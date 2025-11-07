Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía solicitó orden de captura contra Ricardo González, presunto asesino del joven que está a la fuga

Ricardo Rafael González Castro sería el presunto segundo atacante de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog | @uniandes/IG

Las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento del asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, al solicitar la captura de Ricardo Rafael González Castro como presunto responsable del crimen.

La Fiscalía General de la Nación formalizó el viernes 7 de noviembre de 2025 la petición de orden de captura, señalando a González como el supuesto determinador del homicidio agravado que terminó con la vida del joven en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

La investigación se apoya en registros de cámaras de seguridad que muestran a Ricardo González desplazándose hacia San Victorino, sector donde desempeñaba su actividad laboral, pocas horas después de la agresión que resultó fatal para Moreno. Los videos obtenidos por Noticias RCN evidencian que el sujeto trabajaba en un puesto callejero de comida rápida y, el día de los hechos, vestía una camiseta de baloncesto de los Chicago Bulls con el número 23, además de portar una máscara.

Ricardo González Castro fue visto por última vez en el sector de San Victorino - crédito Noticias RCN

Durante esa jornada, González fue captado recorriendo distintos locales de San Victorino y permaneció en su puesto hasta avanzada la tarde. Este itinerario coincidió temporalmente con las últimas horas de vida de Jaime Esteban Moreno, quien recibió atención médica en los hospitales Chapinero y Simón Bolívar antes de fallecer a causa de un trauma craneoencefálico provocado por una golpiza, según detalló la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador sostiene que González es el presunto autor intelectual del ataque que acabó con la vida del estudiante de Ingeniería de Sistemas, que murió horas después en un centro asistencial. “González es el presunto determinador de este crimen que acabó con la vida del joven estudiante de Ingeniería de Sistemas, que murió horas después en un centro asistencial por un trauma craneoencefálico tras una brutal golpiza”, indicó.

La reconstrucción de los hechos, basada en los registros audiovisuales y en el seguimiento de los movimientos de González, constituye un elemento central en la solicitud de captura presentada por la Fiscalía General de la Nación.

Defensa de Juan Carlos Suárez expuso argumentos para que su cliente no sea enviado a la cárcel

La defensa del imputado pidió que pueda seguir ligado al proceso con el beneficio de prisión domiciliaria - crédito Redes Sociales

Mientras las autoridades dan con el paradero de González, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz expuso sus argumentos ante el juez que estudia la solicitud de medida de aseguramiento por el homicidio de Jaime Esteban Moreno.

Los abogados del acusado pidieron que no se le imponga reclusión en centro carcelario y plantearon alternativas como una medida no privativa de la libertad o, en última instancia, detención domiciliaria.

Los abogados Ignacio Romero Pardo y César Augusto Londoño Ayala introdujeron las primeras pruebas y alegatos en favor de su cliente. Sostuvieron que no existe evidencia de una actuación premeditada ni de un acuerdo previo entre los agresores que permita atribuir a Suárez Ortiz la intención directa de “asesinarlo”.

Los abogados de Juan Carlos Suárez Ortiz explicaron que sus ataques no buscaban asesinar a Jaima Esteban Moreno - captura de pantalla

El abogado Londoño argumentó ante el estrado que los videos y testimonios no muestran un pacto entre los atacantes para causar la muerte de la víctima. “No se aprecia en las entrevistas y en los videos exhibidos que haya un acuerdo previo para que los dos atacantes hubiesen tomado la decisión, hubiesen dirigido su acción final a realizar una conducta con dolo típico de matar”, afirmó. Añadió que el análisis conjunto de las pruebas revela que Juan Carlos Suárez agrede a la víctima, pero luego se aparta del lugar.

“Aquí lo que se observa en las entrevistas cuando se leen detenidamente y en el video, es que aparece Juan Carlos, según la información que la Fiscalía comparte, corriendo y golpeando en la nuca, cabeza y parte superior de la cintura a la víctima. Esta persona se retira y luego aparece otro sujeto que no fue individualizado aquí, un tercero, y golpea a la persona dándole una patada y luego cae la víctima y allí lo golpea como se observa en el video”, expuso el abogado defensor.