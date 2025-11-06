Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

¡Alista las reservas! distintos zonas de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Por trabajos en el servicio,
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Durante este jueves 6 de noviembre, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el servicio de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 3 a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Estación Central, Los Ejidos.Lugar: De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 34 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Los Ejidos.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 36 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 25 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Quinta Paredes.Lugar: De la Carrera 40 a la Carrera 47, entre la Calle 24 a la Calle 26.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante

Localidad: Kennedy.Barrios: Lusitania.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 11, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Traslado de hidrante y válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Villa de los Alpes I, Villa de los Alpes, Suramérica,  Bello Horizonte, Córdoba, Montebello, Granada Sur, San Pedro, Velódromo, San Blas, San Cristóbal Sur.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 36 Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 9 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, Transmilenio, Villa Anny.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Chucua La Vaca I, II, III, Corabastos, Llano Grande, María Paz, Saucedal, Villa Nelly II Sector.Lugar: De la Carrera 80 a la Carrera 86, entre la Avenida de las Américas a la Calle 43 Sur.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

