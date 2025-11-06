Colombia

En redes califican de “mediocres” las disculpas de Polo Polo a Mafe Carrascal y ella explotó: “Minúscula, así es su valentía”

Tras ser ordenado por el CNE, el representante a la Cámara se disculpó por sus comentarios misóginos, pero la carta fue corta y sin argumentos

Tras recibir las disculpas públicas de Polo Polo, Carrascal acusó al congresista de minimizar su daño y restar importancia a la violencia política que sufrió - crédito @MafeCarrascal/X

Las disculpas públicas emitidas por el representante a la Cámara Miguel Polo Polo hacia la congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, generaron una ola de reacciones en redes sociales en contra del legislador, en las que usuarios consideraron que la misiva era corta y carecía de sinceridad.

La controversia surgió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenara al congresista de curul afro ofrecer disculpas públicas por publicaciones que el tribunal consideró como actos de violencia política de género.

Así, el miércoles 5 de noviembre, Polo Polo publicó en su cuenta de X una carta, cumpliendo la orden del CNE: “En cumplimiento de lo dispuesto por el CNE mediante Resolución N.º 10266 que me ordena presentar disculpas a la representante María Carrascal por las publicaciones realizadas en redes sociales, que dicha autoridad valoró como manifestaciones de violencia política en su contra: me disculpo con ella acatando lo ordenado por el CNE”.

Miguel Polo Polo publicó una
Miguel Polo Polo publicó una disculpa, que rápidamente fue criticada por su brevísima extensión y su tono poco claro - crédito @MiguelPoloP/X

Sin embargo, la reacción en redes sociales fue inmediata y crítica, pues varios usuarios señalaron la minuciosidad de la letra y el reducido contenido de la misiva, algunos comentaron que “para atacar a las personas y pasar por encima de las víctimas tienen mucho que decir. Pero para disculparse carecen de humildad y de coraje”, refiriéndose a Polo Polo.

Otros incluso crearon memes sobre la dificultad para leer lo que el representante a la Cámara escribió en la carta y calificaron sus declaraciones como “mediocres”, bajo el argumento de que no abordaban lo que se les había solicitado.

Lo que predominó en las reacciones fue la crítica generalizada sobre el hecho de que, mientras Polo Polo dedicaba tiempo a ofrecer disculpas y hacer rectificaciones impuestas por la justicia, muy poco se sabía sobre sus iniciativas o proyectos legislativos.

Usuarios de las redes sociales
Usuarios de las redes sociales estallaron contra las disculpas de Miguel Polo Polo sobre Mafe Carrascal - crédito X

Mafe Carrascal se pronunció sobre las cortas disculpas de Miguel Polo Polo

Frente a toda la situación generalizada en las plataformas digitales, la representante Mafe Carrascal compartió un video en el que cuestionó directamente las disculpas de su colega en la Cámara y la forma en que fueron presentadas: “Minúscula. Así es la valentía de Miguel Polo Polo cuando se trata de ofrecer disculpas, pero enorme cuando se trata de deslegitimar, de insultar y de minimizar a las mujeres en política”.

“Me llamó mamá sufrida, víctima profesional, se burló de mi maternidad para golpearme políticamente”, con esta frase inicial, cargada de un dolor personal y público, la representante denunció cómo ciertos actores políticos buscan descalificar a las mujeres, al utilizar incluso su maternidad como un argumento para atacar su credibilidad.

En este caso, se habla de un ataque directo a la integridad de la persona más allá de lo político: “Se burló de mi maternidad para golpearme políticamente” no solo resalta el ataque personal, sino su intención de deslegitimar a la mujer en su papel.

La congresista Mafe Carrascal respondió
La congresista Mafe Carrascal respondió enérgicamente a las disculpas de Polo Polo, calificándolas de “diminutas” - crédito Miguel Polo Polo - Mafe Carrascal/Facebook

El señor Polo Polo “ofreció unas disculpas minúsculas con una letra minúscula”, y luego, a las dos de la mañana, las editó para poner “una letra aún más minúscula, sin contexto y que no dice prácticamente nada”. Si bien es insuficiente y no hace justicia al daño causado, para la congresista “es un avance en medio de todo”.

Carrascal recalcó que la decisión del CNE, “de manera unánime, decide a favor de una mujer que ha sufrido violencia política”; sin embargo, “sus disculpas no son claras, expresas ni concretas, como lo ordenó el CNE”, por eso, señaló que enviaría un oficio de incumplimiento.

De este modo, la congresista señaló que Miguel Polo Polo “no puede ir por la vida creyéndose impune y creyendo que el machismo y la misoginia son libertad de expresión”.

