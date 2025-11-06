Colombia

Dólar a pesos colombianos hoy 6 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Estos fueron los últimos movimientos
Estos fueron los últimos movimientos que registró el dólar frente al peso colombiano

El dólar inicio operaciones con ganancias frente al peso colombiano después de que se dieron a conocer los nuevos datos económicos de Estados Unidos. Los inversores han apostado por un nuevo recorte a las tasas de interés a pesar de que la Reserva Federal no aseguró que realice cambios en su política económica en lo que resta del año.

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al arranque de sesiones a 3.839 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,02% frente a la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 3.831,05 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,62%, por ello en el último año mantiene aún una bajada del 7,16%.

En relación a los cambios de este día con respecto a días previos, invierte el resultado de la jornada anterior, cuando se saldó con una disminución del 0,3%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (10,08%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general ahora mismo.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

