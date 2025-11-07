Euro abre a la baja hoy en Colombia: precio en este inicio del fin de semana

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

El euro se negocia al comienzo de sesión este viernes 7 de noviembre a 4.379,47 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,06% frente al valor de la sesión previa, cuando cotizó a 4.382,10 pesos, reporta Dow Jones.

El Banco Central Europeo, a través de Luis de Guindos, destacó que la convergencia hacia el 2% de inflación es ahora el escenario base, aunque reconoció un nivel de incertidumbre elevado, en tanto, el índice de ventas minoristas de la Eurozona registró un crecimiento interanual de 1%, en línea con las expectativas, aunque con una caída mensual de 0,1 por ciento, reporta el análisis diario de ATFX Latam.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,43%, de modo que en términos interanuales aún conserva una bajada del 2,9 por ciento.

Comportamiento del euro en Colombia en los últimos 7 días

La moneda mostró menos volatilidad en la última semana. (REUTERS/Dado Ruvic)

En relación a las variaciones de este día en comparación a jornadas pasadas, invierte el resultado de la sesión anterior, en el que obtuvo un incremento del 0,26%, sin lograr fijar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (14,9%), mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en fechas recientes.

En otro tema y ya acercándose el fin de año, las perspectivas económicas para el país son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año. (Jovani Pérez/Infobae)

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Cómo es el peso colombiano

El peso es la moneda de curso legal en el país, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.