memoria histórica y a garantizar justicia en los casos que siguen abiertos.

Cuatro décadas después, las heridas de ese episodio permanecen presentes en la sociedad colombiana. La actual sede judicial, reconstruida tras el ataque y nombrada Alfonso Reyes Echandía, en homenaje al entonces presidente de la Corte Suprema asesinado durante la retoma, se ha convertido en un símbolo de resistencia, memoria y reclamo de justicia.

La conmemoración también evidenció cómo los distintos relatos sobre el hecho continúan generando tensiones políticas. Mientras algunos sectores insisten en reivindicar a las víctimas, otros señalan que las versiones oficiales han sido distorsionadas con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezPalacio de JusticiaM-19Gustavo PetroConmemoración 40 años del Holocausto del Palacio de JusticiaColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de Bogotá resultados jueves 6 de noviembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Lotería de Bogotá resultados jueves

Contraloría alerta a Ecopetrol por contrato con firma Covington & Burling en EE. UU.

La Contraloría dio a la petrolera cinco días hábiles para justificar pagos por más de 1,5 millones de dólares

Contraloría alerta a Ecopetrol por

Nueva EPS retoma atención a pacientes con VIH tras acuerdo de pago con SIES Salud IPS

La entidad garantizó la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos suspendidos por demoras financieras

Nueva EPS retoma atención a

Super Astro Sol y Luna resultados 6 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Super Astro Sol y Luna

Pico y placa en Cartagena hoy 7 de noviembre de 2025, así regirá la medida

La restricción vehicular en Cartagena cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y placa en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN habría masacrado a cinco

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

ENTRETENIMIENTO

Amparo Grisales aseguró que el

Amparo Grisales aseguró que el feminismo está arruinando “a los hombres”: “No me gusta ni cinco”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Tía de Alejandra Villafañe hizo duro pronunciamiento contra Raúl Ocampo: así reaccionaron las redes sociales

Alejandra Ávila escogió a “las suyas” en ‘MasterChef Celebrity: dejó por fuera a Valentina Taguado

Ela Minus y su carrera contra el tiempo en 2025, entre conciertos y su nominación al Latin Grammy: “Lo que yo hago es pop, dentro de todo”

Deportes

Hugo Rodallega hizo su descargo

Hugo Rodallega hizo su descargo en redes sociales tras rumores sobre nuevo técnico de Santa Fe: “Simplemente.....”

Millonarios perdería a Leonardo Castro por lo que queda de 2025: esta es su lesión y el reemplazo ante Envigado

Directivos del fútbol colombiano vuelven a traicionar a los jugadores: se negaron a firmar acuerdo laboral

Campeón del mundo hizo advertencia a Juan Fernando Quintero de cara al Superclásico en Argentina: “No me guardo nada”

América de Cali venció a Boyacá Chicó en Tunja y se metió al grupo de los ocho en la Liga BetPlay