La firme decisión de Lina Tejeiro sobre su futuro en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que sorprende a sus seguidores

A la actriz y presentadora le gustaría volver a ser parte del 'After' - crédito @viralclips8767/TikTok

El interés de Lina Tejeiro por retomar su vínculo con La casa de los famosos Colombia ha generado expectativas entre los seguidores del programa, especialmente tras los cambios que ha experimentado el reality en sus recientes temporadas.

La actriz, que estuvo en la primera edición colombiana del programa en 2024, abordó en una entrevista con el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, la posibilidad de regresar, tanto en calidad de presentadora como de concursante, y dejó clara su postura frente a ambas opciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La presentadora estaría dispuesta a volver a la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

El debut del popular programa de convivencia entre celebridades se produjo en 2024, bajo la producción del Canal RCN y con la transmisión continua a través de la plataforma Vix.

Durante esa primera temporada, la conducción estuvo a cargo de Carla Giraldo y Cristina Hurtado, un tema que también generó opiniones en redes por los constantes enfrentamientos frente a las cámaras, de parte de las presentadoras, mientras que Lina Tejeiro asumió un rol destacado en el after show, un entorno digital junto a Roberto Velásquez.

El éxito de la propuesta llevó a su renovación para una segunda entrega a comienzos de 2025, consolidando el formato en la televisión nacional.

La llanera compartió una sesión de fotos que realizó para su marca 'Coraje' - crédito linatejeiro / Instagram

La segunda temporada introdujo modificaciones significativas, entre ellas la salida de Hurtado y de Lina Tejeiro del equipo de presentadoras.

No obstante, la producción incorporó figuras que se han vuelto esenciales para la continuidad del programa. Marcelo Cezán se sumó como acompañante de Carla Giraldo, y en el After Show, Karen Sevillano —ganadora de la primera temporada— con su propia sección.

Aunque aún no se ha confirmado quién será su compañera en esta nueva etapa, la dupla que formó con Vicky Berrio en el pasado fue bien recibida por la audiencia.

En cuanto a la tercera temporada, la organización ha confirmado la participación de dos concursantes seleccionados por votación popular: Nicolás Arrieta, reconocido creador de contenido, y Alexa Torres, famosa por su imitación de Fariana en Yo me llamo 2025.

Lina Tejeiro publicó una sesión de fotos con Carla Giraldo y despertó comentarios de un nuevo enfrentamiento con Cristina Hurtado - crédito @carlagiraldo/Instagram

La expectativa por el elenco y la dinámica del programa se mantiene alta, mientras se definen los últimos detalles de la producción.

Consultada por Los 40 sobre la posibilidad de regresar como presentadora, Lina Tejeiro manifestó su entusiasmo por la experiencia: “Me gusta, me parece divertido, es una manera diferente como de explorar mis talentos, no sabía que podía hacerlo, no sabía que estaba lista, en ese momento me lo propusieron, hice el casting y me dijeron sí y yo ‘ay no’, sobre todo por el tema de estar en vivo (…) lo volvería hacer una y mil veces”, dijo la actriz al medio.

Esta declaración resalta su disposición a retomar el rol si se le presenta la oportunidad, valorando el desafío profesional que representa la conducción en vivo.

En contraste, al ser interrogada sobre la posibilidad de participar como concursante, Tejeiro fue categórica al rechazar la idea. El entrevistador recordó que la actriz ya había declinado una invitación similar para la versión estadounidense del reality.

Roberto Velásquez y Lina Tejeiro son los comentaristas del reality para los usuarios de la plataforma de streaming - crédito Noticias RCN

Sobre la edición colombiana, Tejeiro respondió a la emisora que: “No iría, mi intimidad no tiene precio, hoy no, de pronto otro tipo de reality, pero donde tenga que exponerme, donde mi intimidad esté tan expuesta, no”.

Con estas palabras, la actriz dejó en claro que, por el momento, no contempla exponer su vida privada en un formato de convivencia televisiva, aunque no descarta explorar otras alternativas dentro del género.

Estas declaraciones generaron opiniones divididas entre sus seguidores, quienes afirmaron que: “Si Lina entro, estoy seguro que ese programa se enciende”; “no me imagino a Lina allá metida en esa jauría, creo que mejor dejarla presentando”; “que vuelva Lina con Karen, esas dos hacen una dupla increíble”, entre otros.