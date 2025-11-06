Colombia

Inauguran primer cementerio exclusivo para mascotas: está en Santa Marta y esto es lo que vale un plan

En este espacio los dueños pueden despedir a sus animales de compañía mediante servicios funerarios especializados y personalizados

Guardar
Esta es la entrada el
Esta es la entrada el cementerio para mascotas de Santa Marta - crédito pantallazo Mr Balin/Facebook y Freepik

En Santa Marta se inauguró el primer cementerio exclusivo para mascotas en la región Caribe, que ofrece a los dueños de animales la posibilidad de acceder a servicios funerarios especializados desde 20.000 pesos mensuales.

Está ubicado en una sección independiente del Parque Cementerio Jardines de Jerusalén, y en su entrada hay un rótulo que lo cataloga como el Jardín Memorial para Mascotas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nació con el propósito de brindar dignidad y acompañamiento en el último adiós a los animales de compañía, conoció el diario El Tiempo.

La propuesta fue bautizada con el slogan ‘Las mascotas también son un ser querido’, y ha tenido recepción positiva entre los samarios.

Información publicada por el medio informativo de Facebook Mr balin, indica que los servicios contemplan la recolección del cuerpo tras el fallecimiento, el uso de un lote durante tres años y una placa conmemorativa.

Primer jardín memorial para mascotas - crédito Mr Balin/Facebook

Además, el espacio cuenta con áreas verdes, caminos amplios y zonas destinadas a la conmemoración, que permiten que las familias puedan visitar y rendir homenaje a sus mascotas de manera personalizada; algunas personas optan por ceremonias íntimas, mientras que otras prefieren despedidas religiosas.

El Parque Cementerio atiende a quienes busquen más detalles sobre los planes y se encarga de orientar a los interesados en los distintos servicios disponibles.

A nivel nacional, la tendencia de cementerios para mascotas ha ido en aumento: en ciudades como Bogotá, existen opciones donde se puede plantar un árbol o una flor con las cenizas, con precios que oscilan entre 800.000 y 1.100.000 pesos. Estos servicios incluyen el lote, lápidas de mármol y la opción de depositar el humus en una maceta.

En cuanto a las alternativas de cremación, los dueños pueden elegir entre un proceso colectivo o individual, y recibir las cenizas en urnas biodegradables o en el material que prefieran.

También hay acompañamiento psicológico, tanto individual como familiar, para quienes pasan por el duelo, así como la emisión de un certificado que avala la legalidad y transparencia del servicio de cremación.

Se pueden enterrar animales en Colombia en cementerios exclusivos

La muerte de un animal de compañía representa un momento sensible para muchas familias en Colombia, donde la búsqueda de alternativas dignas y reguladas para la disposición final de mascotas ha cobrado relevancia en los últimos años.

Las opciones de entierro y cremación para mascotas se han diversificado, contemplando tanto cementerios gratuitos como servicios especializados en todo el país, según recoge información de funerariademascotas.com.

De acuerdo con el sitio especializado, enterrar una mascota en el jardín de casa resulta la alternativa más accesible siempre que la legislación local lo permita y que la vivienda cuente con el espacio apropiado.

Esta opción permite mantener a la mascota cerca y personalizar el sitio de despedida sin costo económico adicional. Las regulaciones ambientales obligan a verificar restricciones específicas, sobre todo en áreas cercanas a fuentes de agua o reservas naturales, y limitan el entierro doméstico en casos de muerte por enfermedades contagiosas.

En Colombia hay al menos
En Colombia hay al menos 120 cementerios exclusivos para mascotas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El sitio detalla que enterrar mascotas en terreno público o natural, sin pago de tarifas, está permitido solo en circunstancias muy reguladas.

En estos casos, se requiere la obtención de permisos expedidos por autoridades locales. Algunas municipalidades habilitan espacios específicos, aunque la opción no está disponible de forma generalizada y sujeta a controles estrictos para evitar sanciones.

En Colombia ha crecido también la modalidad de cementerios de pago para mascotas. Existen aproximadamente 120 cementerios habilitados en diferentes ciudades principales del país. Estos espacios, gestionados por empresas como Funeraria Los Olivos - Centralco Ltda., facilitan despedidas más formales y permiten personalizar la despedida con lápidas, placas o plantas conmemorativas.

La cremación de mascotas es
La cremación de mascotas es otra opción preferida en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según información del portal, estos establecimientos garantizan el cumplimiento de requisitos legales y sanitarios exigidos para el tratamiento de restos animales, aportando tranquilidad a los propietarios respecto al impacto ambiental del proceso.

La alternativa de la cremación se posiciona como una opción eficiente para quienes residen en apartamentos o no disponen de terrenos, o para familias que desean conservar las cenizas de su mascota en una urna o esparcirlas en un lugar especiall

Temas Relacionados

Cementerio mascotasSan MartaAnimales de compañíaJardín Memorial Para MascotasColombia-Noticias

Más Noticias

40 años del Palacio de Justicia, así fue la dramática súplica del presidente de la Corte Suprema de Justicia para un cese al fuego: “Es de vida o muerte”

En medio de la operación militar, el presidente de la Corte Suprema pidió al aire, a través de Radio Todelar, que cesaran los combates para garantizar la vida de magistrados y funcionarios dentro del edificio

40 años del Palacio de

Sinuano Día resultados 6 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Se trata de la lotería más importante de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero su apuesta

Sinuano Día resultados 6 de

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

El emblemático trazado de Interlagos, en São Paulo, será testigo de una batalla clave en el mundial de pilotos

Hora y dónde ver en

Cuarenta años del Palacio de Justicia: estas son las once personas que salieron con vida y nunca aparecieron

Eran empleados, visitantes y una militante del M-19, que desaparecieron luego de la retoma militar del Palacio de Justicia, pero cuyos nombres siguen vivos en la memoria

Cuarenta años del Palacio de

Qué tuvo que ver Pablo Escobar en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 hace 29 años

Mientras alias Popeye indicó que el capo del narcotráfico había financiado la toma, declaraciones de antiguos integrantes del movimiento guerrillero niegan nexos con el criminal

Qué tuvo que ver Pablo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Al Gobierno Trump no le

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

Mamá de Lyan Hortúa, niño secuestrado en Jamundí, relató como vivió el rapto de su hijo y los señalamientos en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Hija de Karina García por

Hija de Karina García por qué no comparte contenido de su mamá en ‘La mansión de Luinny’: “No se preocupen”

La Segura se refirió a su reciente cirugía estética: “Recuerden que yo tuve biopolímeros”

Violeta Bergonzi recibió distinción en el Congreso y este fue su emotivo mensaje: “No tiene sentido vivir sin servir a los demás”

Melissa Gate le lanzó indirecta a Altafulla tras su ingreso a ‘La casa de lo Alofoke’: “Me gano este reality porque sí”

Carolina Sabino reveló cuál fue el peor plato que hizo en ‘Masterchef Celebrity’: “Los chefs me dijeron ¿qué es esa vaina?”

Deportes

Hora y dónde ver en

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Brasil de la Fórmula 1: Norris defiende el liderato ante Piastri, y Verstappen se aferra al milagro

Técnico argentino llegaría a la Liga BetPlay: este es el perfil del nuevo timonel que dirigiría en Bogotá

Juan Fernando Quintero respaldó a Marcelo Gallardo previo al Superclásico ante Boca: “Nunca le soltaríamos la mano”

Deportivo Pasto podría correr la misma suerte de Deportivo Pereira: Ministerio del Trabajo lo tiene en la mira

Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver el partido que puede asegurar el paso a octavos de final de la Copa Mundial Sub-17