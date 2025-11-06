Colombia

En Vivo: Dictan medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz por homicidio agravado

La medida de aseguramiento para el presunto homicida es una acción preventiva que busca garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial y la protección de la sociedad

Juan Carlos Suárez Ortiz- captura
Juan Carlos Suárez Ortiz- captura de pantalla
15:14 hsHoy

Siendo las 10:11 a.m., una hora después de lo previsto, inició la audiencia de la audiencia por medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz por su presunta involucración en el homicidio agravado contra Jaime Esteban Moreno.

- crédito captura de pantalla
- crédito captura de pantalla
14:51 hsHoy

Tras demora en la audiencia, por la cantidad de folios necesarios para enviar a las partes de caso, se confirmó que se les hará llegar en varios grupos de documentos para agilizar el proceso.

En total son 238 folios y se enviarán de a seis correos, cinco de ellos con los elementos materiales probatorios y uno con videos del caso.

Siendo las 9:54 a.m., el abogado Bernabé sostiene que no ha recibido ninguno de los mencionados.

14:41 hsHoy

Se conoció que tras el regaño del juez a la Fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez por la lectura de “conceptos gaseosos” a la hora de que esta dictara su intervención, fue retirada del caso.

También, el abogado defensor de Juan Carlos Suárez Ortiz fue remplazado y aunque no se conocen los motivos, el mismo se presentó como Ignacio Romero.

Ignacio Romero, nuevo abogado del
Ignacio Romero, nuevo abogado del único capturado por el presunto asesinato de Jaime Esteban - crédito captura de pantalla
14:34 hsHoy

Siendo las 9:30 a.m. aún no ha iniciado la audiencia de medida de aseguramiento, luego de haber sido enunciada el 5 de noviembre, para hoy, 6 de noviembre a las 9:00 a.m.

- crédito captura de pantalla
- crédito captura de pantalla

La decisión judicial de imponer una medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz marca un nuevo capítulo en el caso que ha impactado a la comunidad universitaria: el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes, tras una golpiza sufrida la noche del 31 de octubre.

La medida de aseguramiento dictada contra Suárez Ortiz constituye una acción preventiva adoptada por el juez encargado del caso, con el objetivo de garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial y la protección de la sociedad. Esta se conocerá hoy, el 6 de noviembre, consolidando así la respuesta judicial ante el caso.

