Tres delincuentes fueron capturados mientras “chicaneaban” el arma con la que cometieron un homicidio en Bogotá

Tres delincuentes fueron capturados tras ser captados "chicaneando" un arma de fuego - crédito @SeguridadBOG/X

La Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de tres personas señaladas de participar en un homicidio con arma de fuego en el barrio El Capri de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Tras una rápida acción coordinada con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4) y la línea de emergencias 123, las autoridades dieron con la ubicación de los presuntos criminales, que alardeaban de sus armas de fuego en una de las zonas altas del sector.

El llamado ciudadano fue clave en las capturas

El operativo policial ocurrió luego de que un ciudadano alertara sobre el crimen, cometido en vía pública, lo que permitió movilizar a las autoridades en cuestión de minutos.

La denuncia ciudadana fue clave para la captura de los homicidas - crédito Andina

Según información oficial, las unidades policiales iniciaron un cerco en el sector y, gracias a las características suministradas sobre los presuntos responsables, desplegaron el operativo para cerrar todas las rutas de escape posibles.

Las condiciones geográficas del área dificultaron el acceso terrestre, por lo que las cámaras de seguridad del C4 jugaron un papel decisivo al brindar una visual remota.

Un operador del sistema identificó en “La Piedra del Amor” a tres hombres cuya descripción coincidía con la aportada por el denunciante y que, aparentemente, estaban exhibiendo el arma utilizada en el crimen.

El seguimiento detallado de las cámaras permitió a los uniformados coordinar una acción táctica, en la que decenas de policías cercaron el perímetro y accedieron a zonas de construcciones irregulares para capturar a dos implicados e incautar el arma de fuego.

“Más allá de la adquisición de tecnología, lo fundamental es su articulación con las capacidades humanas que tenemos en la ciudad. Esta integración nos permite responder con mayor eficacia y reforzar de manera real la seguridad en las calles de Bogotá”, explicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Los delincuentes exhibían el arma de fuego con la que presuntamente cometieron el crimen minutos antes - crédito Seguridad Bogotá

Las autoridades destacaron la importancia del sistema de vigilancia y la labor del personal de monitoreo, que opera las 24 horas. Según cifras de la Policía de Bogotá, en lo que va de 2025 se han realizado 439 capturas por homicidio en la ciudad.

Por último, las instituciones locales insistieron en la necesidad de reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, herramienta clave en los procesos investigativos y la lucha contra la criminalidad.

Investigan el homicidio de un hombre en la estación de TransMilenio Marly durante Halloween

El día de Halloween en Bogotá estuvo marcado por dos homicidios ocurridos en la madrugada, uno de ellos el de Elkin Santiago Triviño, un hombre de 32 años que fue asesinado en las inmediaciones de la estación de TransMilenio Marly, en el norte de la ciudad, después de participar en la celebración familiar por la festividad.

De acuerdo con el testimonio de su familia recogido por City Noticias, Elkin Triviño, su esposa y otros allegados se disponían a regresar a casa utilizando el servicio de TransMilenio.

Ingresaron juntos a la estación, pero minutos después el hombre salió y regresó al cabo de cuatro minutos. Según relató su hermana, Catalina Triviño, dentro de la parada “creemos que él bajo por la estación y en cuestión de cuatro minutos él volvió a subir. Alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se desgonzó. Entonces, la esposa salió corriendo a decir ‘¿qué pasó?, ¿qué pasó’, pues no se le veía sangre, no se le veía absolutamente nada”.

El hombre murió en la madrugada del sábado 1 de noviembre - crédito Colprensa

La hermana agregó que la esposa de Elkin le levantó la camisa al notar que no reaccionaba y “tenía un agujero en la mitad del pecho. En ese momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda, nadie le quiso ayudar”.

Según el testimonio familiar al medio citado, el joven contaba con todas sus pertenencias en el momento de los hechos, por lo que se desconoce si fue víctima de hurto o si estuvo inmerso en una riña.

Los familiares de la víctima reclaman respuestas y piden celeridad en la investigación, señalando la presencia de cámaras tanto dentro como fuera de la estación de TransMilenio Marly.

Asimismo, Catalina Triviño cuestionó que “es la hora que nadie nos ha llamado. Nos angustia porque el suceso fue en una zona pública donde hay muchas cámaras. ¿Por qué es el momento en que nadie se ha comunicado con nosotros a decirnos si ya miraron la cámara o identificaron algo? Es la hora que no sabemos si fue un robo o si fue alguien conocido”.