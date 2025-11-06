En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este jueves 6 de noviembre, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Estación Central, Los Ejidos.Lugar: De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 34 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 25 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Quinta Paredes.Lugar: De la Carrera 40 a la Carrera 47, entre la Calle 24 a la Calle 26.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante

Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 11, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Traslado de hidrante y válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica, Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 36 Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 9 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector.Lugar: De la Carrera 80 a la Carrera 86, entre la Avenida de las Américas a la Calle 43 Sur.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.