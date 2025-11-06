En Vivo: Dictan medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz por homicidio agravado

La medida de aseguramiento dictada contra Suárez Ortiz constituye una acción preventiva adoptada por el juez encargado del caso, con el objetivo de garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial y la protección de la sociedad. Esta se conocerá hoy, el 6 de noviembre, consolidando así la respuesta judicial ante el caso .

La decisión judicial de imponer una medida de aseguramiento a Juan Carlos Suárez Ortiz marca un nuevo capítulo en el caso que ha impactado a la comunidad universitaria: el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes, tras una golpiza sufrida la noche del 31 de octubre.

Siendo las 9:30 a.m. aún no ha iniciado la audiencia de medida de aseguramiento, luego de haber sido enunciada el 5 de noviembre, para hoy, 6 de noviembre a las 9:00 a.m.

También, el abogado defensor de Juan Carlos Suárez Ortiz fue remplazado y aunque no se conocen los motivos, el mismo se presentó como Ignacio Romero.

Se conoció que tras el regaño del juez a la Fiscal Heidy Milena Ruiz Sánchez por la lectura de “conceptos gaseosos ” a la hora de que esta dictara su intervención, fue retirada del caso .

Siendo las 9:54 a.m., el abogado Bernabé sostiene que no ha recibido ninguno de los mencionados.

En total son 238 folios y se enviarán de a seis correos, cinco de ellos con los elementos materiales probatorios y uno con videos del caso.

Tras demora en la audiencia, por la cantidad de folios necesarios para enviar a las partes de caso, se confirmó que se les hará llegar en varios grupos de documentos para agilizar el proceso.

Siendo las 10:11 a.m., una hora después de lo previsto, inició la audiencia de la audiencia por medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz por su presunta involucración en el homicidio agravado contra Jaime Esteban Moreno.

Últimas noticias

Tren de la Sabana embistió a una camioneta en el municipio de Chía: una persona resulto herida Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos de Chía y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, y atender a la persona lesionada, que viajaba en el auto

USO exige intervención del Gobierno ante amenaza de embargo de la Dian a Reficar: interpondrán tutela con medida cautelar La organización sindical solicitó a las autoridades nacionales detener el cobro coactivo a Reficar, porque la medida impactaría gravemente las finanzas de Ecopetrol y los ingresos fiscales de la capital de Bolívar

Andrés Escobar contestó a Angélica Lozano por polémica de un beso entre dos hombres: “Debería ponerse del lado de las mujeres y las madres” El concejal caleño criticó a la senadora por su postura sobre el incidente en Crepes & Waffles, y defendió el derecho de los padres a educar según sus valores

Ornella Sierra se quejó de que ayudó a personas que solo la usaron para ganar fama: “Me dejaron sola cuando más los necesitaba” La creadora de contenido contó cómo aprendió a poner límites luego de sentirse utilizada y decepcionada por personas que solo buscaban visibilidad a su costa