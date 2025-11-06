Salario mínimo de 2026: así subiría el precio de los arriendos y de otros productos con la propuesta del ministro del Interior

Son más de tres millones los trabajadores que ganan un salario mínimo al mes - crédito Colprensa

Un posible aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que podría llegar hasta el 26,4% y elevar la remuneración básica a $1.800.000, generó un intenso debate entre expertos económicos, sindicatos y representantes del Gobierno. La propuesta, impulsada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, provocó posturas encontradas sobre sus efectos en la inflación, el empleo y la economía de los hogares colombianos.

El planteamiento del funcionario contempla un incremento que oscila entre el 10,8% y el 26,4%, cifras que superan con amplitud la inflación prevista para 2025, estimada en poco más del 5% (cerró septiembre de 2025 en 5,18%, según el Dane). Mientras algunos sectores ven en esta medida una oportunidad para mejorar las condiciones de millones de trabajadores y pensionados, otros advierten sobre riesgos para la estabilidad económica y el mercado laboral.

Por ejemplo, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, manifestó su preocupación por el impacto que un aumento de esta magnitud podría tener sobre los precios y los pequeños comerciantes.

“Es algo que ya se está viendo este año. Por ejemplo, un pequeño comerciante con márgenes de operación de 2% máximo 3%. Si el mínimo aumenta 11%, que es el costo de operación fundamental, no le queda otra alternativa que trasladar el aumento salarial al consumidor final con precios más altos”, explicó el experto a La República.

Asimismo, resaltó que los efectos de la subida del salario mínimo en 2025, que fue del 9,54% frente a una inflación de 5,2% el año anterior, ya se reflejan en la economía: “El país lleva cuatro meses con la inflación estancada por encima de 5%”.

Por supuesto, la preocupación es mayor teniendo en cuenta que, anualmente, con la inflación sube el precio de los arriendos, algunos servicios públicos (como agua, gas y energía), pasajes de transporte (intermunicipal, interveredal e internacional), peajes, multas de tránsito, derechos notariales y cuotas moderadoras de EPS.

Meta de inflación del Banco de la República

El análisis de Fedesarrollo coincide con las proyecciones del grupo de investigaciones económicas de Bancolombia, que advierte que un incremento superior al 10% alejaría la inflación de la meta del Banco de la República, fijada en 3%.

De acuerdo con las estimaciones:

Si el salario base se sitúa en $1.560.000 (sin auxilio de transporte), la inflación no bajaría de 4,34%.

Si el aumento alcanza el 11% y el salario llega a $1.580.000 la inflación cerraría 2026 en 4,41%.

La cifras confirman la advertencia de que un alza considerable en el salario mínimo podría dificultar el control de los precios y afectar el poder adquisitivo de los colombianos.

Perspectiva técnica sobre el empleo, informalidad y tasas de interés

El líder del portal Bolsillos Con Propósito, Jairo Agudelo, se refirió también a los posibles efectos adversos de la propuesta. El experto plantea: “¿Por qué un salario mínimo tan alto podría desincentivar la contratación formal y aumentar la informalidad?”.

Agudelo, por medio de un video en X, señaló que, con una inflación de 5,18% a septiembre, un aumento del 26% —más de cinco veces la inflación— representa un riesgo considerable. Indicó los siguiente:

Riesgo de inflación: la inflación en Colombia con corte a septiembre va en el 5,18%, muy por debajo del incremento hasta del 26% del que habla el ministro Benedetti.

Presión sobre las tasas de interés: generaría inflación, lo que afectaría la decisión de tasas de interés del Banco de la República (está en 9,25%), afectando el bolsillo de todos los colombianos, porque no se podrían bajar el nivel de los créditos hipotecarios, créditos de vehículo, créditos de libre inversión.

Impacto en el empleo formal: se puede presentar un incremento significativo en la tasa de desempleo porque las pymes la van a tener muy difícil con un incremento salario mínimo de hasta el 26%.

De acuerdo con el experto, es falso lo que menciona que cuando llegaron al poder estaba por debajo de $1.000.000. “Si tenemos en cuenta el $1.000.000 contra el $1.800.000 que habla el ministro Benedetti, de que se espera un incremento de salario mínimo de hasta el 26%, es una cifra completamente irracional para la actualidad de la economía colombiana, con una inflación de casi el 5,2% con corte a septiembre”.

Respaldo sindical y argumentos sociales de Fabio Arias

En contraste, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por medio de su presidente Fabio Arias, respaldó la iniciativa del Gobierno. El dirigente celebró el anuncio de Benedetti: “Para los trabajadores, hay que decirlo con todas las palabras que corresponden, eso es música celestial para nosotros y sería el aumento más significativo en toda la historia de las discusiones del salario mínimo en Colombia”.

Además, destacó que la medida beneficiaría a aproximadamente 3,7 millones de trabajadores y 1,3 millones de pensionados, quienes recibirían “un regalazo para sus condiciones, que siempre han sido precarias”.

Arias considera que este incremento sería un anuncio extraordinario para las festividades de fin de año y un avance relevante en la mejora de las condiciones sociales de los sectores más vulnerables.