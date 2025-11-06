Colombia

Gustavo Petro causó controversia con un mensaje en el que se refirió, una vez más, al ataque del M-19 al Palacio de Justicia: esto dijo

Lejos de liderar un acto de perdón y reconciliación nacional, al conmemorarse cuatro décadas de uno de los hechos que marcó la historia del país, el jefe de Estado estaría enfocado en defender el pasado de la guerrilla que atacó las instalaciones del poder judicial en el país; justo cuando se analizaba la posibilidad de extradición

Guardar
Gustavo Petro no ha condenado
Gustavo Petro no ha condenado la toma del Palacio de Justicia por el M-19, en el día en el que se conmemoran 40 años de este suceso - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, han alimentado la discusión sobre la narrativa histórica sobre la responsabilidad del M-19 en la muerte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: que en aquella época estudiaban la exequibilidad del tratado de extradición firmado con los Estados Unidos.

El jefe de Estado, en respuesta a una publicación de El Espectador, sostuvo una posición que ha generado fuertes reacciones, en relación con el asesinato del togado Manuel Gaona Cruz: del que la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia dijo que había sido asesinado por instrucción de Andrés Almarales, uno de los miembros del grupo armado ilegal que incursionó en las instalaciones del alto tribunal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el mensaje con
Este fue el mensaje con el que el presidente Gustavo Petro reiteró sus informaciones sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz - crédito @petrogustavo/X

El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio”, afirmó el jefe de Estado en su mensaje en X.

Ante esto, la periodista Diana Saray acusó a Petro de querer reescribir la historia de la toma del Palacio. “En su nueva narrativa ningún magistrado murió víctima de las balas del M-19. Pareciera que está a punto de decir que el M-19 fue una víctima más del Palacio. Ni siquiera hoy, los 40 años de esta masacre, le merecen el respeto a los familiares de las víctimas de la guerrilla a la que él perteneció”, expresó Saray en su publicación.

Con esta publicación, la periodista
Con esta publicación, la periodista Diana Saray cuestionó los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre el Palacio de Justicia - crédito @DianaSaray/X

La polémica defensa de Gustavo Petro frente a las acusaciones de querer “reescribir la historia”

Tras estas críticas, el primer mandatario publicó un mensaje que no sería un rechazo al ataque, sino una defensa los motivos que llevaron a la misma. “No la reescribí, pero escribí un libro de autocrítica en función de lo que pensaba y pasaba en el M-19 en 1984 alrededor del proceso de paz de 1984 y de lo que pasó con la oligarquía colombiana ante su sabotaje al diálogo nacional que se propuso. La invito a leerlo”, respondió.

Con su mensaje, el gobernante compartió una imagen que utilizó para otras publicaciones en este sentido: la del libro Prohibido olvidar: dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia, escrito junto a Maureen Maya, periodista independiente bogotana, y en el que plasmó sus posiciones sobre esta incursión: de la que quiere desmarcarse pese a integrar, por aquel entonces, el denominado Movimiento 19 de Abril.

Este fue el mensaje con
Este fue el mensaje con el que el presidente Gustavo Petro se refirió a lo que serían las motivaciones políticas del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia - crédito @petrogustavo/X

El proceso de paz al que hizo mención Petro es el que se llevó a cabo un año antes del referido ataque, en el que se acordó un cese al fuego en municipios como Corinto (Cauca) y El Hobo (Huila), con lo que sería la intención de crear zonas de distensión y promover la participación política; no obstante, el mismo finalmente fracasó y condujo a la reanudación de las hostilidades con esta organización al margen de la ley.

En efecto, el M-19 responsabilizó al Estado por no cumplir los acuerdos y por permitir operaciones militares en zonas donde permanecían sus integrantes, que se habrían convertido, según dio a entender Petro, en argumentos de esta estructura para tomar el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, con la intención de someter al presidente Belisario Betancur a un juicio público por la ruptura de la tregua.

Temas Relacionados

Gustavo PetroToma del Palacio de JusticiaPalacio de Justicia 40 añosM-19 Palacio de JusticiaM-19Gobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Aprenda a nadar en noviembre: Bogotá habilitó piscinas públicas gratis en siete parques de la ciudad

La nueva iniciativa permite a ciudadanos disfrutar de instalaciones acuáticas en diferentes zonas de la ciudad, con registro obligatorio y normas de seguridad

Aprenda a nadar en noviembre:

Resultados Chontico Día y Noche 6 de noviembre: últimos números ganadores

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Chontico Día y Noche

La polémica fiscal Luisa Obando habría renunciado al cargo alegando demencia: se podrían frenar varios procesos judiciales en su contra

Conocida por su papel en el caso ‘Pacho Malo’ y por haber liderado investigaciones controvertidas, Obando dejó su cargo tras declarar padecer desarreglos mentales severos

La polémica fiscal Luisa Obando

Un año estricto en fronteras, Colombia inadmite a más de 2.600 extranjeros por alertas y documentos falsos

Entre enero y septiembre de 2025, Migración Colombia impidió el ingreso de viajeros por antecedentes delictivos, riesgo para la seguridad y trámites irregulares. Entre ellos, 46 ofensores sexuales detectados gracias a alertas internacionales

Un año estricto en fronteras,

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Tras semanas de aplazamientos e incertidumbre, el cuadro Ajedrezado recibirá en Tunja a los Diablos Rojos, que se aferran a la esperanza de clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los secretos de cinco bombardeos

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

Al Gobierno Trump no le gustó propuesta de diálogo entre el Gobierno Petro y el Tren de Aragua y lanzó advertencia: “Desastrosas e ineficaces”

Revelan audios de las disidencias de las Farc presionando a la población para secuestrar militares: “Envíen gente por ahí”

Golpe a las Autodefensas Unidas de Nariño: cayó uno de sus integrantes e incautaron armamento pesado

Ejército frustró acción terrorista en Cauca: dos cilindros iban a ser detonados en una vía principal

ENTRETENIMIENTO

Alternativa Film Festival llegará a

Alternativa Film Festival llegará a Colombia en 2026: esto es lo que debe saber

Santiago Alarcón habló de la polémica por la película ‘Noviembre’ y la toma del Palacio de Justicia: “Ese era el objetivo”

Katiuska evitó beso de Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Mucha tentación, ¿qué voy a hacer contigo?”

Esta es la millonada que cuesta la chaqueta que usó Daddy Yankee en su sesión con Bizarrap: tiene estilo universitario

Marco Antonio Solís se puso una ruana en su paso por Boyacá e hizo llorar a más de uno

Deportes

EN VIVO: Boyacá Chicó vs.

EN VIVO: Boyacá Chicó vs. América de Cali, juegan la antesala de la definición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Carlos Antonio Vélez destacó a Scaloni tras no convocar jugadores del fútbol local: “Por eso son campeones”

Nuevo técnico de Santa Fe ha protagonizado varias peleas, tuvo problemas hasta con Neymar: “Me tiré unas trompadas”

Deportivo Pereira sufriría dura demanda de Millonarios: va por una millonaria cifra por cuenta de un jugador

Deportivo Pereira interpusó tutela contra el Ministerio del Trabajo: sacó a la venta la boletería para el juego ante Medellín