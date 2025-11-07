Federico Gutiérrez: “Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”

Federico Gutiérrez - Gustavo Petro | crédito Colprensa - Presidencia

En el marco de la conmemoración nacional por los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un fuerte pronunciamiento sobre los hechos de 1985 y la manera como se han relatado a lo largo del tiempo. En declaraciones recogidas por Blu Radio, el mandatario expresó: “Es doloroso ver que, 40 años después, el M-19 está en el poder”.

Gutiérrez sostuvo que el país tiene una deuda pendiente con la verdad y que las nuevas generaciones deben conocer los hechos sin tergiversaciones.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hace cuarenta años, el M-19 generó esta tragedia, donde murieron muchas personas. El problema es que en Colombia los victimarios fueron quienes se dedicaron a contar la historia, y pasaron de victimarios a posar de víctimas. En gran parte, por eso están hoy en el poder”, declaró el alcalde.

El dirigente insistió en que el relato histórico debe concentrarse en las víctimas y no en quienes protagonizaron los hechos armados. Sus declaraciones se produjeron mientras distintas instituciones y familiares de las víctimas rendían homenaje a quienes murieron en el ataque y posterior retoma del edificio del Palacio de Justicia.

La toma, ocurrida el 6 de noviembre de 1985, fue perpetrada por 35 guerrilleros del M-19, quienes ingresaron al edificio con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1984 y someter a juicio político al entonces presidente Belisario Betancur.

El grupo guerrillero tenía la intención de enjuiciar al presidente Belisario Betancur - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre los insurgentes y la fuerza pública se prolongó por casi 28 horas, dejando un saldo de 94 personas muertas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como un número indeterminado de desaparecidos.

A las palabras de Gutiérrez se sumaron las del concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, quien señaló: “No se puede olvidar la verdad incómoda, el M-19, grupo al que perteneció Gustavo Petro, se alió con Pablo Escobar, el mayor asesino y narcotraficante de nuestra historia. Dos caras del mismo odio que bañaron de sangre al país y dejaron miles de muertos, incluyendo a jueces, periodistas y policías”.

En el mismo sentido, el presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, también cuestionó al jefe de Estado. “Gustavo Petro lleva 40 años tratando de justificar lo injustificable. Hoy, desde el poder, pretende imponer su versión sobre el Palacio de Justicia. La historia no se reescribe con discursos. Responsabilícese de los actos terroristas del M-19, grupo al que usted pertenecía”, manifestó López.

Petro y la bandera del M-19

Durante la jornada de conmemoración, familiares de víctimas, organizaciones judiciales y académicos recordaron a quienes perdieron la vida en la toma, al tiempo que reiteraron los llamados a mantener viva la memoria histórica y a garantizar justicia en los casos que siguen abiertos.

Cuatro décadas después, las heridas de ese episodio permanecen presentes en la sociedad colombiana. La actual sede judicial, reconstruida tras el ataque y nombrada Alfonso Reyes Echandía, en homenaje al entonces presidente de la Corte Suprema asesinado durante la retoma, se ha convertido en un símbolo de resistencia, memoria y reclamo de justicia.

La conmemoración también evidenció cómo los distintos relatos sobre el hecho continúan generando tensiones políticas. Mientras algunos sectores insisten en reivindicar a las víctimas, otros señalan que las versiones oficiales han sido distorsionadas con el paso del tiempo.