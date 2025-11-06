Colombia

En el caso por el asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, removieron a la fiscal tras haber sido regañada por el juez

La medida, confirmada en el Juzgado 37 de control de garantías de Bogotá, respondió a cuestionamientos sobre la claridad y precisión en la formulación de cargos por parte de la fiscal

Guardar
Francisco Bernate será el abogado
Francisco Bernate será el abogado representante de las víctimas y apoderado de la familia de Jaime Esteban Moreno - crédito cortesía

El caso del homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, registró un cambio relevante tras la decisión de remover a la fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez, que hasta ese momento lideraba la investigación.

La medida, confirmada en el Juzgado 37 de control de garantías de Bogotá, respondió a cuestionamientos sobre la claridad y precisión en la formulación de cargos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía General de la Nación oficializó el cambio durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como el presunto responsable del crimen ocurrido la madrugada del 31 de octubre.

La remoción de Ruiz Sánchez se produjo después de críticas expresadas tanto por el juez de garantías, José Alejandro Hofmann, como por Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima.

Regaño de juez a fiscal durante audiencia de imputación contra Juan Carlos Suárez Ortiz - crédito Captura de video

Rincón manifestó su preocupación por la falta de precisión en la exposición de la Fiscalía, advirtiendo: “Se están usando conceptos gaseosos. Lo que se quiere aquí es que la comunicación de la Fiscalía sea clara”.

Esta observación motivó un receso en la audiencia, durante el cual la fiscal solicitó tiempo adicional para revisar su argumentación.

Tras la pausa, aunque se ajustaron algunos aspectos de la imputación, el despacho judicial continuó expresando dudas sobre la explicación presentada.

El juez Hofman subrayó la importancia de evitar prácticas inadecuadas en la labor de la Fiscalía, señalando: “La labor de nosotros como jueces de control de garantías es evitar la mala praxis de la Fiscalía a partir de una conducta poner otras”.

Por su parte, El Tiempo recogió la advertencia del juez sobre el riesgo de “imputaciones infladas”, es decir, la tendencia a agregar delitos o circunstancias agravantes que no corresponden estrictamente a los hechos. Además, el juez cuestionó la falta de claridad sobre los móviles del crimen, indicando que la exposición de la fiscal se limitó a suposiciones sin detallar los motivos concretos de la acción.

En respuesta a estos señalamientos, la Fiscalía intentó aclarar la formulación de cargos, pero el juez rechazó la posibilidad de repetir la imputación, permitiendo únicamente precisiones para mejorar la explicación.

crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before
crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

Ruiz Sánchez reiteró que la acusación contra Suárez Ortiz es por homicidio agravado, argumentando que la víctima fue atacada por varios sujetos con fuerza desproporcionada, lo que la dejó en estado de indefensión.

El procedimiento institucional tras la remoción de la fiscal el caso pasó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá a la unidad Vida, especializada en delitos de homicidio.

Este traslado implica que un nuevo fiscal asumirá la investigación en adelante, mientras la Fiscalía solicitó que Suárez Ortiz sea enviado a prisión preventiva durante el desarrollo del proceso.

El impacto de este cambio fue notorio para las partes involucradas. La familia de Jaime Esteban Moreno, que ha pedido celeridad y transparencia en el proceso, agradeció el acompañamiento institucional y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos que han conmocionado a la comunidad universitaria.

Las autoridades estiman que, de ser hallado culpable, Suárez Ortiz podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de cárcel.

La intervención del juez y las exigencias planteadas durante la audiencia establecieron un estándar más estricto para la presentación de los hechos, resaltando la importancia de la precisión y el rigor en la labor de los organismos de investigación.

Temas Relacionados

Homicidio de Jaime Esteban Moreno JaramilloUniversidad de los AndesFiscalía General de la NaciónJuan Carlos Suárez OrtizBogotáJaime Esteban Moreno JaramilloColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía pide medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Suárez Ortiz por homicidio agravado en Bogotá “desprecio por la vida humana”

El juez encargado del caso ordenó la detención preventiva de Suárez Ortiz en un centro de reclusión, en calidad de presunto coautor del delito de homicidio agravado

Fiscalía pide medida de aseguramiento

Registraduría inhabilita a Daniel Quintero y rechaza su comité de recolección de firmas para aspirar a la Presidencia

La Registraduría Nacional del Estado Civil determinó que el exalcalde de Medellín no podrá inscribirse como candidato presidencial por un grupo significativo de ciudadanos

Registraduría inhabilita a Daniel Quintero

Vestido de rojo y verde: así presumieron Independiente Medellín y Atlético Nacional las imágenes del nuevo estadio Atanasio Girardot

Las obras de remodelación iniciarían en mayo - junio de 2026, luego de la licitación pública para definir el constructor del estadio y la inauguración se prevé para diciembre de 2027

Vestido de rojo y verde:

Dorado Mañana, resultados último sorteo 6 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Concejal pide intervención del Distrito por hombres que piden plata para dejar pasar en cruce de la calle 134, norte de Bogotá: “Y si no, bloquean y amenazan”

El cabildante denunció que grupo de personas bloquea diariamente la intersección de la 134 con 13 en Bogotá, para exigir dinero a los conductores por permitirles el paso

Concejal pide intervención del Distrito
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan audios de las disidencias

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Familia de B King inaugura

Familia de B King inaugura fundación en memoria del fallecido cantante: “La idea es ayudar”

“Mintió” le dice el creador de ‘La casa de Alofoke’ al decir que nunca se comunicó con ella para integrarla a su programa

Influenciadora se fue en contra de ‘Masterchef Celebrity’ y los jurados por la eliminación de Patty Grisales: “Qué porquería”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

La emotiva carta que Amparo Grisales le envió a Patricia, su hermana, antes de ser eliminada: “Eres mi Masterchef favorita”

Deportes

Vestido de rojo y verde:

Vestido de rojo y verde: así presumieron Independiente Medellín y Atlético Nacional las imágenes del nuevo estadio Atanasio Girardot

Leyenda del Real Madrid y la selección de Alemania defendió a Luis Díaz por su expulsión en el PSG vs. Bayern: “Es un error”

Qué pasará con el partido Pereira vs Medellín tras el anuncio de MinTrabajo de abrir investigación al equipo de Risaralda

Viktoria Plzen vs. Fenerbahçe: hora y dónde ver en Colombia a Jhon Jáder Durán por la Europa League

De la mano de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder de la UEFA Champions League: así va la tabla de posiciones