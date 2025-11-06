Colombia

Ministro de Defensa aboga por alianzas para luchar contra el narcotráfico: “Colombia combate con mayor contundencia este cáncer”

Pedro Sánchez resaltó la importancia de importar y exportar capacidades de defensa para fortalecer al país; este intercambio de tecnología y conocimiento se perfila como una de las claves para mejorar la seguridad y la defensa nacional

Guardar
El Ministro de Defensa, Pedro
El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expuso en una reunión con representantes de la Celac, la ONU y la Unión Europea los avances del país en la lucha contra el narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció detalles sobre su participación en un espacio de diálogo directo con representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el alto funcionario, este encuentro tiene como objetivo exponer los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a esta amenaza global.

El alto funcionario participó en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio el 5 de noviembre, donde fue abordado por un periodista que le preguntó sobre su rol en las reuniones con embajadores de diferentes países y su enfoque en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la conversación, Sánchez destacó que se trata de un espacio de intercambio directo en el que los países miembros de la Celac, la Unión Europea y la ONU pueden conocer de primera mano los esfuerzos de Colombia en este ámbito: “Es un espacio para que tengan contacto directo las diferentes embajadas de varios países y nos enfocamos en este tema”.

El ministro de Defensa presentó
El ministro de Defensa presentó los avances del país en la lucha contra el narcotráfico en una reciente reunión con la Celac, la ONU y la Unión Europea - crédito Lucas Jackson/Reuters

En su intervención, Sánchez destacó la importancia de estas reuniones para “neutralizar la desinformación que existe sobre lo que está haciendo Colombia”. Según el ministro, a pesar de los esfuerzos del país para combatir con firmeza el narcotráfico, en algunos sectores persiste una visión errónea sobre las políticas implementadas.

“Colombia es el país que combate con mayor contundencia este cáncer a nivel global, pero en algunos sectores llega desinformada”, explicó. En ese sentido, sentenció que los datos y cifras presentados durante estos encuentros son fundamentales para mostrar la magnitud del esfuerzo del país en la lucha contra el crimen organizado.

Ministro planteó mejorar las capacidades de defensa de Colombia

Además, Sánchez hizo un llamado a la cooperación internacional, al destacar que para que la lucha contra el narcotráfico sea efectiva, es necesario un esfuerzo conjunto de todos los países involucrado: “Les pedimos colaboración para que, además de difundir, se unan con Colombia para combatir esa amenaza transnacional que requiere una respuesta internacional. De lo contrario, se fracturan las naciones y ganan los criminales”.

El ministro de Defensa aseguró
El ministro de Defensa aseguró que una de las principales razones de las reuniones internacionales es combatir la desinformación que circula sobre los esfuerzos de Colombia para frenar el narcotráfico - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El periodista continuó indagando sobre las reacciones de los países presentes en estos espacios de diálogo, por lo que el ministro respondió que efectivamente se formaron alianzas importantes, al resaltar el interés de los países en iniciativas como la Alianza Multinacional contra el Crimen Organizado Transnacional (Amcot).

“Ellos estuvieron muy interesados en algo que llamamos nosotros, el Amcot, que es la Alianza Multinacional contra el Crimen Organizado Transnacional”, indicó. Este mecanismo, según explicó, es comparable con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), pero con el objetivo de combatir el crimen organizado a nivel global: “Colombia tendría un papel supremamente relevante”.

La creación de la alianza, según Sánchez, responde a la necesidad de cooperación en dos áreas fundamentales: el intercambio de información de inteligencia y la estandarización de los procedimientos operativos.

“Es clave que se integren los demás países en dos vías: una que es inteligencia para compartir información, y la otra que tiene que ver en términos operacionales para que las tácticas, técnicas y procedimientos se hablen de la misma manera y podamos ser más contundentes”, detalló.

El ministro Pedro Sánchez subrayó
El ministro Pedro Sánchez subrayó la importancia de importar y exportar capacidades de defensa para fortalecer las capacidades nacionales - crédito Colprensa

El ministro destacó su preocupación por el progreso de la defensa en Colombia, resaltando la importancia del apoyo de otros países y cómo todos estos esfuerzos se deben interconectar de manera efectiva: “Otro de los temas también es cómo traemos industrias de defensa de esos países aquí a Colombia para desarrollar nuestras propias capacidades. Y otra de ellas es cómo nosotros también exportamos capacidades que tenemos para beneficio de las demás naciones”.

Temas Relacionados

CumbreCelacPedro SánchezONUMinistro de DefensaUnión EuropeaDefensa de ColombiaLucha contra el narcotráficoNarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: así subiría el precio de los arriendos y de otros productos con la propuesta del ministro del Interior

Expertos coincidieron en que la medida que dio a conocer Armando Benedetti llegaría en mal momento para el presente económico del país, aunque los trabajadores la respaldaron

Salario mínimo de 2026: así

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Según explicaron las autoridades, el detenido buscaba llegar hasta una vivienda en Ipiales para entregar parte del arsenal de guerra que tenía en su poder

Golpe a las Autodefensas Unidas

Reportan grave incendio en una fábrica de Bogotá: los bomberos evacuaron viviendas cercanas por riesgos de inhalación de humo

Las autoridades aseguraron que no hubo víctimas en el hecho que se registró en el barrio 12 de Octubre

Reportan grave incendio en una

Ministro de Defensa se pronunció sobre la captura de nueve militares por la muerte de un civil: “Se salieron de toda la ética”

El ciudadano Esneider Flórez Manco habría sido víctima de un exceso de uso de la fuerza por parte de los uniformados. Los hechos se presentaron en la base militar Antorcha, de Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa se pronunció

Capturan a seis miembros de peligrosa banda delincuencial en Antioquia que secuestraba y extorsionaba agricultores

Los integrantes de la organización criminal pedían sumas desde los $500 millones para liberar a sus víctimas

Capturan a seis miembros de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las Autodefensas Unidas

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

Policía Nacional confirmó la desaparición de un patrullero: habría sido secuestrado por disidencias de las Farc

Abusos, tortura y redención: joven relató cómo fue reclutada por el Clan del Golfo a los 8 años

ENTRETENIMIENTO

Andrea Serna reveló si Gio

Andrea Serna reveló si Gio continúa o no en el ‘Desafío Siglo XXI’ y esta fue la reacción de sus compañeros

Lina Tejeiro habló sin filtros sobre su decisión de no tener relaciones íntimas: “Cumpliré otro año en celibato”

Estas son las películas que están de moda y se roban la atención del público en Netflix Colombia

‘La casa de los famosos 2026′: este es el novio de Alexa Torres, participante de la tercera temporada del ‘reality’

Raúl Ocampo hizo llorar a Juan Pablo Raba al recordar a su novia: “Quiero que sepas que si me muero, te amo”

Deportes

Richard Ríos se siente frustrado

Richard Ríos se siente frustrado con el Benfica por su mal momento en Champions: “Se complicó aún más”

Juan Fernando Quintero tendrá ‘Muñeco’ para rato: River Plate anunció renovación de Gallardo hasta diciembre de 2026

Esta sería la fecha para la presentación de la camiseta suplente de la selección Colombia para el mundial de 2026

Habría un tercer equipo descendido en la Liga BetPlay: equipo en crisis acompañaría al Envigado y Unión Magdalena a la “B”

El Galatasaray de Dávinson Sánchez festejó en la Champions League: goleó 3-0 al Ajax en Amsterdam